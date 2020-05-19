Параграф 39. В утверждении от 20 марта 2020 года ПНС указывает, что у них есть доказательства, что Cham Wings Airlines перебрасывали сирийских иностранных бойцов, а именно связанных с ЧВК «Вагнера». Панель запросила подробности от ливийских властей и ожидает ответа. Панель установила регулярные рейсы из Дамаска в Бенгази самолетом под управлением сирийской компаниии Cham Wings Airlines с момента начала текущего конфликта в Ливии 4 апреля 2019 года (см. приложение 6). 17 июля 2019 года Панель запросила информацию из Сирии относительно первоначальных полетов и была проинформирована страной-членом, что полеты делались для обеспечения транспортировки гражданских пассажиров, в особенности для сирийцев, живущих в Ливии. Панель сомневается в правдивости данного ответа, так как: 1) было невозможно забронировать билет по этому маршруту на сайте авиалиний; и 2) Бенгази не фигурирует среди запланированных рейсов в Cham Wings Airlines на сайте авиалинии, даже после объявления о полетах, полеты бы начались 11 октября 2019 года. Есть также основания полагать, что Cham Wings Airlines действуют заодно с операциями ЧВК «Вагнера» в Сирии и было несколько случаев достоверных сообщений из открытых источников, говорящих о приезде в Бенгази и Мисурату сотрудников и бойцов российских ЧВК, нанятых в Сирии.

