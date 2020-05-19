Боярский призвал развивать российские интернет-ресурсы из-за цензуры Facebook

Москва, 19 мая. Глава компании Facebook Марк Цукерберг вновь раскритиковал политику Китая в сфере Интернета из-за цензуры, которая игнорирует права человека. Заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов отметил, что глава Facebook последний, кому стоит критиковать КНР за цензуру.

По словам Баранова, Цукерберг пытается перевести внимание от неудач Facebook, связанных с утечками и цензурой, на другие компании и страны.

«Ставить в пример американскую демократию по сравнению с китайской — это все равно, что сравнивать Луну и Марс. Уж кому-кому, а Цукербергу нечего было лезть в эту дискуссию», — заявил эксперт.

Баранов напомнил, что из-за регулярных утечек персональных данных пользователей Facebook в России все чаще звучат требования заблокировать соцсеть на территории РФ. Кроме того, осуществляемая Facebook идет в разрез с российским законодательством.

Депутат Госдумы Сергей Боярский также считает, что Россия должна развивать свои интернет-ресурсы.

«Facebook ведет достаточно агрессивную политику в отношении инакомыслия. Он грешит странными ошибками и не садится за стол переговоров, не хочет полноценно интегрироваться в наше правовое поле. Поэтому заявления о китайской цензуре со стороны Цукерберга звучат забавно», — отметил парламентарий в комментарии изданию «Слово и дело».

Боярский напомнил, что уже существует масса российских ресурсов, есть аналоги зарубежных поисковиков и соцсетей. По словам депутата, он с большим удовольствием и спокойствием пользовался бы российскими интернет-порталами.