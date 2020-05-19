Война с наркотиками в Мексике: удалось ли правительству победить наркокартели

Telegram-канал ДипломатЪ рассказывает, как правительство Мексики безуспешно пытается бороться с расплодившимися в стране наркокартелями.

В 2019 году общее количество людей, употребляющих наркотики, составляло примерно 271 миллионов человек (5,5% населения Земли).

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году мировое производство кокаина достигло рекордно высокого уровня в 1976 тонн, что на 25% больше, чем в 2016 году. В первую очередь это обусловлено увеличением производства в Колумбии, которая поставляет около 70% мирового кокаина.

Несмотря на то, что мирное соглашение правительства Колумбии с ФАРК, подписанное в 2016 году, способствовало сокращению производства кокаина в центральных районах страны, уже в 2017 году площадь выращивания кокаинового куста увеличилась на 17%, а объем производства вырос на 31%, что обусловлено переносом плантаций в отдаленные районы.

Ввиду этих событий в 2017 году в мире были изъяты рекордные 1275 тонн кокаина, что на 13% больше, чем в 2016.

По состоянию на 2019 год Юго-Восточная Азия считалась самым быстрорастущим рынком метамфетамина, а количество изъятий наркотика в регионе в период с 2007 по 2017 год увеличилось в 8 раз до 82 тонн, что оставляет 45% от общемирового количества.

Согласно данным УНП ООН за 2018 год Таиланд обогнал Китай по количеству изъятого таблетированного метамфетамина из 745 миллионов таблеток конфискованных полицией в регионе, 515 миллионов были изъяты в Таиланде.

В 2017 году количество опиатов, изъятых во всем мире, достигло рекордного уровня: около 693 тонн опия (на 5% больше, чем в 2016), 103 тонны героина, (на 13% больше) и 87 тонн морфина (на 33% больше).

Однако стоит отметить, что ввиду 2018 ввиду засухи в Афганистане посевные площади опиумного мака сократились на 17% до 346 000 га (это примерно полмиллиона футбольных полей). Однако это не сильно влияет на ситуацию, так как в целом общее количество посевных площадей за последние 10 лет увеличилось на 60%.

Таким образом, больше всего на момент 2018 года мак для изготовления героина выращивали в Афганистане (263 000 га), Мьянме (37 300 га) и Мексике (30 600 га).

Несмотря на скромное третье место, Мексика является важным связующим звеном в системе мирового наркотрафика.

По данным Управления по борьбе с наркотиками США, мексиканские наркокартели являются крупнейшими иностранными поставщиками героина, метамфетамина и кокаина в Соединенные Штаты. Героин и метамфетамин они производят самостоятельно, а вот кокаин делают в Боливии, Колумбии и Перу, а затем транспортируют через Мексику. Только в период с 2016 по 2017 год производство героина в Мексике увеличилось на 37%.

С 2006 года мексиканские власти ведут войну против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. С момента начала данной компании в стране было зарегистрировано более трехсот тысяч убийств, а в 2018 году ежегодное число убийств достигло нового максимума - 36 тысяч. Эта тенденция продолжалась в 2019 году – ежедневно в стране совершалось около 90 убийств.

Как такое стало возможным?

По традиции, немного истории:

Активная вовлеченность Мексики в транспортировку контрабанды насчитывает более ста лет - Мексика стала крупным поставщиком нелегального алкоголя в США во время «сухого закона», а после его отмены сформировавшиеся организованные преступные сообщества приступили к поставкам в Соединенные Штаты героина и каннабиса. В течении почти всего 20 века у власти в Мексике находилась Институционально-революционная партия. Есть мнение, что во многом благодаря ее коррумпированности наркокартелям удалось покрыть страну сетью нелегальных перевалочных баз для транспортировки наркотиков.

В конце 1980-х годов, после того как США удалось уничтожить карибские маршруты, используемые колумбийскими картелями для контрабанды кокаина, мексиканские банды вышли на международную арену, предложив коллегам Эскобара свои услуги.

Со временем это привело к формированию нескольких десятков мексиканских наркокартелей. Вот список самых известных.

Cártel del Golfo (картель Мексиканского залива) – одна из самых старых группировок, по некоторым данным, основана в 1920 году. Пик активности пришелся на период после 1980-ых годов. На сегодняшний день занимается продажей и транспортировкой наркотиков, вымогательством и рэкетом, расколовшись на мелкие банды.

В конце девяностых годов картель нанял частное наемное войско, которое в середине нулевых сформировало отдельный картель «Лос-Сетас». Процесс «разъединения» проходил довольно болезненно, и в 2018 году Исследовательская служба Конгресса США назвала его «самой жесткой войной группировок в истории мексиканской организованной преступности».

Бельтран Лейва – в 2008 году основан четырьмя братьями Бельтран Лейва: Артуро, Карлосом, Альфредо и Гектором, которые впоследствии были убиты в столкновениях с полицией. До 2011 года работал с картелем Синалоа, после чего развалился на мелкие банды. На данный момент они работают с «Лос-Сетас» и «картелем Хуареса».

Картель Нового поколения Халиско — самая быстро растущая преступных группировок Мексики. В настоящее время картель борется с Лос-Сетас за контроль над городами Гвадалахара, Халиско и Веракрус. Картель расширил область своей деятельности от западного до восточного побережья Мексики всего за полгода, и несколько раз выступал в качестве наемного отряда для помощи Синалоа в борьбе с Лос-Сетас. Правительство Мексики расценивает данную группировку как одну из самых опасных, особенно после того, как в мае 2015 года ее членами был сбит военный вертолет.

Лос-Сетас – наркокартель, состоящий преимущественно из бывших мексиканских военных. Группировка имеет репутацию особенно жестокой и известна массовыми убийствами мирных жителей, оставлением частей тела в общественных местах и ​​публикацией видеозаписей убийств в Интернете. Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, помимо наркотиков, группировка активно занимается рэкетом, контрабандой и похищениями людей.

Синалоа — считается доминирующим наркокартелем в Мексике. Его основал и возглавлял тот самый «Эль Чапо», осужденный в США в феврале 2019 года. На долю картеля приходится до 60 % всего наркотрафика в США.

Какие меры предпринимают мексиканские власти, чтобы остановить деятельность наркокартелей?

Рассмотрим действия всех мексиканских президентов с момента начала «войны с наркотиками в 2006 году.

Фелипе Кальдерон (2006–2012)

Именно он объявил наркокартелям войну. За шесть лет его правления мексиканские военные захватили или убили 25 из 37 самых опасных мексиканских наркобаронов в Мексике. Опора на исключительно силовые методы была основой стратегии Кальдерона.

Результаты деятельности Кальдерона очень неоднозначны – после первой волны «силовых методов» в Мексике появилось множество крайне жестких банд, отколовшихся от потрепанных армией картелями. В течение 6 лет правления Фелипе Кальдерона в стране произошло 120 тысяч убийств, что в два раза больше, чем во врем правления его предшественника.

Энрике Пенья Ньето (2012–2018)

Несмотря на то, что преемник Кальдерона неоднократно заявлял, что его администрация сосредоточится на общем снижении криминогенной обстановки, а не только на борьбе с лидерами картелей, опора на «военные методы» никуда не исчезла. Более того, им в рамках Федеральной полиции Мексики был создан отдел жандармерии, личный состав которого насчитывает несколько тысяч офицеров.

В 2015 году в стране произошел очередной всплеск насилия, и к концу президентского срока Ньето количество убийств возросло до самого высокого уровня в современной мексиканской истории. Однако нельзя полностью возлодить ответственность за такой поворот событий на Ньето, так как в большинстве своем эта волна насилия была спровоцирована началом столкновений между мелкими группировками, появившимися после шести лет правления Кальдерона.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (с 2018 года по настоящее время)

Президент Обрадор объявил, что «война» с наркотиками будет окончена, а он будет уделять приоритетное внимание общественной безопасности. Его усилиями в 2019 году была создана новая силовая структура – Национальная гвардия. Основной целью ее создания стало устремление администрации избежать дальнейшей милитаризации страны, т.к организация будет приписана к министерству безопасности и гражданской защиты, а не к военным ведомствам.

Таким образом, на данный момент «горячий период» войны с наркомафией в Мексике постепенно вступает в затухающую фазу, что, однако, не означает снижения активности наркотрафика, проходящего по территории страны.