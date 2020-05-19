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Фейки, манипуляции и фальсификации: ФАН раскрывает, на чем построен доклад экспертов ООН о ЧВК в Ливии.
Часть 2
Международная команда журналистов из «Отдела разоблачений» Федерального агентства новостей (ФАН) раскрыла, из чего собран доклад экспертов ООН о вмешательстве ЧВК в Ливии. Все 53 параграфа документа содержат уже давно разоблаченные фейки, неподтвержденную и подложную информацию, а также откровенное манипулирование инфополем путем отсылок на антироссийкие информационные ресурсы.
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ПАРАГРАФ 21
Параграф 21. В параграфе 63 S/2019/914 Панель объясняет сложности в определении и препятствовании подпольной поставке оружия морским путем. Это еще более осложняется, когда логистическая цепочка находится под контролем государства — члена поставщика и получающей организации, как в случае с Ливией. Морской запрет преимущественно зависит от доступности достоверных разведданных в данных обстоятельствах.
Российская Федерация не могла скрывать данные по морским перемещениям ввиду своей территориальной удаленности. Вероятнее всего, в этой части доклада эксперты ООН имеют в виду Турцию. Использование Marine traffic существенно упростит исследовательскую деятельность. Можно привести несколько примеров обнаружения турецких кораблей в Средиземноморье, двигающихся по направлению Мисурата — Триполи — территории, контролируемой ПНС.

27 марта BBC Africa выпустило фильм о поставках оружия из Турции в Ливию под названием «Турецкие корабли-призраки», где подробно раскрывается поддержка Анкарой ПНС Ливии. Также там описывается перемещение корабля «Бана», вышедшего из турецкого порта Мерсин 24 января 2020 года и через три дня прибывшего в итальянскую Геную, где член экипажа сообщил полиции, что корабль использовался для транспортировки оружия.
Из представленных данных можно сделать вывод, что при желании даже пользователь Twitter может отследить передвижение кораблей. Пример BBC Africa показывает, что при профессиональном подходе возможно сделать полноценное расследование. Однако никаких фактов о каких-либо поставках вооружения из Российской Федерации морским путем не существует.
ПАРАГРАФ 22
Панель отмечает единственный открытый источник СМИ, утверждающий, что «русские наемники допускаются через нефтяной порт Зуитина (…)» . Хоть это и возможно, Зуитина состоит из единственной маленькой дамбы без мощностей порта, позволяющих разгрузить контейнеры ISO или машины, хотя в теории могут быть использованы краны на кораблях.
В пункте 22 доклада приводимые данные базируются на единственном сообщении в Twitter, не подкрепленном ни фото, ни видео. При этом авторы доклада сами утверждают, что порт Зуитина не имеет необходимой инфраструктуры для разгрузки пехотных или механизированных соединений. Корабельные краны хоть и могут быть использованы, разгружать что или кого бы то ни было им некуда.

Стоит также отметить, что, исходя из спутниковых снимков Google, можно определить, что в данном месте прибрежная зона мелководна и не позволит близко подойти тяжело груженным транспортам.
Кроме того, в данном пункте Панель ссылается на Twitter-аккаунт, анализ которого говорит о том, что это про-ПНС ресурс, публикующий пропагандистские материалы. Хочется отметить, что эксперты в своем докладе очень много ссылаются на самые различные трекинговые сервисы, такие как Flightradar, Marine Traffic и пр. В пункте 22 ничего подобного не приведено, в то время как открытые и бесплатные сервисы (Google-maps) опровергают данные пункты.
ПАРАГРАФ 23
Параграф 23. Панель получила копии карт ЧВК о расположении временных тренировочных лагерей, которые были установлены русскими сотрудниками ЧВК в Юго-Восточной Ливии в зоне Джабал-аль-Нуккай (Jabal al Nuqqay) с приблизительно 1 октября по 20 ноября 2019 года (см. картинки 6 и 7).
Это самый безумный параграф доклада. Но есть нюанс: то, что выдают за секретные карты ЧВК с расположением лагерей, — это обычный скриншот, который может сделать каждый с компьютера или мобильного телефона.
Кто-то просто ткнул в точку на карте карандашом и заявил, что тут находятся учебные лагеря.

Панель получила эти данные от центра «Досье» Михаила Ходорковского. Мы подробно разбирали опубликованные организацией беглого олигарха фейки в первой части разоблачения, но здесь они даже не постарались что-то пририсовать или приписать.

Также стоит отметить, что пустынные территории на юге Ливии безжизненны. По ним перемещаются только караваны контрабандистов, а также периодически скрываются террористы ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (организации, запрещенные в РФ), которые были изгнаны из населенных районов страны по результатам антитеррористической операции «Аль-Карама» Ливийской национальной армии. Никаких баз или учебных центров там быть не может — слишком опасная территория.
Исламское государство (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ)
Mеждународная исламистская суннитская экстремистская террористическая организация. Действовала в 2013—2019 гг. преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию «суннитского треугольника») фактически как непризнанное квазигосударство (провозглашённое как всемирный халифат 29 июня 2014 года) с шариатской формой правления и штаб-квартирой (фактически столицей) в сирийском городе Эр-Ракке. Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтрольные ему группировки также контролируют небольшие территории в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, Нигерии, Сомали, ДР Конго и ведут террористическую деятельность также на Северном Кавказе, в Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, Филиппинах и некоторых других странах.
Аль-Каида
одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций.
Создана в 1988 году. После вывода советских войск из Афганистана «Аль-Каида» направила остриё борьбы против США, стран так называемого «западного мира» и их сторонников в исламских странах. Целью организации является свержение светских режимов в исламских странах, создание «Великого исламского халифата».
В районе города Марзук и южнее его базируются террористы ИГ1 и «Аль-Каиды», по которым AFRICOM наносит регулярные удары. ООН не раз заявляла об увеличении криминогенной обстановки в регионе Феццан. Так, в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, опубликованном в понедельник, 11 мая, говорится, что ИГ расширяет свою деятельность на юге Ливии. Отчет о работе миссии ООН с января 2019 года, который Гутерриш представил Совету Безопасности, сообщает, что ИГ и другие террористические группы стремятся воспользоваться отсутствием общей безопасности на юге Ливии для расширения своей деятельности. В отчете сообщается о видео, на котором один из лидеров организации ИГ в Ливии Махмуд Масуд Бараси, известный как «Абу Мусаб Либи», говорит, что Ливия теперь стала одним из главных направлений предстоящей деятельности организации, которая здесь стремится компенсировать потерю земель и влияния в Сирии.
ПАРАГРАФ 24
Панель заполучила снимки с коммерческих спутников этих мест, датируемые от 3 ноября 2019 года и 8 января 2020 года, которые четко показывают наличие новой низкой постройки размером приблизительно 4х5 метров и минимум девяти машин. Количество машин на спутниковом снимке (девять) соответствует девяти машинам, упомянутым источниками. См. рисунки 8 и 9. Спутниковые снимки того же места, сделанные 2 октября 2019 года, не содержат объектов, представляющих интерес.

После долгих изысканий мы определили, что в свободном доступе спутниковые снимки участка местности, приведенного в докладе, отсутствуют. По представленным снимкам идентифицировать автомобили, их номера и принадлежность не представляется возможным.

Анализируя снимки из доклада ООН, нельзя с какой-либо достоверностью идентифицировать марку или модель грузового автотранспорта. Однако, располагая оперативной информацией о нахождении в предполагаемом районе военной техники, можем допустить, что на снимках присутствуют грузовики «Урал». Но этот факт не подтверждает присутствие российских сотрудников на территории Ливии. «Урал» — довольно популярный грузовик в странах Ближнего Востока и Африки.

Завод про производству «Уралов» начал свою деятельность в далеком 1944 году. Производство автомобилей — до 15 тысяч в год. Модель «Урала» практически не изменилась. Всего произведен почти миллион автомобилей.

Традиционными покупателями продукции Уральского автозавода являлись страны Ближнего Востока. По состоянию на 2015 год экспорт в дальнее зарубежье составил около 7000 автомобилей в год, 35% общих продаж «Урала» уходило зарубежным покупателям 12 стран, причем на долю Египта приходилось 94% поставок. В 2016 году планировалось расширить географию экспорта до 20 стран.
«Урал-4320»
Информация за 2008 год. Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» поставит Судану 50 автомобилей марки «Урал». Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Согласно контракту, в Судан отправятся 50 полноприводных автомобилей «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Автомобили «Урал» комплектуются двигателем производства Ярославского моторного завода «Автодизель» «Группы ГАЗ» мощностью 240 л. с., пятиступенчатыми коробками передач и двухступенчатой раздаточной коробкой с блокируемым межосевым дифференциалом.
«Предназначенный для эксплуатации в Судане автомобиль «Урал» проходит доработку с учетом климатических условий Африки. Российская и суданская стороны рассматривают варианты дальнейшего расширения сотрудничества», — говорится в сообщении «Группы ГАЗ».

Кроме того, в Индии есть небольшое производство по сборке адаптированных машин на базе «Урала». Бронированная машина MPVI (Mine Protected Vehicle for India) на базе «Урала» изготавливается на совместном предприятии Defence Land Systems India (DLSI) на заводе в Притхла, Индия.
ПАРАГРАФ 25
Тренировочная команда была развернута и забрана с использованием Антонов АН-26 (регистрационный знак, по свидетельствам, #25 SAI LY). Этот регистрационный знак не является форматом для регистра гражданских самолетов стран-участниц. Панель искала подробности по всем 851 АН-26, записанным в качестве работоспособных, но не смогла найти совпадений. Панель отмечает, что префикс формата 25 использовался советскими воздушными силами для самолетов, помещенных в долгосрочный запас, и есть АН-26 с этим номером, записанный в рабочие. Также возможно, что фальшивые регистрационные знаки были нарисованны на самолете для данной операции.
Параграф 25 о развертывании тренировочной команды с использованием самолетов Антонов ссылается на «конфиденциальный источник», однако доказательств не приводится никаких.

А вот мы можем ответственно заявлять, что Ан-26 с медицинским грузом, уничтоженный в Тархуне, не имеет отношения к РФ
В 2009 году, до свержения Каддафи, в Ливии было как минимум 10 Ан-26. К 2019-2020 годам в Ливии летал как минимум один Ан-26.

18 февраля 2019 года Ан-26 с аналогичной расцветкой появился на фото с визита делегации ЛНА на нефтепромысел Шарара.
Самолет отмечен логотипом компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах, HAD Jet Cargo LLC.

На другом фото хорошо видны ливрея на хвостовом оперении и раскраска самолета.
Данный самолет активно использовался для гуманитарных нужд.
Так, 2 ноября 2017 года на нем в Бани Валид прилетела делегация племен Восточной Ливии
Данный самолет до июня 2015 года принадлежал казахстанской компании SCAT, затем продан казахстанской же компании «Южное небо».
Также имеются документы, согласно которым в октябре 2015 года самолет продан компании из ОАЭ Space Cargo Inc.
Мы смогли связаться с представителем компании «Южное небо», который подтвердил, что АН-26 действительно продали в ОАЭ. Также мужчина отметил, что подобные самолеты продавали в Ливию как минимум несколько раз.
«В Ливии такие самолеты заходят на ура. Я знаю как минимум три случая, когда украинские или казахстанские компании продавали эти самолеты, а потом они оказывались в Ливии. Это еще до 15 года», — рассказал представитель.
А вот источник в Бенгази нам сообщил, что гуманитарные грузы перевозили как раз АН-26 времен Кадаффи. Поэтому выводы о том, что разбившийся самолет принадлежал России и только ей, можно назвать не просто безосновательными, а некомпетентными.
ПАРАГРАФ 26
Параграф 26. Сообщение велось через спутник Broadband Global Area Network (BGAN) Терминал (IMEI: 35844405004270) (Inmarsat Sat# 901112112615812). Производитель продал данное оборудование Морсвязьспутнику Российской Федерации 5 декабря 2014 года; та же компания являлась поставщиком связи. Панель подтвердила, что эта система работала в Ливии с 1 апреля по 31 декабря 2019 года, а точнее, в зоне полевых тренировочных лагерей с 1 октября по 18 ноября 2019 года. Так как это терминал BGAN, пока что не удалось установить контактные данные людей или организаций, с которыми контактировал терминал BGAN. .
В параграфе 26 Панель указывает IMEI и конкретную модель аппарата. Однако найти IMEI-номер на указанном экспертами сайте не удалось. Информации нет в открытом доступе.
ФАН удалось связаться с Морсвязьспутником, который помог приоткрыть завесу тайны над данным аппаратом. Мы получили копию договора по продаже данного аппарата.
Аппарат указанной Панелью модели действительно существует. Номер также совпадает. ФАН ознакомился с договором. Нам удалось выяснить, что спутниковый терминал действительно в Ливии, однако к ЧВК «Вагнера» никакого отношения не имеет.
25 января 2019 года предприятие Морсвязьспутник заключило договор с гражданином Ливии Аль-Фаделем, жителем города Бенгази. В Морсвязьспутнике дали комментарий, что не знают, чем занимается житель Ливии, однако уточняют, что покупка спутникового терминала не является чем-либо противозаконным, а сам терминал — гражданский прибор, который приобретался в личных целях.

Таким образом выясняется, что Панель нашла реально существующий аппарат, реально проданный Морсвязьспутником гражданину Ливии, и, основываясь на некоем «конфиденциальном источнике», утверждает о связи с ЧВК «Вагнера».
ПАРАГРАФ 27
Панель получила информацию от единственного источника, что есть (или была) одна постоянная тренировочная база, расположенная на берегу в Токра, примерно в 65 км на северо-восток от Бенгази. Анализ снимков коммерческого спутника из зоны подтверждает, что это действующая военная база, но Панель не смогла установить национальность отрядов, расположенных там.
Федеральное агентство новостей, так же как и экспертная панель ООН, не располагает данными о расположенных на военной базе в Токра отрядах. Отдельно стоит отметить, что по указанным координатам нет объектов, которые хотя бы отдаленно напоминали военные или двойного назначения.

Это опять откровенный фейк, который может проверить каждый.
ПАРАГРАФ 32
12 сентября 2019 года источник из СМИ выпустил документацию, указывающую, что около 300 сотрудников ЧВК «Вагнера» были развернуты в Ливии для поддержки сил Хафтара. 25 сентября 2019 года СМИ доложили о более 100 сотрудниках ЧВК «Вагнера», развернутых в Ливии как подкрепление к идущим операциям.

Панель также отметила высказывание в СМИ Халеда аль-Мишри (Khaled ALMESHRI) в конце ноября 2019 года, что ПНС задокументировало от 600 до 800 сотрудников ЧВК «Вагнера», присутствующих в Ливии. Панель попросила доступа к этой информации 15 января 2020 года и ждет ответа.
В пунктах 28 и 29 указывается, что Панель экспертов не нашла самостоятельно данные о развертывании ЧВК «Вагнера», но при этом включает информацию из открытых источников.

Содействуя Панели в ее работе, ФАН предоставляет первоисточник этих данных. В апреле 2019 года Правительство национального согласия заключило договор с Mercury Public Affair, затем в сентябре того же года — с Gotham Government Relations & Communications. Договоры включают лоббирование интересов ПНС в Конгрессе США, формирование позитивного образа ПНС в международном информационном поле за деньги. Среди прочего указываются планы по публикациям о якобы развернутом контингенте ЧВК «Вагнера» с указанием конкретного количества. Первым об этом сообщило немецкое издание Zuerst. На основании немецкой публикации ФАН также сделал свое расследование.

Список документов:

Отчет по публикациям лоббистских компаний для ПНС.

Планы по публикациям по российскому присутствию.

Договор с Mercury Public Affair.

Договор с Gotham Government Relations.

Отчет по публикациям лоббистских компаний в The Guardian.

Письмо представителя Mercury Public Affair.

Участие американских сенаторов в лоббистской кампании ПНС.

Отчет по действиям американских сенаторов в прессе в рамках PR-кампании.

Бывший сенатор США отчитывается перед ПНС Ливии.


В договорах также приводятся примеры уже опубликованных материалов, в частности в информагентствах Bloomberg, Associated Press, Foreign Policy и Libya Observer. Согласно заключенным договорам, при помощи лоббистских компаний ПНС была развернута целая информационная операция по созданию своего положительного имиджа, а также поиску «врагов» для оправдания собственных преступлений. В рамках этой же кампании была придумана численность контингента ЧВК «Вагнера» в Ливии (также прописана в договорах). Эти цифры в дальнейшем тиражировались во множестве СМИ, что является подтверждением цельной и планомерной информационной кампании.
Это, очевидно, является отправной точкой по введению ООН в заблуждение относительно происходящих в Ливии событий, ряда публикаций в социальных сетях и некоторых СМИ. В пункте 29 Панель экспертов сообщает, что делала запрос о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии 15 января, но до сих пор не получила подтверждающих данных.
ПАРАГРАФ 30
Параграф 30. Панели предоставили подробности по 122 сотрудникам ЧВК «Вагнера», многие из которых, скорее всего, действующие или были действующими в Ливии (см. приложение 7). Из них 39 специалистов из группы снайперов ЧВК «Вагнера», и открытые источники докладывали о тактическом влиянии недавнего присутствия опытных российских снайперов на передовой. Оставшиеся 83 сотрудника из 1-й наступательной и разведывательной роты или иных боевых подразделений.
В 30-м параграфе Панель заявляет, что им «предоставили подробности по 122 сотрудникам», которые «скорее всего, действующие». Помимо того, что Панель явно сомневается в своем источнике, информацию пытаются подать как более достоверную, ссылаясь на другой параграф доклада, где упоминается Александр Кузнецов, которого СМИ называют славянским именем Ратибор. Этот фейк был разоблачен в октябре прошлого года изданием Neva Today. Александра пытались выдать за раненного в Ливии бойца ЧВК «Вагнера», в то время как он в добром здравии отдыхал дома.

Самой важной частью в заявлении Панели являются «подробности по 122 сотрудникам ЧВК». Мы внимательно изучили приложенные таблицы и проверили их. Из 122 людей, чьи имена и даты рождения мы не будем публиковать согласно закону № 152-ФЗ «О персональных данных», 106 оказались взятыми с украинской базы «Миротворец». Это украинская площадка, которая содержит открытую базу личных данных людей, собранную при помощи нелегальных средств, таких как взлом и кража социальных сетей. В базе содержатся личные данные, опубликованные без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, только потому, что владельцы сайта (СБУ, 72 ЦИПСО) называют их сепаратистами или «агентами Кремля». Поводом для попадания в базу может быть что угодно, даже банальный отдых в Крыму. Также причиной включения в список может стать заявление в социальных сетях о несогласии с политикой Украины. Сайт является откровенно экстремистским. Именно после публикации домашнего адреса на этом сайте были убиты известный писатель Олесь Бузина и депутат Верховной рады Украины Олег Калашников.

Нам удалось связаться с несколькими людьми, которые фигурируют в докладе и по версии экспертов находятся или находились в Ливии. Каждый из них несказанно удивился, некоторых взволновало попадание личных данных в доклад для ООН. Мы публикуем запись одного из собеседников ФАН.
«Вы че, (употребил нецензурное слово, означающее «одурели». — Прим. ФАН)? Вы еще напишите, что я с Луи Армстронгом на Луну летал. Вы что, о чем вы говорите, ребята. Для меня это все очень смешно. Какая ЧВК, какая Ливия? Я никогда не был в Ливии, на Луне, в ЧВК. Я ЧВК знаю одно, по фильмам — «13 часов: Тайные солдаты Бенгази», и Ливию знаю оттуда. О чем вы говорите, не смейтесь. Я с семьей время проводил по своему адресу в Смоленске. До свиданья, юмористы», — возмутился Андрей Петрович.
Нам удалось найти еще одного мужчину, данные которого фигурировали в докладе для ООН. Олин Эдуард Васильевич работает учителем ОБЖ и занимается военно-патриотическим воспитанием детей. Ни о какой Ливии и речи не идет. На странице в социальной сети «ВКонтакте» есть публикации, свидетельствующие о том, что Эдуард не покидал пределы РФ.
«Я там не мог просто быть. А почему я должен был там оказаться, на каком основании? Как каждый нормальный военнослужащий, посвящаю свои дни молодому поколению, выращиваю патриотов своей Родины», — рассказал собеседник ФАН.
Воронцов Дмитрий Викторович, который также фигурирует в докладе ООН, пояснил, что работает на стройке и в 2019 году в Ливии не был.
«Это какой-то бред, в 2019 году я был в Петербурге, постоянно там находился. Пару раз ездил в Москву. Ни в какой Ливии я в принципе быть не мог, потому что про ЧВК первый раз слышу вообще. Я разнорабочий, сейчас работаю на стройке», — рассказал Дмитрий.
Кулаков Юрий Михайлович, еще один фигурант, назвал появление своей фамилии в докладе ложью и провокацией. Лето 2019 года он провел в Москве с друзьями. По его словам, он собирается проконсультироваться с юристом.
«Как я могу это прокомментировать? Это, скорее всего, окажется провокацией. Ложь и провокация. Я вообще-то в Москве был летом 2019-го, отдыхал, в гости ездил. Не имею никакого отношения к ЧВК. А то, что доклад какой-то, — это вообще нехорошо. ООН вообще (употребил нецензурное слово, означающее «лица нетрадиционной сексуальной ориентации». — Прим. ФАН), всякие делают провокации против России. Нормальных законопослушных граждан в чем-то обвиняют. Я вообще думаю, может, своему адвокату позвонить. Ну, не то чтобы у меня есть свой адвокат, но знакомый, я могу проконсультироваться. Так можно любого человека оклеветать, у меня слов нет», — поделился Юрий Михайлович.
Еще один человек из списка, Киселев Александр Юрьевич, рассказал нам, что совсем недавно к нему уже обращались непонятные журналисты, которые пытались получить у него комментарий по вопросу службы в ЧВК.
«На днях мне позвонили неизвестные люди, представились корреспондентами и начали задавать вопросы, якобы я прошлым летом в составе ЧВК находился в Ливии. На что я публично хочу заявить, что никогда за границей не бывал и тем более ни к каким ЧВК отношения не имею. Прошу принять меры по поводу назойливых людей, которые распространяют непонятные фейки», — пожаловался нам мужчина.
Олег Волобуев тоже был не в курсе того, что эксперты ООН причислили его к рядам «Вагнера».
«Я, Волобуев Олег Палыч, узнав о том, что, оказывается, я прошлым летом был на территории Ливии или Сирии, да еще в составе какой-то частной военной компании, хочу пояснить следующее, что, отслужив в армии и уволившись в 2010 году, вернулся в город Курск с острова Сахалин. И уже в течение 10 лет никуда я отсюда не выезжал и нигде не был. Так что привет вам от пенсионера, и то что вы там хотите сказать, что я куда-то ездил, — посмотрите на меня, куда я могу ездить, мне и дома хорошо», — рассказал нам Олег Павлович.
Ермолаев Александр не удивился нашему вопросу. Ему всю прошлую осень названивали украинские журналисты. Пришлось даже номер мобильного менять. И, конечно же, ответ тот же, что и у других: «Ни в каких ЧВК меня не было».
«Я, Ермолаев Александр Елизарович, в 2019 году, с 1 января по 31 декабря 2019 года, находился в России. За границу не выезжал и не вылетал. В данный момент работаю начальником отдела на своем предприятии».
«Я в дороге, в пути на грузовике. Мне очень интересно посмотреть в Интернете, кто же я там такой и при чем тут эксперты ООН. Мне непонятно, что за причина? Ливия, Африка, малярия, Эбола. Не был я там. Вы можете пояснить, зачем я понадобился ООН? Про ЧВК «Вагнера» я не знаю. Я служил только срочку. Это какое-то обвинение или я прославлен? Я не знаю, что даже прокомментировать, не могу. Могу вам груз перевезти куда-нибудь».
Нам удалось связаться с большей частью людей из списка доклада ООН. Но не все согласились на интервью с прессой, как мужчины, чьи комментарии мы привели выше. Однако подтвердили, что все время находились в России. Про некоторых мы смогли разузнать, где они находились, когда, по утверждению «Проекта», «Досье» и экспертов, были в Ливии.
Например, Иванов Владимир Владимирович рассказал нам, что большую часть лета провел в Санкт-Петербурге и Самаре в рабочих командировках. Выехал туда 24 апреля, а вернулся уже только в августе. Работы было много.

Кайдов Сергей Юрьевич находился в Москве, а Ступницкий Александр Александрович — в Смоленске.
Танатаров Руслан Ряжатович заявил, что не выезжал за пределы России в 2019 году, все время тоже проводил в Москве. Саматов Марат Мансурович, Шаринский Денис Александрович, Лаферов Александр Иванович, Меркулов Алексей Сергеевич большую часть года провели в Перми, Ростове, Курске и Самарканде соответственно.
Еще один человек из списка, Демиденок Юрий Владимирович, вообще появился там по случайности. Он не фигурирует на «Миротворце» и был добавлен экспертами по неясным причинам. Юрий работает водителем в одном из городов Краснодарского края и прислал в редакцию видео своей реакции на доклад.
«Я, Демиденок Юрий Владимирович. ООН выложили мои данные, что я якобы был в Ливии в прошлом году летом. Я никогда там не был, в Ливии, и за ЧВК «Вагнер» услышал первый раз. Я работаю водителем на Танае, живу в Горячем Ключе», — рассказал мужчина.
Получается, что при подготовке параграфа 30 Панель воспользовалась данными, сфабрикованными украинскими спецслужбами , без всяких проверок. Отметим, что украинские спецслужбы уже фигурируют в разоблачении данного доклада. На Украине собран БПЛА, который ПНС пыталось выдать за Орлан-10. Более того, ООН стоит обратить внимание, что эксперты, готовившие доклад, взаимодействовали с порталом, нарушающим права человека и работающим в интересах террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Следующим фейком в данном параграфе являются подробности о работе снайперов со ссылкой на The New York Times. По версии американских журналистов, снайперы пользовались «экспансивными патронами», не оставляющими выходного отверстия. Этот вброс развеял эксперт патологоанатом Александр Эдигер.
«Использование в снайперских винтовках экспансивных пуль — чудовищная фигня. Причина очень простая. В снайперском оружии принципиальный момент — это центр тяжести. Экспансивная пуля предполагает достаточно тяжелые расчеты для того, чтобы ее сделать, чтобы сохранить центр тяжести и пробивную способность», — рассказал Эдигер.
ПАРАГРАФ 31
В соцсетях и открытых источниках участились случаи сообщений об участии российских сотрудников ЧВК в военных операциях. Хоть и были усилия, направленные на распространение ложной информации по данному вопросу, Панель считает, что некоторые из этих сообщений достоверны. Это подытожено в таблице 3 и изображено в рисунках 10 и 11.
В пункте 31 сообщается о всплесках информационных волн с упоминанием ЧВК «Вагнера». Мы поддерживаем мнение Панели экспертов о ложности большей части сведений. По другим приведенным данным стоит отметить следующее. Сообщения, собранные в таблицу, представляют собой заявления в социальных сетях. Подтверждений не приводится, зачастую информация представляет собой две-три строчки или просто упоминание «Вагнер». 80% информации телеканала «Февраль» и приведенных других ресурсов — это фейки, созданные для обеспечения пропагандистской и идеологической борьбы с Ливийской национальной армией. Так, бездоказательные данные телеканал «Февраль» приводит в своем Twitter. Подобную же яркую ПНС-направленность можно видеть в следующих ресурсах: «Ливия Панорама» и «Айн Либия». Так же как и придерживающихся стороны ПНС Twitter-аккаунтах @sky_wael, @bq_90z, @hunter224466, @Balzawawi_ly. Пропагандистская информация размещена также на аккаунтах пресс-службы штаба операции «Вулкан гнева» и «Национальных мобильных сил» — группировки ПНС (спикер — Салим Кашут).

Данные ресурсы являются откровенно ангажированными и не могут восприниматься как достоверные источники.

(Приложения с фотографиями к данному параграфу будут подробнее рассмотрены во второй части расследования. — Прим. ФАН.)
Указывается присутствие «ЧВК» в Аль-Азизии. При этом данный населенный пункт по настоящее время находится под контролем ПНС, значит, как следствие, присутствующие там не могли быть кем-либо из союзников Хафтара, к которым Панель причисляет ЧВК «Вагнера».

Хотим также подчеркнуть, что действительно огромное количество ложной информации по ЧВК «Вагнера» привело к тому, что создалось впечатление о ее присутствии. Зафиксированы всплески публикаций в социальных сетях неизвестных лиц и публикации в СМИ недостоверной информации в период активизации вооруженных действий со стороны ПНС, логично обвинявшей сторону Халифы Хафтара, т. к. они (ПНС) сами нарушали резолюцию ООН, принимая вооружение из-за рубежа.

Опять эксперты, которые должны были разбираться в данном вопросе, попросту солгали.

ПАРАГРАФ 32
29 сентября 2019 года источник ВС ПНС заявил ливийскому телевидению Al-Ahrar, что военная база Аль-Ватыя находится под контролем «русских сил» и что там располагался истребитель Сухой Су-22. Панель отмечает, что, хоть у воздушных сил Хафтара уже был доступ к истребителю Су-22, который недавно использовался, чтобы бомбить аэропорт Зуварах 15 и 16 августа 2019 года, Панель считает, что высоко вероятно, что истребитель Су-22 стал вновь работоспособным при иностранной технической поддержке (см. параграф 15), нежели то, что там был развернут русский Су-22. Панель не исключает возможности, что воздушная база Аль-Ватыя используется как передовая база логистической поддержки для частных военных сотрудников.
Данным в пункте 32 о наличии на территории Ливии истребителя Сухого Су-22 можно найти подтверждение в открытых источниках и даже «Википедии»: указанные истребители действительно приобретались еще во времена Каддафи. На их обслуживании работают в том числе украинские авиатехники. При этом присутствие конкретно российских граждан на базе Аль-Ватыя нигде не зафиксировано, а сообщения были только в твитах сомнительного качества, без необходимых подтверждений.
Су-22 — это истребитель-бомбардировщик. Всего Ливии было поставлено 47 Су-22, 49 Су-22М и 13 Су-22У. Су-22 различных модификаций использовались активно, как до, так и после свержения Каддафи. К началу войны на крыле было около 50 машин. Они использовались ЛНА на протяжении всего конфликта.

Еще в конце 2014 года в Аль-Ватые ВВС Хафтара начали работу по восстановлению старых Су-22. Двенадцать из этих Су-22М хранились в убежищах на авиабазе до восстания и избежали уничтожения НАТО, потому что они были выведены из эксплуатации.
ПАРАГРАФ 33
В отчете ПНС за ноябрь 2019 года приводится заявление министра внутренних дел ПНС Ливии от сентября 2019 года, что русские наемники вошли в зону военных операций в Ливии, точнее, в зоны трассы на аэропорт, Вади аль-Рабиа и Есбиа. …….
Тут приводится заявление министра внутренних дел ПНС Ливии о присутствии ЧВК «Вагнера». Для начала хотели бы сообщить Панели экспертов о связи главы МВД ПНС Фатхи Башаги с террористическими группировками.

21 марта 2020 года «Силы защиты Триполи» — бандформирования столицы Ливии, включенные в 2018 году в состав МВД решением Фатхи Башаги, — опубликовали расследование о деятельности министра внутренних дел, обвинив его в лоббировании интересов внешних сил, связях с терроризмом и коррупции. Так, они подтверждают получение им финансирования от Катара на реализацию террористической деятельности «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России), а также организации поставок вооружения Турцией в обход эмбарго ООН. По имеющейся у Федерального агентства новостей информации, Башага старается в любом своем выступлении очернить образ России и найти повод для отмены резолюции на поставку вооружения в Ливию с целью легализации лоббируемых им незаконных поставок оружия из Турции. Триполитанские бандформирования опубликовали данный материал в связи с возникшим конфликтом между ними, с одной стороны, и главой МВД Фатхи Башагой, турецкими военными и сирийскими наемниками, с другой стороны. Эти данные подтверждаются публикацией Bloomberg от 23 февраля 2020 года.
Фатхи Башага непосредственно управляет террористическими группировками, в том числе RADA Абда аль-Рауфа Карры, охраняющего частную тюрьму «Митига», в которой содержатся похищенные люди, зафиксированы многочисленные нарушения прав человека, включая пытки, казни, работорговлю.

Таким образом, слова министра нацелены скорее на то, чтобы отвлечь внимание от собственных действий, идущих вразрез с эмбарго ООН. Доказательств, подтверждающих слова министра о российских наемниках, мы найти не смогли. Считаем, что это акт дезинформации и клеветы.
ПАРАГРАФ 34 и 35
3 декабря 2019 года появилось интервью человека из ЧВК «Вагнера» на странице в соцсетях Al Aan. Панель посовещалась с конфиденциальными источниками, которые считают интервью достоверным. Краткое изложение содержания интервью в приложении 9.
В параграфе 34 человек с видео рассказывает историю, явно основанную на публикациях открытых источников. Ничего нового не рассказывает. Доказательств участия данного мужчины в ЧВК «Вагнера» не представлено. Приводятся общедоступные фото из Сирии, с Кавказа и Донбасса. Ни на одном из них нет достоверной информации о том, что это именно ЧВК «Вагнера». Так, некоторые фото относятся к ополчению Донбасса и ныне не существующей ЧВК «Славянский корпус».
7 декабря 2019 года помощник командира воздушных сил Хафтара и командир военно-воздушной базы Аль-Ватыя генерал-майор Амер Юсеф Мохамед аль-Джукм (Amer Yusef Mohamed Al-Jagm) катапультировался из поврежденного истребителя МИГ-23МЛ №26144 близ Завия (Zawiyah) и был пойман ВС ПНС. Впоследствии он сделал несколько заявлений касательно поддержки ЧВК сил Хафтара. Помощник командира воздушных сил Хафтра, генерал-майор аль-Джукм наверняка должен быть осведомлен о более глобальных стратегических намерениях и операционном планировании сил Хафтара в целом. 22 декабря 2019 года он сделал первые заявления, которые подтверждают иные доказательства в соцсетях относительно российской поддержки ЧВК сил Хафтара.
Тут приводятся слова сбитого полковника, который был пойман при участии боевиков, сотрудничавших с ИГИЛ1 и Аль-Каидой1 (организации запрещены в России). К нему применялись пытки. Его слова не могут считаться достоверными, так как получены под давлением.
При задержании пилот подвергался издевательствам и глумлению. Соответствующие материалы выложили в Сеть сами боевики ПНС. Последние связаны с ИГИЛ. Один из боевиков ПНС, задержавший сбитого пилота, — Мохаммед Салим Бахрун по прозвищу Беглец. Он находится в звании старшего лейтенанта в «МВД» ПНС Ливии, не имея при этом образования. Бахрун принимал участие в боях против ЛНА и был убит 2 апреля 2020 года.

В дальнейшем информация об этом была опубликована ФАН.

Эксперты воспринимают показания, данные под пытками, за чистую монету и нисколько не ставят их под сомнения. Это по меньшей мере непрофессионально. Ну, и в который раз указывает на то, что сами эксперты знали о том, что идут на сознательную фальсификацию.
ПАРАГРАФ 36
Параграф 36. 6 января 2020 года открытые источники сообщали об обвинениях, что сотрудники двух русских ЧВК (Moran Security Group и Schit Security Group) развернулись в Бенгази воздушным путем из Москвы через Латика (см. таблица 2, параграф 18). Панель расследует данное обвинение.
В параграфе 36 источником служит издание The Libya Observer, основанное в Триполи в 2014 году и занимающее четкую про-ПНС позицию. Хафтар, по версии этой газеты, «агрессор».
В свою очередь, The Libya Observer ссылается на газету The New Arab, более известную как «Аль-Араби аль-Джадид». Это британская арабоязычная газета, которая называет Хафтара «мошенником».
Оба этих издания оказывают информационную поддержку ПНС, а потому не могут считаться непредвзятым источником.

Содействуя расследованию Панели экспертов ООН, приводим данные с сайта Moran Security Group. Организация предоставляет широкий спектр услуг по обеспечению безопасности на суше и на море. Но если обратиться к галерее на сайте с представленным опытом работы, то можно обнаружить, что основная квалификация Moran сосредоточена на морских операциях.
Страны, в которых Moran осуществляла свою деятельность, также перечислены на сайте. Легко заметить, что Ливии среди них нет.
Все публикации о ЧВК «Щит» связаны с «Новой газетой», на чьей единственной статье они и основаны. Данный таблоид известен созданием вбросов о ЧВК в интересах западных спецслужб. Так, один из сотрудников «Новой» сотрудничал с террористами, обмениваясь с ними информацией для создания фейков. «Новая» также заявила, что историк, сапер и публицист Олег Валецкий работает в ЧВК «Вагнера». Последний все опроверг, уточнив, что он работал в «РСБ-Групп» и «Разум Демайнинг».

Подавляющая часть вбросов «Новой газеты» о ЧВК «Вагнера» принадлежит авторству бывшего сотрудника издания «Фонтанка.ру» Денису Короткову, который подозревается в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство».
Так, 10 сентября 2017 года Telegram-канал Directorate 4 опубликовал снимок тела ликвидированного проправительственными силами в районе города Дейр-эз-Зор боевика ИГИЛ. Рядом с телом были обнаружены распечатки материалов Дениса Короткова по «группе Вагнера», опубликованные на сайте «Фонтанка.ру». Сами материалы были распечатаны на официальных бланках «Исламского государства». Кроме этого, на одном из листов был записан личный номер Дениса Короткова.

5 февраля 2018 года Денис Коротков опубликовал материал «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику», в котором рассказал, как получить личные данные российских военнослужащих с помощью дефекта сайта МО РФ на примере погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

Данной информацией могли воспользоваться сторонники ИГИЛ, действующие на территории России. 8 октября 2018 года газета «Коммерсант» опубликовала материал о том, что ФСБ раскрыла в Уфе «спящую ячейку» террористической организации, которая готовила два теракта и нападения на семьи российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Сирии. Таким образом радикальные исламисты рассчитывали остановить операцию ВКС РФ против боевиков ИГИЛ.

Связь Дениса Короткова с ИГИЛ Федеральному агентству новостей подтвердил бывший боевик «Исламского государства» Хасанов Шерзод Музафарович. Он рассказал, что обменивался с Коротковым информацией о действиях русских в Сирии с помощью средств связи, которые были предоставлены боевикам ИГИЛ США. В настоящее время по факту сотрудничества журналиста «Новой газеты» с «Исламским государством» проводится следственная проверка.

Учитывая вышеизложенное, нет никаких оснований считать достоверной публикацию Дениса Короткова о ЧВК «Щит», на информацию которой ссылается Панель экспертов ООН.

В данной статье сам факт существования ЧВК «Щит» излагается на основании общения журналистов «Новой» с анонимами. Не приводится никаких доказательств. Комментарии, которые брались журналистами «Новой газеты» у лиц, которых они сами же связывали со «Щитом», опровергали существование ЧВК «Щит» как таковой. Кроме статьи «Новой» и материалов со ссылками на нее в других изданиях, более достоверных упоминаний «Щита» нет.
ПАРАГРАФ 37
11 января 2020 года сообщалось о сотрудниках ЧВК «Вагнера», покинувших передовую и что это было связано с встречей в Стамбуле 8 января 2020 года президентов Эрдогана и Путина, которые обсуждали прекращение огня. Конфиденциальный источник сообщает, что 400 сотрудников ЧВК «Вагнера» и 200 сотрудников РСБ покинули передовые и двинулись в Аль-Джуфру.
В параграфе 37 приведены предположения о том, что ЧВК «Вагнера» покинула передовую из-за встречи президентов Турции и России Реджепа Тейипа Эрдогана и Владимира Путина.

Эти предположения являются необоснованными и бездоказательными домыслами. Подтвержденным и очевидным является тот факт, что встреча была посвящена перемирию и урегулированию ливийского кризиса. Ее результатом стали дальнейшие переговоры на высоком уровне при участии ООН, ЕС, ЛАГ, АС. Публикации с сообщениями о передвижении ЧВК «Вагнера» свидетельствуют о намерении сорвать переговоры и перемирие. Это укладывается в повестку пиар-кампании ПНС, заказанной у лоббистских компаний.

Наша группа журналистов считает, что обвинения в адрес России имеют целью помешать ее мирным инициативам. Тем более что никаких данных о реальном присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии не приводится нигде, кроме турецких и прозападных ресурсов. Например, здесь можно увидеть опровержение публикации турецкого издания Karar.
ПАРАГРАФ 38
Параграф 38. 7 января 2020 года были первые сообщения о возникших иностранных сирийских бойцах, нанятых российскими ЧВК для сражений в Ливии в поддержку Хафтара. Больше подробностей было предоставлено 14 февраля 2020 года с докладами, что бойцы были наняты из Думы в Восточной Гуте, Сирия, с зарплатой 880 долларов в месяц с трехмесячным контрактом. Этот доклад также указывал, что переброс в Ливию делался авиалиниями Cham Wings Airlines из Дамаска. 19 февраля 2020 года открытый источник сообщал, что сирийские бойцы были наняты ЧВК «Вагнера» с содействия Сирийской национальной молодежной партии в Сувейде. Далее открытые источники информации поддерживают это высказывание, мол, 5 марта 2020 года были зарплаты от 1000 до 1500 долларов в месяц.
Параграф 38. Авторы aawsat.com опять ссылаются на неназванные сирийские оппозиционные источники, что уже ставит под сомнение качество предоставляемой информации.

Что представляет из себя сирийская оппозиция, подробно разобрало в своей статье Федеральное агентство новостей. Как и многим незаконным бандформированиям на территории Сирии, им безусловно не выгодны действия России, связанные с прекращением конфликта и возвращением к мирной жизни сирийского населения, поэтому они всячески пытаются опорочить все, что связано с Россией.
ПАРАГРАФ 39
Параграф 39. В утверждении от 20 марта 2020 года ПНС указывает, что у них есть доказательства, что Cham Wings Airlines перебрасывали сирийских иностранных бойцов, а именно связанных с ЧВК «Вагнера». Панель запросила подробности от ливийских властей и ожидает ответа. Панель установила регулярные рейсы из Дамаска в Бенгази самолетом под управлением сирийской компаниии Cham Wings Airlines с момента начала текущего конфликта в Ливии 4 апреля 2019 года (см. приложение 6). 17 июля 2019 года Панель запросила информацию из Сирии относительно первоначальных полетов и была проинформирована страной-членом, что полеты делались для обеспечения транспортировки гражданских пассажиров, в особенности для сирийцев, живущих в Ливии. Панель сомневается в правдивости данного ответа, так как: 1) было невозможно забронировать билет по этому маршруту на сайте авиалиний; и 2) Бенгази не фигурирует среди запланированных рейсов в Cham Wings Airlines на сайте авиалинии, даже после объявления о полетах, полеты бы начались 11 октября 2019 года. Есть также основания полагать, что Cham Wings Airlines действуют заодно с операциями ЧВК «Вагнера» в Сирии и было несколько случаев достоверных сообщений из открытых источников, говорящих о приезде в Бенгази и Мисурату сотрудников и бойцов российских ЧВК, нанятых в Сирии.
ПАРАГРАФ 40
Параграф 40. Панель впоследствии установила 33 полета Cham Wings Airlines с 1 января 2020 года (см. таблицу 6.2.1 в приложении 6), которые позволяют потенциально перебросить 4950 пассажиров. Из источников на местах оценивается, что число иностранных сирийских бойцов в Ливии может достигать 5000, но это также наверняка включает бойцов, нанятых Турцией в поддержку ПНС.
ПАРАГРАФ 41
Параграф 41. Сообщается, что рейсы Cham Wings выходили из военного терминала Дамаска, а не из гражданского аэропорта и многие пассажиры были одеты в военную форму. Панель изучила данные ADS-B по полетам, проведенным самолетами Cham Wings с 12 апреля 2019 года. Общие свойства указывают, что деятельность включала: 1)полеты с расчетным временем приземления в Бенгази ночью (нет общего графика); 2) Данные ADS-B пропадают в определенной точке перед тем, как самолет меняет курс на 90 градусов на юг в Бенгази (пометка по полету на рисунке 13 показывает, что пилот поздно выключил передачу данных ADS-B, а на рисунке 14 было сделано случайное единичное переключение; 3) самолет идет из Дамаска, близко идет к границам полетов в регионе, чтобы избежать сообщений в информационный центр по полетам в регионе; 4) полеты записаны как незапланированные или спецрейсы с системами управления воздушным движением. Примеры анализа данных трех полетов представлены на рисунках 13–15, в которых желтые точки представляют точки отчета ADS-B. Панель считает, что авиалинии Cham Wings представляют интерес, и продолжает расследование.
Комментируя приводимые данные по полетам сирийских Cham Wing Airlines во введении, параграфах 39, 40, 41, приложении 6.2, хотим подчеркнуть, что сами эксперты Панели сообщают, что не находят доказательств взаимодействия Сирии и Хафтара. Вместе с тем хотим отметить, что недоказанные данные о взаимоотношениях не имеют тем более отношения к тем или иным представителям России.

Что касается покупки билетов в Ливию, то мы можем рассказать о богатом опыте журналистов ФАН. Покупка авиабилетов в Ливию (по крайней мере в Бенгази) онлайн невозможна. Редакция ФАН в течение трех с лишним месяцев раз в три дня отсылала в пресс-центр Ливийской национальной армии запросы на оформление приглашений съемочной группе. Ответ в итоге был положительным. Пресс-центр ЛНА запросил большой пакет документов, похожий на тот, что журналисты предоставляли ранее сирийскому и иракскому МИД в ходе подготовки командировок, однако с максимально развернутым изложением плана съемок — вплоть до конкретных дат. С момента отправки документов прошло примерно две недели, и только тогда они получили официальное приглашение от командования ЛНА. Пресс-центр Хафтара кратко проинструктировал ФАН о возможных датах авиаперелетов и маршрутах и трудностях при приобретении авиабилетов.
И самое главное: билеты можно было купить только в офисах авиакомпаний. В Интернете их просто нет. Корреспонденты ФАН проконсультировались с коллегами из нескольких СМИ и выбрали маршрут через Египет. Прилетели в Александрию. Имея на руках распечатанные приглашения, отстояв довольно большую очередь в офисе авиакомпании «Африкийя», они смогли купить билеты в Бенгази. И даже само наличие билета на определенную дату не дает никаких гарантий вылета в указанный день. Рейсы в Ливию могут переноситься на другие даты.

Также 6 января 2020 года представитель авиакомпании Cham Wings в разговоре с сотрудником Федерального агентства новостей опроверг сообщения о перевозке «наемников» из Дамаска в Ливию. По его словам, самолеты Cham Wings, выполняя регулярные рейсы, совершают перелеты по маршруту Дамаск — Бенгази пять дней в неделю. Он подчеркнул, что сирийская авиакомпания действует в соответствии с позицией официального Дамаска, который заявил о неприятии военного вмешательства во внутренний конфликт в Ливии.
ПАРАГРАФ 42
20 ноября 2019 года итальянский министр обороны выпустил заявление для прессы относительно потери над Ливией беспилотника MQ9 Reaper. Панель запросила больше информации относительно данного происшествия у стран-членов 3 декабря 2019 года, но пока еще не получила ответа.
Мы бы хотели уточнить, зачем указанный беспилотник MQ9 Reaper летел вглубь территории при заявленном назначении вдоль береговой линии. В рамках текущего конфликта на территории Ливии регулярно сбиваются турецкие беспилотники, о чем сообщают мировые СМИ, поэтому итальянский мог быть сбит вместе с ними.

В целом же этот параграф не имеет какого-либо смысла и не может являться каким-либо доказательством наличия русских на территории Ливии.
«Наиболее значимым подтверждением того, что беспилотник сбили русские, было бы хорошо различимое изображение с самого беспилотника средства ПВО и его оператора, хорошо говорящего по-русски и на вытянутой руке протягивающего удостоверение», — считает журналист-международник Аббас Джума.
ПАРАГРАФ 43
Панель отметила пресс-релиз от Африканского командования вооруженных сил США (US AFRICOM) относительно потери летательного аппарата на дистанционном управлении над Триполи 21 ноября 2019 года. Государство проинформировало Панель, что летательный аппарат на дистанционном управлении использовался в соответствии с параграфом 3 резолюции 2214 (2015). Пресс-релиз также содержал оценку о том, что аппарат был сбит сотрудниками русской ЧВК, использующими высококлассную российскую систему воздушной обороны, но не предоставили дальнейшей информации Панели, чтобы та могла провести независимую проверку этого утверждения.
Этот параграф со ссылкой на пресс-релиз Африканского командования вооруженных сил США (US AFRICOM) сообщает о потере летательного аппарата. Мы поддерживаем заявление Панели экспертов ООН о необходимости подтверждения информации, предоставленной в пресс-релизе. Но хотим отметить, что пресс-релиз не содержит информации об участии в инциденте ЧВК «Вагнера». Однако эксперты сомневаются в умениях воюющих 9 лет ливийцев.

Кроме того, на момент потери беспилотного аппарата американским командованием в Ливии уже активно действовали новейшие турецкие БПЛА. Последние неоднократно сбивались как до инцидента с американским БПЛА, так и после. Один из военных чиновников ЛНА (должность не указана), согласно сообщению Associated Press, уточнил, что американский БПЛА был сбит ПВО ЛНА по ошибке, в понедельник (25 ноября 2019 года).

Высокопоставленный чиновник в Главном командовании ЛНА сказал, что они приняли американский БПЛА за турецкий БПЛА, используемый боевиками. В последние дни ЛНА также сбила и итальянский БПЛА к юго-востоку от Триполи.

Чиновник сказал, что руководство ЛНА извинилось за сбитый американский БПЛА и «согласилось с США координировать свои действия над Триполи и прилегающими районами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем».
ПАРАГРАФ 44
Параграф 44. Панель отметила, что до этих двух происшествий ни ВС ПНС, ни силы Хафтара не имели больших успехов в плане препятствования беспилотникам Wing Loong UCAV или Bayraktar TB2 UAV, пока те находились в воздухе. Оба имеют схожие характеристики полета с аппаратом США на управлении и итальянским беспилотником. Потери США и итальянцев могут указывать на то, как утверждает конфиденциальный источник, что развернута усовершенствованная система обороны третьей стороной на территории, подконтрольной Хафтару.
Параграф 44 невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Возможное развертывание усовершенствованной системы обороны на территории, подконтрольной Халифе Хафтару, имеет отношение к Ливийской национальной армии, но не к РФ. Наличие или отсутствие третьей стороны в конфликте в данном пункте не раскрыто и не доказано. Стоит отметить, что необходимые системы обороны были в Ливии еще до начала гражданской войны, применение их силами ЛНА — вопрос их тактики.

В Ливии до войны имелось 39 комплексов С-75 «Волга», поставленных из СССР с 1975 по 1985 год, 60 комплексов С-125 «Печора» были поставлены до 1991 года. Четыре бригады ПВО были оснащены двумя дивизионами по шесть пусковых установок С-200 к 2010 году. Кроме того, в 2019 году появились фотографии «Панциря-С» в Ливии.

Эти «Панцири» выполнены на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8), изначально поставлялись Объединенным Арабским Эмиратам (купившим образцы этих систем в России), и, предположительно, из наличия Вооруженных сил ОАЭ ЗРПК «Панцирь-С1» поставлены силам фельдмаршала Хафтара.
ПАРАГРАФ 45
ВС ПНС захватили 30-мм гранаты ВОГ-17М, предназначенные для использования с автоматическими 30-мм гранатометами АГС-17 и АГС 30 (см. рисунки 11, 12), и гранаты ВОГ-25 40 мм (рисунок 13), предназначенные для использования с подствольным гранатометом 6Г17 ГП-25. Эти системы не были установлены как используемые ни ВС ПНС, ни силами Хафтара на сегодняшний день. Они типичны для вооружения, используемого ЧВК «Вагнера» в иных местах, на Восточной Украине и в Сирии.
Комментируя параграф 45, стоит отметить, что на фото с ВОГ-17 и ВОГ-25 не видно маркировок, из чего можно сделать вывод, что они не показываются специально, поскольку по ним можно узнать, где произведено оружие. ВОГ-17 является боеприпасом к АГС-17. Их произведено более 100 млн единиц. Данный гранатомет эксплуатируется, помимо РФ, в Азербайджане, Армении, Афганистане, Белоруссии, Болгарии (собственного производства), Вьетнаме, Грузии, Индии, Иране, Казахстане, Китае (в т. ч. собственного производства), КНДР, Кубе, Никарагуа, Сербии, Сирии, Узбекистане, Украине, Финляндии и Черногории. Боеприпасы и оружие из Болгарии и Украины, кстати, поставлялось как в Сирию, так и в Ливию для поддержки различных так называемых «повстанческих движений». При этом ссылка в докладе дана на телеканал «Февраль», аффилированный с ПНС и стабильно выпускающий фейки.
«ВОГ-25 является боеприпасом к ГП-25 и ГП-30. Данные гранатометы, как и их аналоги, под тот же боеприпас производятся в Сербии, Болгарии и на Украине, а также в Приднестровье. Собственное производство боеприпасов имеют Болгария и Сербия. Из Болгарии и Украины шли поставки оружия в Сирию и Ливию. Недавно в Ливию пришло судно с неизвестным грузом из военного порта», — уточнил один из военных корреспондентов, работающий с «Отделом Разоблачений».
Кроме того, специалисты отмечают:
«На фото не видно маркировки, что явно указывает на постановочность фото. Явно взяты боеприпасы советских типов и не российского производства для создания вброса о «российском военторге».
Помимо вышеперечисленного подлога, эксперты, составлявшие доклад для ООН, перепутали индексы ГРАУ.

ГП-25 «Костер» — это 6Г15. Тогда как индекс 6Г17, указанный экспертами, принадлежит другому гранатомету — БС-1 РГА-86 «Тишина» / БС-1М 6С1 «Канарейка».
ПАРАГРАФ 46
17 октября 2019 года единичный открытый источник про-ПНС опубликовал доклад, что часть ЧВК «Вагнера» покинула передовую Триполи. Эта часть обосновала свой уход генеральному командованию сил Хафтара следующим образом:
a) Неполучение инструкций и сил подкрепления от Хафтара;
b) Нехватка опыта и дисциплины сил Хафтара на поле боя;
c) Нехватка эффективного взаимодействия с силами Хафтара, что приводило к периодическому ошибочному ведению огня;
d) Ошибки в определении целей авиаударов, непредупреждение об авиаударах;
e) Распитие алкоголя членами сил Хафтара;
f) Предоставленная тактическая зона ответственности слишком крупная для доступных сил ЧВК «Вагнера»;
g) Вражеские техники разведки упрощают наведение огня на позиции ЧВК «Вагнера»;
h) Крупное подкрепление противника после того, как ЧВК «Вагнера» продвигается в какой-либо из зон.
Публикуемая критика имеет целью дискредитацию сил ЛНА среди ливийцев. В частности, «распитие алкоголя» скорее должно было бы отвернуть от Хафтара его сторонников в Ливии, а не якобы бывших там русских.
ПАРАГРАФ 47
Параграф 47. 17 октября 2019 года вышеуказанный источник информации был поддержан сообщениями в социальных сетях о том, что восемь высоко проходимых машин и две бронированные машины, везущие сотрудников российских ЧВК, были замечены уходящими из зоны операций Триполи и двигались на восток, в сторону Бенгази.
Параграф 47 — очередной пример сфальсифицированной информации, в приведенном источнике не указано никаких подтверждающих данных, нет фотографий. Это обычный пост в социальной сети Twitter. Из анализа источника можно заключить, что это про-ПНС ресурс.
ПАРАГРАФ 48
17 октября 2019 года соцсети сообщили, чтобы 6-месячный контракт между силами Хафтара и ЧВК «Вагнера» истек 15 октября 2019 года. К этому времени силы Хафтара, предположительно, заплатили лишь 53,2% (92,5 миллиона долларов) от контрактных 173,9 миллиона долларов. Панель продолжает расследование по данному вопросу.
Эта та самая группа в социальной сети Facebook, указанная в качестве источника в 46-м параграфе. Как уже отмечалось выше, она носит про-ПНС пропагандистский характер, что упоминается в самом докладе. Кроме того, пункт 48 противоречит другим данным о присутствии ЧВК «Вагнера». Если 6-месячный контракт закончился в октябре, то прибыть они должны были в апреле, на что нет ни одного доказательства. Кроме того, случайным образом указанные суммы оплаты также не имеют подтверждений, даже в соцсетях.
ПАРАГРАФ 49
Параграф 49. Таблица 5 подытоживает сообщения о боевых потерях «русских» сотрудников ЧВК, указанных на данный день в открытых СМИ.
Обратим внимание, что Libya Observer сообщает о потерях от 9 сентября, это снова противоречит данным о прибытии ЧВК в остальной части доклада, где указывалось, что они прибыли 12 сентября. Кроме того, издание сообщает, что эти данные взяты из про-ПНС источников, которые добавляют, что русские и украинцы прибыли совместно на территорию Ливии. Наверное, они не совсем знакомы с некоторым политическим контекстом и не понимают, что это просто невозможно. Но и в более поздней статье Libya Observer нет фактов или фото, только слова представителя сил ПНС.

Телеканал «Февраль» также ссылается на источник в ПНС и не приводит никаких иных подтверждающих данных. Кроме того, как мы писали в первой части расследования, телеканал носит ярко протурецкий и про-ПНС характер. Он один из любимых источников Панели. В статьях IOL и Marsad не приводится никаких фактов и подтверждений, авторы вновь ссылаются на неназванный источник. Судить о достоверности данной информации, исходя из вышеперечисленного, невозможно. Пресс-служба операции «Вулкан гнева» (силы ПНС) также не может являться авторитетным источником из-за своей заинтересованности, так как сотрудники ведомства работают на одну из сторон конфликта. Дополнительным аргументом служит то, что за все время конфликта не было представлено пленных с паспортом РФ.
ПАРАГРАФ 50
Боевые потери от авиаудара 23 сентября 2019 года включают командира 1-й разведывательно-штурмовой роты Александра Сергеевича Кузнецова («Ратибор»), (также см. рисунок 1.1 и таблицу 1.1 в приложении 1). Его эвакуировали в Санкт-Петербургский военный госпиталь из-за серьезности ранений. 8 января 2020 года открытые источники СМИ сообщили о поступлении раненых сотрудников ЧВК «Вагнера» в международный медицинский центр СОГАЗ в Санкт-Петербурге.
Информация о ранении Александра Кузнецова, который упоминается в докладе как «Ратибор», была опровергнута еще 12 октября 2019 года изданием neva.today.

По информации журналистов, указанной в статье, сестра Александра Кузнецова написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» следующее сообщение: «Пока некоторые пишут, что мой брат в тяжелом состоянии лежит в реанимации, мы вместе в отличном и добром здравии проводим отпуск дома». В качестве подтверждения своих слов с текстом сестра Александра Кузнецова опубликовала фотографии, на которых запечатлен ее брат, проводящий время со своей семьей.
Полноценный фейк, который был разоблачен в СМИ, но почему-то указывается экспертами как доказательство.
ПАРАГРАФ 51
Список подтвержденных убитых ЧВК «Вагнера» на сегодняшний день и подтверждающая информация об этом были опубликованы сайтом журналистики расследований «Медуза» 2 октября 2019 года (см. введение в приложении 10). Панель считает доказательства достоверными. На сегодняшний день, в отличие от предыдущих конфликтов, сертификаты о смерти и военные украшения не были переданы семьям.
Материал «Медузы», указанный по ссылке, содержит несколько фейков. Во-первых, интервью с Максимом Хлопиным, якобы сообщившим имена погибших в Ливии бойцов. Однако Хлопин, глава Уральского отделения Союза Добровольцев Донбасса (СДД), опроверг, что вообще контактировал с представителями «Медузы».

Что касается Вадима Б., первого в списке боевых потерь «ЧВК Вагнера» (с 7 сентября 2019 года), указанного как Vadim BEKSHENYOV.

Еще после первой публикации фотографий с личными данными Вадима в Сети, 28 сентября 2019 года, журналисты ФАН отыскали Вадима Б. через его супругу. Сначала женщина ответила корреспондентам следующее: «Достали писать, Вадим в России», затем опубликовала на своей странице в социальной сети «Одноклассники» видеозапись, подтверждающую, что Вадим жив и здоров. Татьяна призвала не верить тому бреду, что пишут сейчас о ее муже, поскольку он в порядке. На видео Вадим рассказал, что отдыхает под Краснодаром в санатории «Горячий ключ».
Во время расследования мы связались с Вадимом. Он подтвердил, что жив и здоров. Однако от подробных комментариев отказался.
«Бредовые слухи не комментирую», — рассказал мужчина.
Примечательно, что, указывая на список погибших, эксперты ссылаются на известных фальсификаторов Conflict Intellegence Team.

Нельзя воспринимать сообщество Conflict Intellegence Team (CIT) как надежный источник информации, поскольку данная организация создана для изготовления фейков и «материалов-разоблачений», направленных на дискредитацию Российской Федерации на международной арене. Участники «исследовательской группы» не имеют ни профильного образования, ни опыта участия в боевых действиях. Реальные факты смешиваются с домыслами и интерпретируются в соответствии с интересами заказчика.

Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало информацию об основателе CIT Руслане Левиеве (настоящая фамилия — Карпук).

По информации ФАН, Руслан Левиев действует в интересах западных спецслужб, регулярно получает от них финансирование и в своих «исследованиях» занимается подменой понятий с целью введения в заблуждение мировой общественности. Не имея никакого профильного образования и не посещая зоны конфликтов, он осуществляет свою деятельность, используя лишь неподтвержденную, а часто искаженную информацию, представленную в мировой сети Интернет. В открытых источниках достаточно примеров, указывающих на некомпетентность Conflict Intellegence Team (CIT) и ее основателя Руслана Левиева, а значительная часть их доказательств является сфальсифицированными.

Характерным является и тот факт, что CIT в своем нынешнем виде был создан в сентябре 2015 года, перед началом операции ВКС РФ в Сирии, как и Bellingcat, работавший над фабрикацией фейков о «Боинге» MH-17, а также созданный за несколько дней до случившихся событий. CIT занимается целенаправленным дезинформированием мирового сообщества.

Руслан Левиев и его коллеги регулярно придумывают фейки на околовоенную тематику, так, в 2015 году морского пехотинца Юрия Артамонова в своем расследовании они «забросили» в Сирию. Сам Юрий при этом не покидал Севастополь и был немало удивлен странными вопросами, поступающими ему от репортеров федеральных СМИ.

Еще одним фейком стало видео, на котором якобы русские, имеющие отношение к ЧВК «Вагнера», пытают пленных в сирийской пустыне. На самом деле оно оказалось видеозаписью, снятой 17 ноября 2014 года в иракском городе Тикрит. В действительности на видео иракские солдаты, которые действительно издеваются над гражданскими. Звуковая дорожка видеозаписи была банально изменена сотрудниками Conflict Intellegence Team.

Важно отметить, что в упомянутом материале, на который ссылаются эксперты из доклада, новости о гибели бойцов ЧВК идут со ссылкой на группу «МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР | ЛНР». Автором поста значится удаленная на текущий момент страница «Имя Фамилия» (https://vk.com/id564271958). С учетом других материалов Conflict Intellegence Team это, скорее всего, страница-однодневка для вбросов в подобные паблики.

В них нередко появляются фотографии людей, вообще не имеющих отношения к конфликту в Донбассе, в том числе известных личностей, таких как актриса фильмов для взрослых Саша Грей и оппозиционный российский блогер Алексей Навальный.

Есть основания полагать, что участники CIT еще и самостоятельно создают ЧВК исключительно в информационном пространстве и связывают их с государственными спецслужбами. Так, 28 марта 2019 года на официальном сайте CIT появилось расследование, согласно которому на территории Сирии с лета 2018 года действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) «Вега».
Однако после официального заявления СБУ о том, что данное расследование является «фейком от спецслужб России», Conflict Intelligence Team дописали текст своего расследования о ЧВК «Вега», добавив фейк и заявив, что «Вега» является ширмой для российских спецслужб и «ЧВК Вагнера».

27 сентября исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) выпустила материал, в котором в качестве доказательств присутствия в Ливии ЧВК «Вагнера» были указаны «песочный Урал» и данные о бойце Вадиме Б., взятые из нескольких сообщений в Twitter, размещенных в ливийском сегменте Интернета и дополненные из «открытых источников». Отыскав полную версию данного видео, журналисты убедились, что кадры с автомобилем были сняты в Сирии, а не в Ливии.
На вырезанном CIT отрезке был запечатлен сирийский флаг, тогда как оригинал видеозаписи был опубликован еще 17 сентября в одной из сирийских групп Facebook. Более того, в оригинальной версии ролика русская речь не звучала вообще.
ПАРАГРАФ 52
5 января 2020 года Ильюшин ИЛ-76МД (RA-86906), специально предназначенный для медицинской эвакуации, вылетел из Латакии, Сирия (OSLK), в Бенгази (HLLB).
Источник ссылается на Itamilradar, где сообщается о полете медицинского борта ИЛ-76. На иллюстрации видно, что самолет направляется в сирийскую Латакию. Соответственно, привязка к Бенгази (Ливия) неуместна, т. к. это не следует из приводимых данных. Более того, сам источник указывает, что в данной части Восточного Средиземноморья нет достаточного покрытия MLAT.
ПАРАГРАФ 53
Параграф 53. 10 марта 2020 года были сообщения о 117 убитых среди сирийских иностранных бойцов, работающих на поддержку сил Хафтара. На 30 марта 2020 года общее число убитых среди сирийских иностранных бойцов достигло 156, но это включает и убитых среди сирийских иностранных бойцов со стороны ВС ПНС. Лишь останки пяти бойцов на данный момент были высланы домой к семьям в Сирию.
В параграфе 53 эксперты ООН выдают убитых сирийских наемников на стороне ПНС за убитых на стороне Халифы Хафтара. Они ссылаются на публикацию издания Aawsat от 10 марта 2020 года, где анализируются две тенденции: пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проникает в Идлиб, Халифа Хафтар налаживает политические связи с Дамаском. Как мы помним, властям Восточной Ливии удалось наладить дипломатическое сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой, результатом чего стало открытие 3 марта 2020 года посольства Ливии в Дамаске. Издание сообщает, что главнокомандующий ЛНА налаживает отношения с Сирией для выстраивания общей системы безопасности и противодействия терроризму. Далее эксперты ООН, говоря о «117 убитых среди сирийских иностранных бойцов, работающих на поддержку сил Хафтара», откровенно перевирают материалы статьи, где указывается, что Хафтар совместно с Дамаском и Москвой пытаются воспрепятствовать Турции по переброске сирийских боевиков в Ливии. По сообщениям Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), 117 из них уже погибли, сражаясь на стороне ПНС.
По данным SOHR, Турция начала массово перевозить боевиков из Идлиба в Триполи. В публикации SOHR от 30 марта, на которую ссылается Панель, Анкара «поставила» 4750 наемников для ПНС, еще 1900 проходят обучение на территории Турции, а 156 сирийцев погибли, воюя в рядах сил ПНС. Но ни о каких «тоже», как в параграфе 53, речи не идет. Соответственно, даже косвенной привязки к России нет. Все сообщения SOHR говорят о переброске сирийских террористов в Ливию Турцией.
Например, сообщение от 11 апреля 2020 года об отправке Турцией еще 300 наемников из числа группировок «Дивизия Султан Мурад», «Сукур аш-Шималь» и «Фейлак аш-Шам». К 21 апреля вербовка Турцией боевиков доходит до 11 000. Информацию по отправке Турцией сирийских наемников для подкрепления сил ПНС подтверждает и американская журналистка Линдси Снелл как раз 10 марта. В дополнение она сообщает о том, что Турция в ряды наемников набирает и детей от 14 лет.

Стоит отметить, что ни о каких ЧВК «Вагнера» в приведенных Панелью ссылках не идет и речи, даже намека.
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