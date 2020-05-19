Информация о стоимости новых iPhone 12 появилась в Сети

Москва, 19 мая. Информация о новом iPhone 12 от компании Apple появилась в Сети. По данным инсайдеров, к производству смартфонов нового поколения приступят на шесть недель позже намеченного срока.

Благодаря полученным данным стало известно, что все модели нового смартфона будут оснащены OLED-дисплеем. В модели 12 Pro Max будет установлено разрешение 2778 x 1284 пикселей. Производители предусмотрели для устройства шесть гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной. По предварительным данным, смартфон будет стоить примерено 1100 долларов.

iPhone 12 Pro будет оснащен экраном в 6,1 дюйма. Стоимость смартфона — 999 долларов. Устройство снабдят OLED-дисплеем от конкурирующей компании Samsung с 10-битным цветом. Этот телефон должен стать первым с подобным разрешением цвета, передает «НьюИнформ».

Еще одну модель — iPhone 12 Max планируют продавать за 749 долларов. Гаджет будет поддерживать подключение 5G. Стандартный iPhone 12 будет обладать экраном в 5,4-дюйма. Его стоимость составит 649 долларов.

Остается секретом, когда компания планирует выпустить линейку новых смартфонов в продажу. Глава Display Supply Росс Янг предположил, что продажи могут начаться уже в октябре.