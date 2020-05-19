Недовольная переполненным пляжем туристка из Британии возмутила пользователей Сети

Лондон, 19 мая. Туристка из Великобритании вместе с семьей нарушила самоизоляцию и была крайне возмущена тем, что пляж, на котором она с родственниками решила отдохнуть, был переполнен.

Своим недовольством Джейн Пикок поделилась в интервью «Би-би-си». Женщина призналась, что ей «было приятно выйти на улицу», однако огромное количество людей на пляже ее неприятно поразило. Пикок посетовала, что отдыхающие «не обращают никакого внимания на социальное дистанцирование».

«Если честно, это раздражает», — заявила она.

Ее дочь Элли в свою очередь заявила, что «люди сходят с ума и ездят куда угодно», поэтому теперь карантин снова достигнет пика.

Как отмечает Lenta.ru, после публикации интервью пользователи обрушились на Пикок с волной критики. По их мнению, туристка демонстрирует двойные стандарты.

«Когда человек ведет себя безответственно и критикует других — это верх лицемерия», — отметил один из участников обсуждения.

Еще один из юзеров поразился, что Пикок не понимает, что сама является частью проблемы.

«Эта женщина говорит, что ехала полтора часа, чтобы попасть на пляж с семьей, а затем жалуется на других, что они сделали то же самое», — констатировал он.

Напомним, карантин в Великобритании был ослаблен 11 мая. Премьер страны Борис Джонсон, который, как известно, сам переболел коронавирусной инфекцией, посчитал, что эпидемиологическая ситуация в Соединенном Королевстве стабилизировалась. Жителям позволили посещать парки, пляжи и другие открытые пространства. Условие при этом было одно — соблюдение социального дистанцирования. При этом бассейны, спортзалы, детские площадки и развлекательные центры по-прежнему пока остаются закрытыми.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано 247,7 тысячи случаев заболевания коронавируса. Таким образом, страна занимает четвертое место по числу заразившихся COVID-19 в мире. На первом месте по-прежнему остаются США, где коронавирус подтвержден у 1,5 млн человек.