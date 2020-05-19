В Госдуме объяснили, зачем Польша намерена разместить у себя ядерное оружие США

Нахождение американских стратегических сил уже только в Европе должно вызывать у военных большую озабоченность. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на предложение посла США в Польше Джорджетты Мосбахер разместить в этой стране атомное оружие из Германии, если Берлин решит от него отказаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила своим вниманием данную тему — так, она заявила, что «реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США».

«В масштабах Европы и радиуса действия ядерного оружия его передислокация из Германии в Польшу тактически и стратегически ничего кардинально не поменяет, — уверен Шерин. — Но уже сам факт нахождения на территории того или иного государства атомного вооружения другой страны является нонсенсом. Это ненормальная ситуация».

По словам депутата, проблему с запуском ракет вблизи границ с Россией частично могут снять воздушно-десантные войска (ВДВ). Ведь в сферу их компетенций входит разведывательно-диверсионная деятельность в тылу противника: уничтожение складов с боеприпасами, горючего, а также ракетных установок.

«Поэтому вопрос заключается не только в том, чтобы передислоцировать свои силы, но и в том, чтобы успеть ими воспользоваться», — отметил парламентарий.

Что же касается Карибского кризиса 1962 года, с которым активно пытаются увязать складывающуюся ситуацию, то он, по убеждению собеседника ФАН, был вызван несовершенством доставки ядерных зарядов на территорию противника. Именно поэтому Советскому Союзу имело смысл передвигать их на столь близкое к США расстояние — однако сейчас необходимости в этом нет ни у России, ни у Америки.

«Если говорить о современных видах вооружения, то достаточно вспомнить одни только атомные подводные лодки, которые в момент нанесения удара могут находиться в любой точке Мирового океана, — сказал Шерин. — Я уже молчу про межконтинентальные баллистические ракеты, способные поразить свою цель где угодно».

Готовность же Польши принять американское атомное оружие депутат объяснил банальной жаждой наживы: нахождение такого серьезного объекта на территории другого государства по умолчанию предполагает солидные арендные платежи.