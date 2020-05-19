ОНФ предложил дать Рослесхозу доступ к космическим спутникам для борьбы с лесными пожарами

Санкт-Петербург, 19 мая. Руководитель центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов рассказал, в каком направлении необходимо двигаться дальше лесной отрасли, чтобы существенно сократить количество пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?». Эксперты обсудили ряд важных вопросов, касающихся влияния человека на лесные пожары и требований к пожарной безопасности.

«В какую сторону нужно двигаться лесной отрасли и государственным органам? Это контроль. Контроль современный и с применением космических технологий. Подобные технологии есть в РФ. Подобные технологии у нас применяются. Просто на уровне того же самого Рослесхоза должны быть приняты решения по развитию независимого дистанционного мониторинга», — цитирует Федеральное агентство новостей Дмитрия Миронова.

Эксперт считает, что если в России дистанционные системы заработают, то нам такого количества экспертов не надо будет, так как все вопросы будут решаться в онлайн-режиме. Сейчас, по словам Миронова, действующие системы работают на констатацию ущерба, а должны работать на фиксацию тех или иных изменений в лесном фонде, в том числе лесных пожаров или незаконных рубок.

Эколог уверен, что для развития космической системы достаточно будет спутников, которые есть у Роскосмоса.

«Достаточно той группировки спутников международных. База спутниковых снимков практически бесплатная, и ей пользуются», — сказал Миронов.

Он добавил, что мешает воплотить эту идею «безорганизованность государственных структур и чехарда, которая там происходит».

Дмитрий Миронов сообщил, что к настоящему моменту в ОНФ разработали соответствующий законопроект, который был недавно принят в Госдуму. В документе основными целями ставятся улучшение информатизации сферы лесного хозяйства, ее научно-технологического развитие и повышение престижа профессий. В документе говорится о ряде актуальных вопросов и проблем. В частности, речь идет о возможности привлечь молодых специалистов и формировании эффективной системы управления в лесном деле. Текст законопроекта получила редакция ФАН.