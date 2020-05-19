Волков счел «нормальной» публикацию фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Москва, 19 мая. Руководитель штабов Навального Леонид Волков попытался неловко оправдать «навальнят-гитлеровцев», разместивших на сайте «Бессмертного полка» снимки лидеров нацистской Германии под вымышленными именами и фамилиями.

Молодые люди были задержаны правоохранительными органами. Все они проживают в разных городах. Даниил Симонов — в Перми, Андрей Шабанов — в Самаре, Денис Воронцов — в Волгограде, Вячеслав Круглов — в Ульяновске. Все они признали свою вину. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

При проверке выяснилось, что Симонов из Перми работал в штабе одиозного блогера Алексея Навального, остальные неоднократно выражали поддержку признанному иноагентом ФБК.

Кощунственный поступок «навальнят-гитлеровцев» получил широкий общественный резонанс. Руководство ФБК и, в частности, сам Навальный, долго отмалчивались. Первая реакция последовала только со стороны Волкова. И как же повел себя соратник «предводителя» российской оппозиции? Оправдал реабилитацию нацизма.

По его мнению, то, что сделали задержанные молодые люди, конечно, нехорошо, но так они «боролись с мрачным официозом 9 Мая».

«Это нормальная естественная реакция некоторых людей на мрачный официоз», — цитирует Nation News слова Волкова.

Но на этом его дикие версии не закончились. По его словам, публикации на сайте «Бессмертного полка» якобы сделали полицейские, что дискредитировать ФБК. Затем, правда, все же признал, что снимки выкладывали «навальнята», но в СМИ этот инцидент обсуждается для того, что выставить соратников основателя ФБК маргиналами.

Хотя нельзя исключать вариант, что четверо задержанных, а также их кураторы хотели, чтобы акция «Бессмертный полк» ассоциировалась со скандалом и уголовным делом.