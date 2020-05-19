Ветеран Кужильный прислал письмо с благодарностями Федеральному агентству новостей

Редакция Федерального агентства новостей получила драгоценное письмо — написанные от руки слова благодарности героя нашего спецпроекта «Дед Победы» Алексея Кужильного. Наш ветеран не расстраивается из-за перенесенного парада и пишет, что рассчитывает попасть на юбилейный парад в честь 80-летия Победы.

Все эти месяцы редакция Федерального агентства новостей рассказывала историю ветерана в своем специальном проекте, посвященному 75-летию Победы. Несмотря на то, что коронавирус помешал нашим планам встретить Алексея Николаевича 9 мая в Москве на Красной площади, ко Дню Победы он услышал много теплых слов в свой адрес. Ветеран получил поздравления по конференц-связи от сенатора Совета Федерации Ольги Ковитиди, узнал об участии в своей судьбе спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, увидел персональное музыкальное поздравление от легендарного Ансамбля Александрова и даже поучаствовал в онлайн-марафоне молодежного движения «Юнармия».

Чтобы отблагодарить всех, кто благодаря Федеральному агентству новостей узнал о его жизни и о его мечте попасть на Красную площадь, Алексей Николаевич написал письмо и попросил родственников передать его в нашу редакцию.

Мы с удовольствием публикуем его текст и восхищаемся твердостью и четкостью почерка, ясностью мысли человека столь почтенного возраста — в конце года нашему герою исполнится 96 лет.

«Уважаемое Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот»!

Большое спасибо за создание спецпроекта «Дед Победы», героем которого (неожиданно для меня) я стал. Огромное спасибо спецкорреспонденту Евгении Авраменко, корреспонденту Наталье Макеевой, фотокорреспонденту Степану Яцко за проявленное ко мне внимание.

Через ваше агентство хочу выразить слова благодарности правительству Российской Федерации, руководству Донецкой Народной Республики, администрации города Ясиноватая и лично мэру Дмитрию Станиславовичу Шевченко, а также руководству вагонного депо станции Ясиноватая за оказанное внимание и материальную помощь.

Хочу поблагодарить председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко за беспокойство о моем присутствии на Параде Победы в Москве, который к несчастью не состоялся. Надеюсь попасть на следующий юбилейный парад в честь 80-летия Великой Победы.

Благодарю члена Совета Федерации Ольгу Федоровну Ковитиди за персональное поздравление по видеосвязи, а также Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» за мое участие в телемосте. Огромное спасибо Ансамблю песни и пляски им. А.В. Александрова и его руководителю Геннадию Ксенафонтовичу Саченюку за музыкальное поздравление с 75-летием Великой Победы.

Сердечная благодарность и низкий поклон Николаю и Сарме Черновым за непосредственное участие в исполнении в очередной раз не сбывшейся моей мечты — снова стать участником парада Победы на Красной площади, в столице моей Родины Москве, как 75 лет назад.

От всего сердца благодарю всех, кто принимал участие в подготовке празднования этого великого события для всего человечества!

Желаю всем людям здоровья в это трудное для всего Мира время и мирного неба над головой. Пусть никогда не повторится то, что пришлось пережить моему поколению, что переживают сейчас жители Донбасса.

С Днем Великой Победы!

Всегда в строю, ваш Алексей Кужильный.

10 мая 2020 года».

Мы надеемся, что желание Алексея Николаевича попасть на Красную площадь не станет «опять не сбывшейся мечтой». Весь 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, а Владимир Путин пообещал, что парад, отложенный в этом году из-за коронавируса, обязательно состоится.

«Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу, — сказал президент России 9 мая у могилы Неизвестного солдата у кремлевской стены. — Будет и наш главный парад на Красной Площади, и народный марш «Бессмертного полка» — марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями».

Добавим, что альтернативной датой проведения парада Победы на Красной площади предварительно называется 3 сентября, которое теперь считается в России днем окончания Второй мировой войны. Мы надеемся, что Алексею Николаевичу Кужильному не придется ждать 80-летия Победы, и он попадет на торжества на Красной площади уже в этом году. Но и 80-летие Победы мы искренне желаем ему встретить в добром здравии и хорошем настроении.