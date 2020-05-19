Рост активности на рынке труда говорит о начале восстановления российской экономики

Москва, 19 мая. Рост активности на рынке труда свидетельствует о начале восстановления российской экономики. Минимального значения индекс рынка труда достиг в конце апреля — 0,42. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Индекс рынка труда Superjob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда.

В исследовании говорится, что с апреля активность работодателей на протяжении трех недель росла и поднялась до отметки в 0,49. Отмечается, что последовательный рост индекса в течение нескольких недель позволяет говорить о начале восстановления экономической активности.

Утверждение основывается на данных статистики рынка труда в периоды общемирового кризиса 2008 года и кризиса 2014 года.