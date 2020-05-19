Экс-депутат Рады призвал судить Зеленского за «убийство» Голобородько

Президент Украины Владимир Зеленский убил надежду граждан на то, что молодые политики могут изменить ситуацию в стране к лучшему. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Минута молчания

20 мая 2020 года исполняется ровно год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины. По словом Владимира Олейника, год работы Зеленского необходимо отметить минутой молчания.

«Люди голосовали за образ президента. Не за Зеленского, а за его героя — Василия Голобородько (главного героя сериала «Слуга народа». — Прим. ФАН). Все то, что он обещал, Зеленский ничего не выполнил. Он, наоборот, усугубил ситуацию попыткой переписать Минские соглашения. Так нигде не делается. Кроме того, он обещал посадить [бывшего президента Украины] Петра Порошенко. Порошенко выступил как его союзник. И когда Зеленский ранее говорил «я ваш приговор», люди должны были уточнить оправдательный или обвинительный. Я не вижу в ближайшее время возможности посадить Порошенко», — пояснил Владимир Олейник.

Политик напомнил, что посадка Порошенко была одним из главных месседжей Зеленского, который народ поддержал. Также Зеленский обещал закон о референдуме, и что все главные вопросы будет решать народ. До сих пор этот закон не вышел.

«Он не слушает народ вообще. Люди против продажи земли, а он мнение граждан игнорирует, не выносит этот вопрос на референдум. Полное игнорирование. Его рейтинг сегодня остается относительно высоким только потому, что на Украине нет альтернативы. Нет реальной оппозиции. Электорату некуда перетекать. Но когда появится реальный выбор, настоящий лидер оппозиции, а он появится, все рейтинги у него пойдут вниз, как и у Порошенко», — добавил Олейник.

«Он убил надежду»

Кроме того, Зеленский ничего не сделал и с коррупцией в стране. Постоянно происходят коррупционные скандалы в администрации президента, заявил политик.

«Он клялся, что никакого кумовства не будет, но весь «Квартал 95» был обескровлен. Все брошены во власть. У Зеленского нет ничего содержательного. Его надо судить за то, что он реально убил Голобородько. Убил образ, который был создан им же. Ведь люди по факту голосовали за Голобородько. Зеленский убил надежду в то, что молодые политики, которые не запятнали репутацию, могут что-то поменять. И они быстро становятся тем, кто был до них. Зеленский сейчас похож на Порошенко. Они братья и у них один и тот же отец — американский финансист Джордж Сорос», — рассказал Олейник.

По мнению бывшего депутата Рады, для Украины Владимир Зеленский — потерянное для Украины время. Стало хуже.

«В сентябре 18 процентов граждан говорило, что страна движется не туда. Сейчас же, по последним данным, так считает 51 процент. Люди говорят: «ты куда нас ведешь?». Они в шоке от того, что Зеленский ведет Украину в тот же тупик, что и Порошенко», — заключил политик.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.