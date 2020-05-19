Примечательно, что, указывая на список погибших, эксперты ссылаются на известных фальсификаторов Conflict Intellegence Team.
Нельзя воспринимать сообщество Conflict Intellegence Team (CIT) как надежный источник информации, поскольку данная организация создана для изготовления фейков и «материалов-разоблачений», направленных на дискредитацию Российской Федерации на международной арене. Участники «исследовательской группы» не имеют ни профильного образования, ни опыта участия в боевых действиях. Реальные факты смешиваются с домыслами и интерпретируются в соответствии с интересами заказчика.
Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало информацию об основателе CIT Руслане Левиеве (настоящая фамилия — Карпук). По информации ФАН
, Руслан Левиев действует в интересах западных спецслужб, регулярно получает от них финансирование
и в своих «исследованиях» занимается подменой понятий с целью введения в заблуждение мировой общественности. Не имея никакого профильного образования и не посещая зоны конфликтов, он осуществляет свою деятельность, используя лишь неподтвержденную, а часто искаженную информацию, представленную в мировой сети Интернет
. В открытых источниках достаточно примеров, указывающих на некомпетентность Conflict Intellegence Team (CIT) и ее основателя Руслана Левиева, а значительная часть их доказательств является сфальсифицированными.
Характерным является и тот факт, что CIT в своем нынешнем виде был создан в сентябре 2015 года, перед началом операции ВКС РФ в Сирии, как и Bellingcat, работавший над фабрикацией фейков о «Боинге» MH-17, а также созданный за несколько дней до случившихся событий. CIT занимается целенаправленным дезинформированием мирового сообщества.
Руслан Левиев и его коллеги регулярно придумывают фейки на околовоенную тематику, так, в 2015 году морского пехотинца Юрия Артамонова в своем расследовании они «забросили» в Сирию. Сам Юрий при этом не покидал Севастополь и был немало удивлен странными вопросами, поступающими ему от репортеров федеральных СМИ
.
Еще одним фейком стало видео, на котором якобы русские, имеющие отношение к ЧВК «Вагнера», пытают пленных в сирийской пустыне. На самом деле оно оказалось видеозаписью, снятой 17 ноября 2014 года в иракском городе Тикрит. В действительности на видео иракские солдаты, которые действительно издеваются над гражданскими. Звуковая дорожка видеозаписи
была банально изменена сотрудниками Conflict Intellegence Team.
Важно отметить, что в упомянутом материале, на который ссылаются эксперты из доклада, новости о гибели бойцов ЧВК идут со ссылкой на группу «МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР | ЛНР». Автором поста значится удаленная на текущий момент страница «Имя Фамилия» (https://vk.com/id564271958
). С учетом других материалов Conflict Intellegence Team это, скорее всего, страница-однодневка для вбросов в подобные паблики.
В них нередко появляются
фотографии людей, вообще не имеющих отношения к конфликту в Донбассе, в том числе известных личностей, таких как актриса фильмов для взрослых Саша Грей и оппозиционный российский блогер Алексей Навальный.
Есть основания полагать, что участники CIT еще и самостоятельно создают ЧВК исключительно в информационном пространстве и связывают их с государственными спецслужбами. Так, 28 марта 2019 года на официальном сайте CIT появилось расследование, согласно которому на территории Сирии с лета 2018 года действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) «Вега».