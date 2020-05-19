Татьяну Васильеву обокрали во время визита «медсестер»

Москва, 19 мая. Российская актриса Татьяна Васильева лишилась телефона после визита «медсестер», пришедших к ней, чтобы взять тест на коронавирус. О ситуации рассказала невестка народной артистки Мария Болонкина в своем профиле в Instagram.

Болонкина-Васильева опубликовал в разделе stories видео, на котором рассказала, что в квартиру к артистке пришли две женщины, представившиеся медсестрами. Они заявили, что хотят взять тест на коронавирусную инфекцию. По словам Марии, Татьяна Васильева отошла в соседнюю комнату, чтобы принести медицинский полис. Артистки не было рядом с девушками меньше минуты. После их ухода актриса обнаружила, что у нее пропал телефон.

«Они вели себя очень странно и неумело. Татьяна вышла в соседнюю комнату, чтобы взять полис, буквально на 30 секунд. После этого она заметила, что у нее украли телефон», — рассказала Мария Болонкина.

Невестка артистки добавила, что завтра они намерены обратиться в поликлинику и выяснить, являются ли приходившие девушки, представившиеся медсестрами, сотрудниками медицинского учреждения. Также будет написано соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Неделю назад Васильева, у которой недавно была диагностирована пневмония, сообщила, что ее состояние заметно улучшилось. У 73-летней артистки снизилась температура, и она пошла на поправку.