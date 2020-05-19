Сенатор Ковитиди назвала популизмом предложение Жириновского распустить Совфед

Москва, 19 мая. Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ликвидировать Совет Федерации является популизмом, политик «рубит с плеча» вместо того, чтобы объединяться в период пандемии. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Я твердо убеждена, что сегодня, в этот непростой период пандемии, нам необходимо укреплять страну, а не призывать менять основы государственного строя, — сказала сенатор. — Если кто-то трясет дерево, то он это делает не для того, чтобы выросли плоды, а, чтобы собрать урожай. Мне кажется, что так рубить с плеча никогда не нужно. Сегодня совершенно не то время, когда нужно заниматься дешевым популизмом».

Ковитиди отметила, что Жириновский также призвал распустить часть чиновников и депутатов различных уровней. По ее словам, показателен опыт Украины, где перед началом «майданной лихорадки», начали критиковать суды и чиновников.

«Сегодня депутаты и сенаторы стоят на передовой, они работают, выполняют государеву службу. Рискуя заболеть коронавирусом, эти люди не на самоизоляции, а работают для людей. Кроме того, в верхней палате многие сенаторы перечислили часть своих ежемесячных зарплат на помощь нуждающимся», — рассказала парламентарий.

Напомним, ранее во вторник Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России палаты регионов. Он убежден, что в стране «слишком много ненужных депутатов и чиновников».

«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — написал политик в Twitter.

Предложение Жириновского вызвано тем, что Совет Федерации традиционно, как правило, представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной палатой, добавили в пресс-службе ЛДПР.