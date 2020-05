Фейки, манипуляции и фальсификации: ФАН раскрывает, на чем построен доклад экспертов ООН о ЧВК в Ливии

С осени 2018 года росло число жалоб по поводу присутствия ЧВК «Вагнера» в качестве поддержки сил Хафтара.В этом параграфе панель экспертов ссылается на публикацию информационного агентства South Front «Британские медиа сходят с ума: теперь Россия отправляет войска, военные базы, системы С-300 и ракеты «Калибр» в Ливию» (British Media Goes Wild: Now Russia Sends Troops, Military Bases, S-300 Systems And Kalibr Missiles To Libya).