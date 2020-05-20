Минтруд назвал норму закона для защиты трудоустроенных «в черную»

Если работник, не заключивший трудовой договор, фактически допущен к работе, то это считается трудовыми отношениями, и такой работник может защитить свои права в случае их нарушения. Об этом заместитель директора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты РФ Сергей Горбарец рассказал в ответе на запрос Федерального агентства новостей.

Представитель министерства привел норму в российском законодательстве, которая защищает таких работников.

Неофициальная работа — тоже работа

В случае нарушения трудовых прав работника тот вправе письменно обратиться в государственную инспекцию труда по месту нахождения работодателя, объяснил Горбарец.

«Федеральной службой по труду и занятости в целях защиты прав и интересов работников и работодателей создана Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.РФ». Она позволяет направить заявление в инспекцию труда, которая проверит соблюдение трудовых прав и поможет устранить нарушения», — рассказал чиновник.

С помощью системы можно в течение трех рабочих дней получить консультацию о применении требований и норм трудового законодательства, а работодателю — провести самопроверку соблюдения Трудового кодекса, добавил представитель Минтруда.

Если же между работником и работодателем официального оформления трудовых отношений не было, то эту ситуацию регулирует статья 16 ТК РФ.

«Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с кодексом, — отметил Горбарец и далее привел выдержку из статьи 16: — Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен».

Без ведома или поручения работодателя либо его представителя допускать работника к работе запрещается, рассуждает чиновник. Однако если трудовой договор с работником заключен не был, но тот все же был фактически допущен к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя, то такие отношения могут быть признаны трудовыми, подчеркнул Горбарец.

При этом, по словам представителя Минтруда, согласно статье 419 ТК РФ, лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном кодексом и иными федеральными законами. Они также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

В частности, за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена административная ответственность.

«Частью 1 статьи 5.27 КоАП установлено, что нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей», — уточнил Сергей Горбарец.

Лучше сразу идти в суд

Работники, трудоустроенные неофициально, могут защитить свои права, разве что обратившись в суд, считает директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова.

«Права у этих людей, конечно, есть, — отметила она. — Но чтобы человек имел право требовать каких-то гарантий: оплаты труда, сохранения рабочего места и т. д., у него должны быть документы, которые подтверждали бы, что он осуществляет трудовую деятельность».

По словам собеседницы ФАН, это основная проблема людей, которые соглашаются на оформление «в черную». Работодатель, если захочет, может их уволить в любой момент, не заплатить денег или не предоставить отпуска, считает эксперт.

«У нас по каким-то причинам мало кто боится, что не будут производиться отчисления в пенсионный фонд. Видимо, некоторых, особенно молодежь, не сильно пугает пенсия. При этом они не понимают, что их позиция абсолютно бесправная», — констатировала эксперт.

Добиваясь справедливости, необходимо доказать, что человек фактически выполнял свою работу, напомнила она. Однако если работник обратится с этим в инспекцию труда, что-то доказать будет сложно, потому что инспекция в ходе проверки работает по документам.

Поэтому, по мнению Митрофановой, для защиты своих прав неофициально устроенному сотруднику лучше всего обращаться в суд — в таком случае доказать что-то возможно.

«Дело в том, что суд может в порядке судебного запроса запросить дополнительные сведения о том, что человек, например, контактировал с клиентами. Или есть сотрудники, которые в качестве свидетелей придут на судебное заседание и подтвердят его присутствие на работе», — объяснила Митрофанова.

Так что если человек соглашается работать неофициально, без документов, ему нужно подстраховываться. Скажем, сохранять переписку с работодателем и клиентами, чтобы у него остались подтверждения трудовой деятельности.

Напомним, что в связи с эпидемией COVID-19 в России были введены ограничительные меры, из-за чего многие предприятия и организации перешли на удаленный режим работы. Если такой перевод невозможен, работодатель обязан сохранять за сотрудником рабочее место и заработную плату. Те же, кто был уволен, имеют право рассчитывать на выплаты от государства.

В этой ситуации в самом уязвимом положении оказались лица, с которыми не были заключены трудовые договора.