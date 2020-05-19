Онтиков считает правильным поступок жены Шугалея, отправившей помощь в Ливию

Бенгази, 19 мая. Помогая ливийцам в борьбе с пандемией коронавируса, жена плененного в Триполи социолога Наталья Шугалей поступает правильно. Таким мнением в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей поделился востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о передаче 40 аппаратов искусственной вентиляции легких пострадавшим от коронавируса в Бенгази от Натальи Шугалей вместе с письмом, в котором она объяснила причину своего поступка тем, что никто в мире «не должен подвергаться таким пыткам и истязаниям, как мой муж».

«К ее частной инициативе можно относиться по-разному, но любые шаги в гуманитарной сфере, направленные на поддержку людей, тем более в таких конфликтных точках с тяжелой ситуацией, можно только приветствовать. При этом, конечно, понятно, что она не теряет надежду на возвращение своего мужа — ей ведь тоже нелегко. Она отправила помощь туда, где, как ей кажется, ей тоже могут помочь», — утверждает Андрей Онтиков.

Отметим, 40 аппаратов ИВЛ были переданы в Бенгази для женщин и детей, оказавшихся в непростой ситуации. По мнению собеседника ФАН, передачу подобной гуманитарной помощи в Триполи было бы «сложно осуществить технически».

Напомним, российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. С тех пор россиян незаконно удерживают в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». Кроме того, социологам до сих пор так и не предъявили обвинений.