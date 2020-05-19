Кабмин подготовил план восстановления экономики России

Москва, 19 мая. Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики и доходов граждан РФ. Он включает три этапа и рассчитан на период до конца 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники, план нацелен на нормализацию деловой жизни, восстановление занятости и доходов граждан.

Первый этап включает конец II квартала — III квартал 2020 года, он назван стадией адаптации. На этом этапе необходимо не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах.

Второй этап, стадия восстановления, рассчитан на IV квартал 2020 — II квартал 2021 года. Целью второго этапа является восстановительный рост экономики и рост доходов граждан. На этом этапе все еще будут действовать некоторые санитарно-эпидемиологические ограничения.

На III-IV кварталы 2021 года приходится третий этап — стадия активного роста. На этом этапе произойдет полное открытие экономики, будет обеспечиваться активный экономический рост и реализация национальных целей.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину подготовить план восстановления экономики России. Также глава государства отметил, что план развития экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста, в том числе за счет структурных изменений.