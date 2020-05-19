Лавров выразил уверенность в завершении строительства «Северного потока – 2»

Москва, 19 мая. Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, но искусственно созданные при реализации проекта трудности обернутся повышением стоимости газа для Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не будет оказывать давление на Германию по поводу строительства «Северного потока — 2».

«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован. В этом заинтересована и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря.

По его словам, введение газопровода в эксплуатацию отвечает интересам всей Европы, поскольку это будет способствовать укреплению энергетической безопасности региона.

«Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», — резюмировал министр.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. По ним европейский газ будет доставляться в Европу. Завершению строительства активно пытаются помешать США, вводя санкции против участников проекта.