Макаренко назвал «свободой экстремизма» массовые протесты во время пандемии

Москва, 19 мая. Грузинские оппозиционеры планируют устроить в Тбилиси митинг в годовщину беспорядков.

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава сообщил агентству «ИнтерпрессНьюс», что 20 июня состоится массовая акция. При этом в стране до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса.

Блогер, общественный деятель Эрнест Макаренко считает, что властям Грузии необходимо принять жесткие меры для того, чтобы не допустить массовых сборищ в период пандемии. Блогер назвал подобные акции в условиях коронавируса преступлением.

«Это не свобода слова — это свобода экстремизма. Это беспредел. Если кто-то позволит себе в условиях пандемии такие безобразия, нужно еще более жестко пресекать. Достаточно посмотреть, что происходит сейчас в Дагестане, какая там трагедия с заражением людей, которые не послушали государственные и санитарные власти; вся Россия сейчас будет помогать Дагестану выкарабкиваться из этой сложной эпидемиологической ситуации», — заявил Макаренко в комментарии Nation News.

В прошлом году грузинские оппозиционеры устроили провокацию на заседании Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП). Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являясь председателем МАП, занял кресло спикера парламента, согласно регламенту, предоставленному грузинской стороной. Однако оппозиционеры выступили с критикой и покинули заседание. Из-за этого начался протест, который быстро перерос в беспорядки.