Фейки, манипуляции и фальсификации: ФАН раскрывает, на чем построен доклад экспертов ООН о ЧВК в Ливии

Ранее мы уже объясняли, что сотрудники «РСБ-Групп» не осуществляли обслуживание авиатехники на территории Ливии или где бы то ни было еще, как и другие компании, упомянутые в докладе экспертов ООН. Это была очевидная фальсификация, такими же сфабрикованными являются представленные в этих параграфах факты.
Правительством Российской Федерации регулярно оказывается гуманитарная помощь по всему миру, поставляются медикаменты, предметы первой необходимости, продукты питания длительного хранения. Так, в ноябре 2013 года были совершены гуманитарные рейсы на Филиппины
для оказания помощи пострадавшим от тайфуна; в 2008 году на Кубу
; в октябре 2018 года в Индонезию
; в пострадавшую от наводнения Республику Конго
в 2020-м; в рамках вспышки коронавируса в 2020 году были совершены рейсы в Китай
, Италию
, Сербию
, Молдавию
. Регулярные рейсы гуманитарной помощи отправляются в Сирию
.
Указанные данные по гуманитарным полетам в Ливию подтверждаются источниками в Минобороны РФ.
Отдельно хочется обратить внимание на крайне неквалифицированные отчеты относительно возможно перемещаемого веса. Эксперты ООН ставят вес перемещаемого груза 48 тонн. ФАН связался с компетентными в данном вопросе специалистами.
Они рассказали, что максимальная посадочная масса самолета составляет 155 тонн, вес снаряженного самолета — 98 тонн, расход топлива на перелет — 22 + 15 (запас), итого полезная нагрузка самолета ИЛ-76 равна 20 тоннам. Что на 28 тонн меньше, чем утверждает Панель.
В то же время максимальная посадочная масса самолета АН-124 составляет 330 тонн, вес снаряженного самолета — 190 тонн, расход топлива на перелет — 40 + 28 (запас), итого полезная нагрузка самолета АН-124 равна 72 тоннам. Что на 158 тонн меньше, чем утверждают эксперты ООН.
Два следующих типа самолетов маршрут в обе стороны, который указывается в докладе, без дозаправки не осилили бы. Поэтому НЗ на случай экстренного возвращения не предусмотрен.
Максимальная посадочная масса самолета составляет 80 тонн, вес снаряженного самолета — 55 тонн, расход топлива на перелет — 17, итого полезная нагрузка самолета Ту-154 равна восьми тоннам. Что на две тонны меньше, чем утверждаются в докладе.