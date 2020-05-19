Сотрудница аппарата гордумы Уссурийска обвинила депутата от КПРФ в нападении

Владивосток, 19 мая. Специалист Уссурийской городской думы обратилась в полицию, сообщив, что на нее напали депутат от КПРФ Александр Шестун и его помощник. Об этом рассказал представитель муниципального парламента.

Инцидент случился на заседании постоянных депутатских комиссий, во время обсуждения отчета главы Уссурийского городского округа за прошлый год.

«Этот вопрос вызвал со стороны представителей партии КПРФ бурное возмущение. В результате депутат Александр Владимирович Шестун и один из помощников депутата ударили специалиста аппарата думы», — пояснил представитель гордумы.

Женщине оказали помощь в травмпункте, выдав ей больничный. После этого пострадавшая написала заявление в полицию о нанесении вреда здоровью.

Региональное отделение КПРФ готово рассмотреть вопрос об исключении Шестуна из партии, но только если его вину признает суд.

Александр Шестун избран депутатом Уссурийской гордумы по одномандатному избирательному округу № 21. Муниципальный парламентарий является членом комиссии думы по социальной политике, защите прав граждан и организации работы, а также комиссии по экономической политике, промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству.