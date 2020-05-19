Варнава в полупрозрачном платье очаровала своих поклонников

Москва, 19 мая. Участница комедийного телешоу Comedy Woman Екатерина Варнава очаровала пользователей Сети своим откровенным фото, на котором она запечатлена в полупрозрачном платье. Снимок Варнава опубликовала в своем Instagram.

Поклонники Екатерины заметили, что в таком наряде она похожа на даму из бурлеска. Екатерина подчеркнула, что этот наряд был подобран костюмерами для участия в очередном этапе шоу «Танцы со звездами». На снимке видно, что полупрозрачное платье украшено стразами, элегантный наряд также дополняют страусиные перья. Пользователи отметили, что такой дизайн делает образ Екатерины очень таинственным и соблазнительным.

Фанаты Варнавы не упустили возможности напомнить, что она очень харизматичный человек с притягательной энергетикой.

Стоит напомнить, что не так давно Варнава опубликовала в своем Instagram пикантные фото, которые тут же были раскритикованы подписчиками. Екатерина ответила, что привыкла быть откровенной, поэтому ей нечего скрывать.

Стоит отметить, что ведущий шоу «Танцы со звездами» Андрей Малахов недавно проговорился о том, что Варнава нашла возлюбленного на съемках проекта. Артистка не стала отрицать данного факта. Член жюри конкурса Николай Цискаридзе заявил, что знает возлюбленного девушки, однако не будет раскрывать его личность.