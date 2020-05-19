Кравчук пристыдил Порошенко за сотрудничество с Байденом

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал поведение экс-главы страны Петра Порошенко позором. Так в интервью Федеральному агентству новостей экс-глава государства оценил обещание пятого президента Украины вице-президенту США Джозефу Байдену сменить генпрокурора страны за 1 миллиард долларов.

«Послушайте, это говорит о внешнем управлении Украиной. Это просто стыд, когда какая-то, даже очень высокопоставленная особа, пусть и такой страны, как США, непосредственно вмешивается в наши внутренние дела и манипулирует президентом Украины так, как цыган солнцем», — возмущается первый лидер независимой Украины Леонид Кравчук.

Такая ситуация просто недопустима в самостоятельной стране, уверен собеседник ФАН.

«Я это не воспринимаю. Украина — это суверенная страна, она должна действовать, имея честь и достоинство», — подчеркивает подписант Беловежских соглашений.

В целом пятый президент Украины часто шел на поводу у представителей Запада, полагает Кравчук.

«К сожалению, Порошенко допускал не только в этом, но и много в чем зависимость от других стран. Эта зависимость очевидна и, полагаю, она будет становиться все более и более очевидной», — убежден собеседник ФАН.

Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал запись телефонного разговора между Петром Порошенко и вице-президентом США Джозефом Байденом. На аудиозаписи Байден обещает украинскому президенту финансовую поддержку в размере 1 миллиарда долларов в том случае, если Порошенко отправит в отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Шокин расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын американского политика.

Порошенко согласился на такое предложение и в качестве замены Шокина предложил кандидатуру Юрия Луценко.