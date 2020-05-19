Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Автомобильная камера помогает соблюдать социальную дистанцию. ФАН-ТВ

489
0 Оставить комментарий

Новые обстоятельства требуют новых решений. Из-за обязательного соблюдения социальной дистанции, в период коронавируса, каждый придумывает свои варианты защиты.

Рыбный ресторан Fish Tales в штате Мэриленд предложил своим посетителям использовать автомобильную камеру. Посетители надевают на уровне пояса двухметровую камеру, которая помещена на раму с колесиками.

Местные власти штата Мэриленд приняли  решение об ослаблении ограничений из-за пандемии, теперь там работают рестораны и бары.

США по-прежнему занимает первое место в рейтинге стран по числу заражений COVID-19: 1 508 957 случаев и 90 369 летальных исходов. В штате Мэриленд 2 023 смерти и 2 817 выздоровлений от коронавируса.

Новости партнеров

Новости партнеров