Главные новости 19 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 19 мая.

Во время самоизоляции Максим Галкин увлекся садоводством. Его супруга Алла Пугачева придумала сделать теплицу. Галкин провел для поклонников экскурсию по домашней теплице.

Безупречный внешний вид артистки заставил поклонников считать, будто у нее и не было тяжелой пневмонии. Бабкина поразила поклонников своим внешним видом на съемках «Модного приговора».

Статья Юрия Материя в издании Daily Financial Times о 75-летии Победы вызвала шквал эмоций в Варшаве. Статья посла России о 75-летии Победы привела в бешенство польского дипломата.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 18 мая в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов Вестник Дамаска и WarJournal. События в Сирии 18 мая: обмен пленными с боевиками, операция Коалиции в Заевфратье и поиски тела главаря «Имарат Кавказ»1*.

Предварительный прогноз на июнь 2020 года в России очень благоприятный. Синоптики рассказали, каким будет июнь 2020 года.

Бессменный лидер ЛДПР убежден, что в России и так слишком «много ненужных депутатов и чиновников». Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации.

Юморист и телеведущий Максим Галкин увлекся садоводством и огородничеством во время самоизоляции. Поклонники не поверили Галкину, показавшему домашнюю теплицу Пугачевой.

Правые группировки забросали офис журналиста яйцами, а местное интернет-пространство взорвалось проклятиями в его адрес. Украинские патриоты пришли в бешенство после интервью Гордона с Гиркиным.

Вероятные случаи заражения россиян во время майских праздников, скорее всего, уже отразились на статистике. Стало известно, как майские праздники повлияли на заболеваемость COVID-19.

Применение интерферона заметно ускоряет выздоровление больных коронавирусом. Найден ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат.

1 Организация запрещена на территории РФ.