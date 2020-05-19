Донбасс, 19 мая. Луганские чекисты выявили украинский тайник с оружием. Украинские солдаты спиваются и подсаживаются на наркотики без долгой ротации. ВСУ несут ощутимые небоевые потери в Донецкой и Луганской областях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике украинские вооруженные формирования обстреляли три населенных пункта — Березовское, Фрунзе и Голубовское. Огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм.

По территории Донецкой Народной Республики украинские войска открывали огонь 21 раз. На горловском и донецком направлениях стреляли из тяжелой 122-мм артиллерии, минометов, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров. На западе Донецка повреждено восемь домостроений.

В одной из бригад ВСУ запланирована проверка командования ООС

Как сообщают в оборонном ведомстве ДНР, наиболее низкое морально-психологическое состояние отмечается у личного состава тех частей украинской армии, которые больше пяти месяцев находятся в зоне конфликта. Многие бойцы спиваются и подсаживаются на наркотики. В 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, которая находится в Донбассе с октября 2019 года без ротации, недавно произошло массовое отравление алкоголем. В больницу попали восемь человек, из них один прапорщик скончался, трое рядовых находятся в реанимации.

Командир батальона майор Голышевский сфальсифицировал имеющиеся данные и представил травмированных как пострадавших от контузии при обстреле со стороны противника. На фоне все чаще всплывающих фактов лжи командования бригады в 128-ю бригаду направлена комиссия, которую возглавил заместитель командующего ООС Игнатьев. Проверка также пройдет в 28-й механизированной бригаде, в которой предприимчивые офицеры продали полученное для танков и боевых машин дизтопливо фермерским хозяйствам.

Пограничники ЛНР выявили тайник диверсантов

Министерство государственной безопасности ЛНР сообщает, что сотрудниками Службы пограничной охраны МГБ выявлен тайник украинской диверсионно-разведывательной группы. В схроне обнаружено более 3 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Из тайника изъяты автомат, патроны и гранаты.

По информации спецслужбы, тайник обнаружен вблизи линии разграничения в ходе проведения оперативных мероприятий. В настоящий момент проводятся следственные действия. Своевременным выявлением спрятанного оружия предотвращены возможные террористические действия и пресечен незаконный оборот оружия.

Армия Киева несет потери

По информации Народной милиции ДНР и ЛНР, небоевые потери личного состава украинской армии растут каждый день. В 57-й мотопехотной бригаде, дислоцирующейся в Донецкой области, ранение во время проведения занятий по огневой подготовке получил прапорщик. В 54-й механизированной бригаде боец, пытавшийся совершить дезертирство, подорвался на украинском минном поле.

В 30-й механизированной бригаде в Луганской области во время проведения заградительного минирования в результате ошибок саперов на растяжках подорвались трое солдат. Старший сержант, рядовой и старший солдат получили осколочные ранения и отправлены в тяжелом состоянии в районную больницу.