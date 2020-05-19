Концертный директор Бабкиной рассказал о ее самочувствии после выписки

Москва, 19 мая. Певица Надежда Бабкина после перенесенного коронавируса чувствует себя хорошо и уже участвовала в съемках телепередачи, об этом рассказал концертный директор народной артистки РСФСР Сергей Горох.

«Надежда Георгиевна в рабочем состоянии, она работает, снимается. Приезжала в театр на совещание. Все в порядке у нее», — рассказал Горох в комментарии телеканалу «Звезда».

Бабкину госпитализировали в апреле, певица провела в медучреждении 31 день. Врачи диагностировали у Бабкиной тяжелую форму пневмонии, вызванную коронавирусом. При госпитализации у Бабкиной были повреждены 62% легких. Артистка провела в коме неделю, а затем пошла на поправку. Уже 1 мая она оказалась дома.

Ранее стало известно, сколько потратила Бабкина на лечение от коронавируса. Болезнь обошлась Бабкиной в крупную сумму – артистка потратила около 2 млн рублей. Только за палату звезда платила 50 тысяч рублей в сутки, медикаменты обошлись в 350 тысяч рублей. Больше недели Бабкина провела в реанимации, сутки в реанимации стоят 150 тысяч рублей. Также артистка записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью.