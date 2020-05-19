Рост активности на рынке труда говорит о начале восстановления российской экономики

Москва, 19 мая. Рост активности на рынке труда свидетельствует о начале восстановления российской экономики. Минимального значения индекс рынка труда достиг в конце апреля — 0,42. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
Индекс рынка труда Superjob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда.
В исследовании говорится, что с апреля активность работодателей на протяжении трех недель росла и поднялась до отметки в 0,49. Отмечается, что последовательный рост индекса в течение нескольких недель позволяет говорить о начале восстановления экономической активности.
Утверждение основывается на данных статистики рынка труда в периоды общемирового кризиса 2008 года и кризиса 2014 года.
«Индекс отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда в сравнении с аналогичными показателями 2017—2019 гг. с учетом сезонности спроса на рабочую силу: количеством работодателей, ведущих подбор персонала; количеством активных вакансий; количеством приглашений на собеседования», — говорится в исследовании.