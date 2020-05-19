В Красноярске заметили падение небесного тела. ФАН-ТВ

Несколько секунд жители могли наблюдать за полетом небесного тела, похожего на метеорит или комету. Кому-то даже удалось снять этот момент. На кадрах видеорегистратора виден яркий падающий шар, который гаснет по мере падения и приближения к Земле.

Ученые говорят, что вход в атмосферу такого крупного космического тела — редкость. Однако бояться их не стоит, для землян они не несут никакой опасности, как правило, распадаются в атмосфере, не достигая земли.

Такое природное явление посчастливилось увидеть жителям сразу нескольких районов Красноярска: Канского, Курагинского, Минусинского и Каратузского. Также очевидцы из Тувы, Хакасии и Кемеровской области сообщаются, что тоже заметили падение небесного тела.