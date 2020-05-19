Хатылев осудил использование ПНС Ливии месяца Рамадана для провокаций против ЛНА

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и члены протурецких группировок цинично использовали режим прекращения боевых действий, введенный на время священного мусульманского месяца Рамадан, для нападений на ряде направлений. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Так, собеседник ФАН прокомментировал захват незаконными вооруженными формированиями ПНС военной базы Ливийской национальной армии (ЛНА) Аль-Ватыя. Ряд турецких СМИ назвал эту провокацию со стороны боевиков, захвативших Триполи, чуть ли не переломным моментом внутриливийского кризиса, несмотря на то, что триполитанское «правительство» проигнорировало священный для мусульман праздник, а также призыв глав дипломатии стран Евросоюза и Палаты представителей Ливии о необходимости установления гуманитарного перемирия в месяц Рамадан.

Военный специалист подчеркнул, что захватившие Триполи бандиты, которых активно поддерживает Анкара, попросту наплевали на религиозные традиции ливийского народа, продолжив атаковать позиции ЛНА. Он полагает, что все это является заранее спланированной операцией, нацеленной на дестабилизацию обстановки в североафриканском государстве. Не стоит забывать, что Анкара продолжает всячески оказывать поддержку, в том числе и военную, марионеточному режиму Файеза Сарраджа, подрывая мирные инициативы международного сообщества по политическому урегулированию ливийского кризиса.

«В Ливии, как и на Ближнем Востоке, очень сложная ситуация с точки зрения соблюдения религиозных традиций. Мы видим, что боевики так называемого Правительства национального согласия, поддерживаемого Турцией, цинично использовали объявленный командованием Ливийской национальной армии режим прекращения боевых действий на период священного мусульманского месяца Рамадан для реализации своих планов по захвату новых территорий. По моему мнению, как и ряда других экспертов, четко просматривается проведение определенной операции для создания дуги нестабильности в этом регионе», — отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск (2007–2009 годы) командования специального назначения ВВС РФ.

Кроме того, военный эксперт считает, что говорить о какой-то весомой победе боевиков ПНС Ливии преждевременно, поскольку командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар является опытным военачальником и имеет соответствующий уровень подготовки. Еще он напомнил о том, что Турция зачастую пренебрегает мусульманскими традициями ради собственных интересов. При этом подобное происходило и несколько столетий назад, о чем свидетельствуют многие исторические документы, описывающие события, которые имели место во время войны турок против народов Кавказа.

«Я думаю, неправильно пока что давать оценку тому, что удалось достичь режиму в Триполи в результате нападения на военную базу [Аль-Ватыя], основываясь лишь на внешних признаках. Я считаю, что ливийская армия может чем-то и пожертвовала в этом районе, чтобы в другом, наоборот, пробиться и так далее. Однозначно оценивать результаты ведения этих всех действий нецелесообразно на сегодняшний день, потому что это может быть большая хитрость, малая хитрость или имеет место теория уступок и так далее… Все прояснится, скорее всего, в течение следующих двух недель, поскольку фельдмаршал Халифа Хафтар — это человек, который владеет оперативным искусством на уровне фронт-армия, у него есть соответствующая подготовка, он участвовал в учениях, то есть он глубоко подготовленный военный специалист. Все его действия имеют определенную направленность. Самое главное, что происходит это в священный месяц Рамадан. Что в православии, что у мусульман, и в других религиях, подобные провокации не должны происходить. Турки часто грешат такими делами. Есть большой цикл книг о войне народов Кавказа с Турцией, где около 50% от описанных там исторических материалов говорят о хитрости и лжи турок. В этот период пушки должны молчать, люди должны понимать, что необходимо остановиться и заниматься религиозными делами», — подытожил Сергей Хатылев.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей освещало последнее заявление официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, отметившего, что командование ливийской армии давно приняло решение об оставлении военной базы Аль-Ватыя, которая неоднократно подвергалась атакам террористических группировок ПНС. Также Мисмари подчеркнул, что вывод сил с территории базы является спланированным тактическим ходом.