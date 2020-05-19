Депутат Рады обнародовал записи переговоров Порошенко и Байдена

Киев, 19 мая. Записи телефонных переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обнародованные накануне, свидетельствуют о масштабной коррупции на высшем государственном уровне и предательстве интересов Украины. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

По словам парламентария, Порошенко был готов лично обсудить с Байденом отставку генпрокурора Виктора Шохина, который добился успехов в расследовании коррупционных схем американского олигарха. За смещение Шохина с поста вице-президент США предложил кредит в 1 млрд долларов.

«Первая тема — это 1 млрд долларов американских налогоплательщиков в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции… Разговоры состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года», — отметил Деркач.

Полученные деньги Порошенко направил в оборонную отрасль, дотации получили предприятия «Ленинская кузня», «Богдан» и «Укроборонпром». При этом прибыль компаний утекала в карманы Порошенко и тогдашнего первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

Аудиофайлы также подтверждают, что власти специально привели на пост генпрокурора Юрия Луценко, при котором дела по Burisma Holdings были фактически приостановлены.

Кроме того, Порошенко препятствовал назначению нового состава кабмина и планировал скупку голосов, чтобы обеспечить нужный для США результат при голосованиях в Раде.