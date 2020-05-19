Новый выпуск программы Михалкова не покажут на ТВ

Москва, 19 мая. Свежий выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, в эфире телеканала «Россия-24» зрители его не увидят. Об этом сообщили представители режиссера.

Предыдущий выпуск передачи «У кого в кармане государство» был снят с эфира на следующий день после выхода без объяснения причин.

«Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», первый после снятия программы с эфира телеканала «Россия-24», выйдет на официальном канале «БесогонТВ» в YouTube 22 мая», — пояснили в пресс-службе Михалкова.

В нем режиссер планирует рассмотреть реакцию общественности на предыдущий выпуск.

«Важно, что мы всегда делали программу «БесогонТВ» для наших зрителей. <…> Но, если мы сейчас не можем делать это вместе с «Россией-24», значит, будем выпускать нашу программу в Интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии», — добавил Михалков.

Ранее «Россия-24» уже снимала с эфира выпуски «Бесогон ТВ». Это происходило в 2015 и 2018 годах.