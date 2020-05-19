Актер Шевченков вспомнил пьяную драку со Шнуровым на съемках фильма

Москва, 19 мая. Российский актер Алексей Шевченков вспомнил, как подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым на съемках фильма. Об этом актер рассказал в эфире программы «Судьба человека».

Шевченков рассказал, что в течение многих лет страдал от алкогольной зависимости. В 2003 году он вместе со Шнуровым работал над картиной «Игры мотыльков», съемки которой походили в Златоусте. Шевченков решил познакомиться с музыкантом и, выпив водки, отправился к нему в гости.

«В итоге нетрадиционно мы как-то познакомились», — рассказал актер.

По его словам, между ними завязалась пьяная драка и Шнуров разбил ему о голову бутылку шампанского. Шевченков подчеркнул, что серьезных травм удалось избежать, но в дальнейшем участники съемочной группы делали все, чтобы знаменитости не пересекались в ходе работы. В итоге им удалось помириться.

«Хорошо, что я не помер тогда, а он не сел», — рассказал Шевченков.

Сегодня обе звезды вспоминают те события с улыбкой.

Алексей Шевченков — российский актер театра и кино, заслуженный артист России. С 1997 по 2010 год служил в Театре под руководством Армена Джигарханяна. В 2010 году перешел в труппу МХТ имени Чехова.