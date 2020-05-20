Экс-депутат Рады Журавко объяснил, в чем Зеленский оказался хуже Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает первую годовщину нахождения у власти: его инаугурация прошла 20 мая прошлого года. По мнению украинского политика, экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, по истечении этого срока шестому президенту Украины абсолютно нечем похвастаться: мира в Донбассе нет, экономика в катастрофическом состоянии, эпидемическая ситуация плохая, растет бедность и недовольство граждан.

Причина провала Зеленского в том, что он фактически предал людей, благодаря поддержке которых пришел к власти, считает Журавко. А что касается сравнения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, то по части управленческих навыков Зеленский выглядит даже хуже, чем его одиозный предшественник, отмечает экс-депутат Рады.

«В годовщину нахождения Зеленского у власти я бы объявил минуту молчания в память об уничтоженной украинской государственности, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Для меня и для всех украинцев — это день траура. Причина — осознание того, что Зеленский дерзко и нагло изнасиловал страну, как в прямом, так и в переносном смысле. Он обманул своих избирателей, которые ему поверили, которые думали, что новый президент принесет Украине мир, что спадут оковы, которые надел на страну Порошенко, насаждавший на украинской земле нацизм».

Увы, ничего из обещанного Владимир Зеленский не выполнил, с горечью отметил Журавко.

«Зеленский, на мой взгляд, сделал самое страшное — он предал своего деда [участника Великой Отечественной войны], который служил под командованием [в годы войны командующего 1-м Белорусским фронтом, в одной из дивизий которого служил Семен Зеленский — дед Владимира Зеленского. — Прим ФАН Георгия] Жукова. А ведь это история Украины!» — подчеркнул экс-депутат Рады.

Кроме того, по словам Журавко, Зеленский обманул народ, когда во время предвыборной кампании обещал, что посадит всех, кто наживался на войне в Донбассе.

«Все, кто наживался на крови, на горе человеческом, остались безнаказанными, — подчеркнул экс-депутат Рады. — Зеленский не сдержал ни одного своего обещания. В том числе обещаний, которые он озвучивал в своих фильмах как [герой сериала «Слуга народа», где Зеленский играл президента Василия] Голобородько. Еще раз подчеркну: Зеленский своими действиями уничтожает Украину!»

Журавко также сравнил политику нынешнего украинского президента и его предшественника — Петра Порошенко.

«Если их сравнивать, то Зеленский, на мой взгляд, в своей антинародной политике уже стал вровень с Порошено, — говорит собеседник ФАН. — Зеленский окончательно упустил свой шанс стать настоящим лидером, который объединит Украину и остановит ее развал. Но в некоторых аспектах он даже хуже, чем Порошенко. Зеленский постоянно врет, он не знает, как управлять государством, он окончательно разрушил то, что не им было создано. Но самое главное — за этот год он окончательно утратил доверие своих избирателей».

Экс-депутат Рады припомнил Зеленскому и продолжающуюся по вине Киева войну в Донбассе, где постоянно гибнут мирные граждане, и разгул неонацизма на Украине с прославлением коллаборационистов и пособников гитлеровцев.

«Поэтому я и называю этот день траурным, — говорит Журавко. — Зеленский измазался в крови, как и его предшественник Порошенко. Уже даже нельзя выбрать, кто из них хуже, — ведь оба они виновны в убийствах собственных граждан», — говорит собеседник ФАН.

В то же время, по мнению экс-депутата Рады, как управленец Зеленский — хуже, чем Порошенко.

«Он непредсказуемый продажный щенок», — эмоционально высказался Журавко о 42-летнем Зеленском.

Кроме того, экс-депутат Рады поставил Зеленскому в вину, что тот попустительствует неонацистам, не пресекает чествование пособников гитлеровцев, виновных в массовом истреблении евреев в годы Великой Отечественной войны.

«Зеленский в полном смысле слова предал свои корни. Еврейский народ тяжко пострадал от фашизма, от коричневой чумы. Но Зеленский забыл о жертвах, забыл о Бабьем Яре [месте массовых убийств евреев нацистами и украинскими коллаборационистами]. Он на все это наплевал, позволив шайке нацистов глумиться над памятниками, в том числе над памятниками погибшим евреям», — отметил Алексей Журавко.

Во время инаугурации 20 мая 2019 года Владимир Зеленский назвал приоритетами своей политики в качестве президента прекращение огня на востоке страны и возвращение под контроль Киева «украинских Крыма и Донбасса». На следующий день после инаугурации Зеленский распустил действующую Верховную раду Украины и назначил внеочередные парламентские выборы, на которой победу одержала его партия «Слуга народа».

Владимир Зеленский постоянно заявляет, что СССР наравне с фашистской Германией якобы «несет ответственность» за развязывание Второй мировой войны и за Холокост.

Дед действующего украинского президента — Семен Зеленский — ушел на фронт в 18 лет. Командовал минометным взводом, затем стрелковой ротой, войну закончил в звании гвардии лейтенанта. Награжден двумя орденами Красной Звезды.