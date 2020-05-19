Эколог Миронов объяснил, почему россиян не наказывают за поджоги

Санкт-Петербург, 19 мая. Руководитель центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов объяснил, что ужесточения ответственности за поджоги, как и другие нововведения, просто-напросто не всегда работают. Поэтому, по словам эксперта, полиция не штрафует россиян.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 19 мая прошел онлайн-эфир на тему «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?». Эксперты поделились своим мнением касательно влияния человека на лесные пожары, требований к пожарной безопасности и возможности ужесточения ответственности за поджоги.

«У нас, как правило, из-за масштабов страны и из-за того, что контролирующих органов, по крайней мере, в лесу недостаточно, жесткость законов компенсируется их частотой невыполнения. Поэтому те нововведения и ужесточения режимов, недопуск граждан в лесные массивы, увеличение штрафов — они традиционно не работают. Ответственность должна быть не для граждан, а для лесопользователей, на территории которых происходят подобные инциденты», — передает Федеральное агентство новостей слова эколога.

Часто инциденты, связанные с пожарами и другими ЧС, происходят на территории лесопользователей, чтобы скрыть незаконные рубки.