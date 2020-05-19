Вещи Коби Брайанта продают на аукционе. ФАН-ТВ

В США выставлены на аукцион памятные вещи, принадлежавшие погибшему игроку баскетбольного клуба «LosAngelesLakers» Коби Брайанту. Поклонники спортсмена могут приобрести его мяч, кроссовки, форму и даже отпечатки рук.

Распродажа проходит в Калвер-Сити в округе Лос-Анджелес. По словам исполнительного директора аукционного дома «Julien's Auctions» Мартина Нолана, цены на экспонаты варьируются от двух до двадцати тысяч долларов. В пересчете на российскую валюту: от 145 тысяч до полутора миллионов рублей.

«Конечно, основа этого аукциона — предметы из жизни и карьеры Коби Брайанта. Последний раз мы встречались с ним в начале этого года.Он был фантастический и невероятно трудолюбивый спортсмен от начала и до конца. Люди сегодня смотрят на его вещи не только потому, что они несут в себе эмоциональную составляющую, но и потому, что, к сожалению, Коби ушел», — считает Мартин Нолан.

Фанаты могут приобрести полный комплект формы Брайанта сезона 1999-2000, подписанные им майку, кроссовки, баскетбольный мяч и даже отпечатки его рук, которые также выставлены в Китайском театре Граумана.

«Он, безусловно, был первым спортсменом, чьи отпечатки рук появились в Китайском театре Граумана. Мы продаем пробные отпечатки с этого события, которое было организовано Джимми Киммелом в ту ночь в феврале 2011 года», — рассказал коллекционер.

Обувь, которую носил баскетболист, оценивают от двух до четырех тысяч долларов. Поношенную майку под номером 24, подписанную спортсменом — в шесть-восемь тысяч долларов.

«Да, и один из по-настоящему главных предметов на аукционе — это полная форма с финала, в которой играл Коби Брайант в сезоне 1999–2000. В тот год они были с черными повязкам в память об Уилте Чемберлене. Мы оцениваем ее в десять-двадцать тысяч долларов, редко форма собирается в полном комплекте», — отметил Мартин Нолан.

Коби Брайант погиб при крушении вертолета в январе этого года вместе со своей 13-летней дочерью и еще семью людьми недалеко от Калабасаса. На протяжении всей своей карьеры, в течение двадцати лет, спортсмен играл за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», став пятикратным чемпионом НБА и завоевав два золота на Олимпийских играх.