СК РФ завел первое уголовное дело из-за невыплат компенсаций медикам на Кубани

Москва, 19 мая. Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты надбавок врачам за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции на Кубани. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что первое уголовное дело возбудили после того, как сотрудники скорой помощи в Армавире записали видеообращение. Медики пожаловались на то, что не получили обещанных надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией.

«По результатам доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам при наличии оснований. Он потребовал от следствия оперативно реагировать на подобные факты. Так, СК РФ накануне инициировал проверки о полных и частичных невыплатах надбавок медработникам в ряде российских регионов.