Основатель признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный получил второй штраф за неисполнение решения Арбитражного суда Москвы от 5 февраля 2019 года, обязавшего главу ФБК удалить и опровергнуть расследование о поставках продуктов для Росгвардии по якобы завышенным ценам, опубликованное в августе 2018 года. Решение было принято по итогам рассмотрения иска мясокомбината «Дружба народов», фигурировавшего в расследовании и доказавшего недостоверность сведений ФБК.

Так, мировой судья судебного участка №257 района Марьино оштрафовал Навального на 15 тысяч рублей по части 4 статьи 17.15 КоАП («Неисполнение требований о прекращении распространения информации и ее опровержении»). В конце декабря 2019 года мировой судья судебного участка №257 района Марьино уже назначал Навальному штраф в 5 тысяч рублей по части 1.2 этой же статьи.

Расследование было выпущено в рамках медиакампании, нацеленной на дискредитацию Росгвардии и ее главы Виктора Золотова, который впоследствии вызвал Алексея Навального на дуэль, но основатель ФБК испугался ответить за свои слова.

Несмотря на постановление Арбитражного суда Москвы, Навальный более года уклоняется от удаления и опровержения расследования, содержащего недостоверную информацию. Он может позволить себе коллекционировать штрафы, игнорируя закон и избегая необходимости признавать факт использования фейковых данных. Для их погашения он может использовать как личные средства, которые тратит на дорогостоящие отпуска и обучение дочери в Стэнфорде, так и средства «Фонда борьбы с коррупцией», полученные через пожертвования от аудитории и спонсоров.