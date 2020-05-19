ЦИК РФ опроверг сообщения Венедиктова о новой дате голосования по поправкам в конституцию

Москва, 19 мая. Сообщения о том, что всероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 24 июня, не соответствуют действительности, заявили в Центризбиркоме РФ.

Информацию с неверной датой голосования, в частности, распространил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. После этого крупнейшее информационное агентство Урала URA.RU сообщило, что территориальные избирательные комиссии в Свердловской области получили письмо из ЦИК с просьбой не доверять появившимся в СМИ данным о возможном назначении на 24 июня голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Сотрудники избиркомов считают, что голосование, скорее всего, пройдет во второй половине июля. Такое предположение связано с тем, что областной избирком рекомендовал всем работникам ТИКов использовать свои отпускные дни до 15 июня включительно, а на подготовку голосования нужно около месяца. После этого нужно будет начинать подготовку к единому дню голосования, который должен пройти 13 сентября.

Напомним, изначально голосование по поправкам в конституцию должно было пройти 22 апреля, но на фоне пандемии было принято решение перенести его. Дата не определена. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

17 мая заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что избирательная система страны находится в состоянии полной готовности, а решение о новой дате голосования за поправки в Конституцию РФ должен назначить президент России Владимир Путин.