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Фейки, манипуляции и фальсификации: ФАН раскрывает, на чем построен доклад экспертов ООН о ЧВК в Ливии
Международная команда журналистов из «Отдела разоблачений» Федерального агентства новостей (ФАН) раскрыла, из чего собран доклад экспертов ООН о вмешательстве ЧВК в Ливии. Все 53 параграфа документа содержат уже давно разоблаченные фейки, неподтвержденную и подложную информацию, а также откровенное манипулирование инфополем путем отсылок на антироссийкие информационные ресурсы.
Документ поступил к нам в редакцию от постоянного источника Федерального агентства новостей в редакции Reuters. Секретный доклад Панели экспертов ООН о присутствии частных военных компаний в Ливии британцы, по словам источника, получили от «людей сверху», с требованием опубликовать заметки в информагентстве и сделать полноценное расследование.

При этом, когда редакция Reuters проанализировала доклад, часть сотрудников отказались писать по нему материалы. Причина: недостоверность информации из доклада, а также полная некомпетентность самих экспертов, которая проявлялась в их тезисах.
«Все понимали, что данный доклад не имеет какой-либо информационной ценности, но является инструментом антироссийской пропаганды. Я и часть моих коллег были возмущены тем, что редакция все же решила сделать материал по этому документу. Поэтому я и прислал его вам. Не хочу участвовать в подобном вбросе», - сообщил нам источник.
Важно заметить, что манипуляции и попытки использовать дезинформацию, чтобы усилить напряжение, стали неотъемлемой частью ливийского конфликта. Федеральное агентство новостей не могло оставить без внимания документ, подготовленный для международной организации.

Для этого команда из 27 российских и иностранных журналистов провела оценку базы источников и фактологической достоверности всех 53 параграфов доклада Панели экспертов ООН. Результат ошеломительный – ни в одном параграфе доклада нет достоверной информации. Только фальсификации и подлоги. Мы составили краткую таблицу, чтобы вы могли сами подсчитать, сколько всего недостоверного в документе.
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
В ходе разбора первой части разбора доклада ООН команда журналистов сконцентрировала внимание на 22 параграфах доклада, который основаны преимущественно на очевидных фальсификациях. Оказалось, что большинство параграфов строится на уже разоблаченных фейках и заказанных американскими лоббистскими компаниями в интересах прозападного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии публикациях.

Эксперты ООН без стеснения выдавали нарисованные в графическом редакторе документы за подлинные, а пропагандистские заявления чиновников ПНС за достоверную информацию в последней инстанции, не требующей проверки.
Отчет американских лоббистов об оказании услуг.
Во время расследования удалось понять, что при помощи информационных манипуляций в докладе пытаются очернить образ Ливийской национальной армии и ее командующего Халифы Хафтара, который на данный момент является одним из двух единственных легитимных руководителей в стране, отвечая за армию. В то же время в докладе однобоко и с очевидной предвзятостью преподносят Правительство национального согласия, несмотря на то, что оно утратило свою легитимность в 2018 году в соответствии с означенным сроком действия согласно соглашению, утвержденному в городе Схират в 2015 году.

Всему этому, в частности, посвящены параграфы 1, 2, 4 и 8.

Стоит упомянуть лишь, что облеченная ответственностью Панель экспертов ООН ссылается на такие откровенно «желтые» СМИ, как британское издание The Sun (которое «доказало» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии фотографией бойцов российской военной полиции в Сирии) и ресурсы, связанные с олигархом Михаилом Ходорковским, которые якобы тайно ознакомились с «внутренними переговорами» сотрудников ЧВК «Вагнера». Впрочем, экспертам ООН эти переговоры не показали.

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Разоблачение первых 22 параграфов доклада ООН позволило «Отделу разоблачений ФАН» четко понять, с чем журналисты имеют дело. Поэтому во второй части разбора документа пристальное внимание было уделено недостоверной информации, которую даже никто из авторов доклада не удосужился проверить. Оказалось, что большинство ссылок, которые должны подтвердить заявления экспертов в 18 параграфах, ведут на несуществующие статьи или же на откровенную пропаганду заинтересованной стороны.

В рамках попытки манипулирования общественным мнением эксперты попытались выдать украинский беспилотник, неизвестно как оказавшийся в Ливии, за российский (Параграф 11). При этом сам факт того, как БПЛА оказался в североафриканской стране, почему-то авторами не рассматривается критически. Подлогом и предоставлению читателю заведомо ложных сведений авторы пытались привязать ЧВК «Вагнера» к Халифе Хафтару и Ливии в целом (Параграф 5).

Несмотря на неимение доказательств, авторы просто воспользовались манипуляцией данных, не вдаваясь в подробности. Распространенным приемом стало использование «неназванного источника», который просто давал авторам ссылки на фейковые материалы антироссийских СМИ, расположенных преимущественно на Украине.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
В заключении разбора доклада ООН команда журналистов ФАН провела оценку оставшихся 14 параграфов документа, определив, как авторы пытались подставить ни в чем неповинных людей под обвинения в наемничестве, а также говорили о секретных данных и картах, однако приводили скриншоты из общедоступных Google Maps (Параграф 23).

Отдельное внимание следует уделить параграфам, которые рассматривают турецкую контрабанду оружия поддерживаемому Анкарой премьер-министру так называемого ПНС Ливии Файезу Сарраджу, в обход эмбарго ООН, за российскую помощь Хафтару (Параграфы 15-16). Данный факт отлично демонстрирует цель, которую хотели добиться авторы – очернить Россию и обвинить ее в том, что делают страны Запада.

Даже если авторы документа не проверяли сведения просто из-за своего непрофессионализма, очень сложно поверить в тот факт, что этот провокационный фейковый доклад был сделан не специально. Подтверждает заказной характер параграфа 53, где эксперты доклада искажают данные в материале Aawsat.
НАШ ВЫВОД
По итогу нашего расследования, создается впечатление, что на протяжении последних нескольких лет фейки о ЧВК «Вагнера» в Ливии, которые уже разоблачал ФАН, создавались и публиковались с единой целью: в итоге объединить их в доклад для дискредитации мирных инициатив России и нашей страны в целом.

Поскольку многие параграфы в докладе пересекаются на отсылках к одним и тем же фейкам и недостоверной информации, можно понять, что панель экспертов намеренно вводит ООН в заблуждение относительно участия России в ливийском урегулировании. Даже если представить, что документ был подготовлен не теми людьми, кто стоит в авторах доклада, сложно понять, на какую реакцию международной общественности рассчитывали антироссийские пропагандисты, делая столь неудачный и не фактурный материал.

При этом, тот факт, что публикации о докладе в таких западных СМИ, как Reuters и Bloomberg, вышли практически синхронно, указывают на организованную информационную кампанию против РФ.

Столь низкий уровень анализа доступного экспертам материала заставляет предположить, что доклад изначально не был направлен на сбор объективной информации о ЧВК «Вагнер». Панель экспертов ООН — лишь ширма, необходимая для легализации фальсификаций и вбросов, подготовленных совсем другими людьми.

Редакция Федерального агентства новостей считает, что если авторы доклада Панели экспертов ООН не смогут привести доказательную базу, то международная организация рискует потерять к себе доверие, как к независимой структуре. Если определенные лобби могут заказать подобные «доклады» и повлиять на позицию ООН при помощи неподтвержденных источников, то о какой непредвзятости может идти речь?

Избежать этого может расследование того, кто именно стоит за данным документом, который призван при помощи подложной информации сформировать антироссийское мнение, заставив нашу страну забыть, что ПНС при дозволении Запада похитили российских граждан — Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.
ПАРАГРАФ 1
Данное дополнение для Комитета затрагивает предоставление частными военными компаниями (ЧВК) боевой и логистической поддержки вооруженным группировкам, связанным с Халифой Хафтаром. Оно не могло быть включено в недавний итоговый отчет S/2019/914, так как расследование было на ранних стадиях во время составления данного отчета и еще не был достигнут качественный уровень доказательств.
«Данный параграф является стандартным пиар-приемом, который заранее формирует предвзятое мнение читателя. Заметьте, что составители доклада сразу пишут, что ЧВК «Вагнера» оказывала помощь Хафтару. В сноске к нему объясняется, что сам Хафтар является предводителем вооруженной группировки. Никаких объяснений такому выводу нет. Но задается определенный тон», — рассказал один из участников нашего расследования.
Первый параграф — это обыкновенный фейк. Никаких доказательств утверждениям в нем не приводится. Мало того, в данном случае эксперты, составляющие документ, даже поленились вставить ссылки на СМИ, спекулирующие на данной теме.

Особо хотим отметить, что Халифа Хафтар является главнокомандующим Ливийской национальной армии, единственным руководителем легитимного военного института Ливии, назначенным 3 марта 2015 года избранной демократическим путем Палатой Представителей под председательством Агилы Салеха. В то же время Правительство национального согласия утратило свою легитимность в 2018 году в соответствии с означенным сроком действия согласно Ливийскому соглашению, утвержденному в городе Схират в 2015 году.
4. Мандат правительства национального согласия равен одному году с даты предоставления ему вотума доверия Палатой Представителей. В случае, если конституция не была финализирована в этот срок, мандат автоматически обновляется только на один дополнительный год. В любых случаях мандат правительства должен немедленно прекратиться после образования исполнительной власти в соответствии с конституцией Ливии или при истечении его уточненного срока, в зависимости от того, что произойдет раньше.
ПАРАГРАФ 2
Несмотря на то, что расследование продолжается, Панель считает, что Комитет должен быть уведомлен о действиях ЧВК, так как: 1) уже обнаружено несоответствие параграфу 9 резолюции 1970 (2011); и 2) на сегодняшний день уже идет обширная спекуляция СМИ по данному вопросу.
Разберем данный параграф внимательно. Составители доклада ссылаются на 9-й параграф резолюции ООН в отношении Ливии, которая была принята Советом Безопасности на его 6491-м заседании 26 февраля 2011 года. В нем говорится, что в Ливию запрещено поставлять любые виды вооружения, оказывать ливийцам любой вид военной помощи. Исключения — гуманитарные грузы и защитное снаряжение.
«В этой части опять все бездоказательно. Нет ссылок на то, чтобы ООН или другая официальная организация хоть раз официально обвинила российские ЧВК или Россию в продаже оружия Ливии. Единственные, кто это утверждают, — ПНС, Турция или Госдепартамент США. То есть заинтересованные в обвинениях лица. При этом давайте отметим, что вот Турцию на контрабанде оружия в Ливию ловили те же самые эксперты ООН. В докладе от 9 декабря 2019 года турецкое правительство обвиняется в поддержке ПНС нелегальным оружием в обход эмбарго», — рассказала политолог Юлия Стрелкова.
В декабре ФАН опубликовал расследование на эту тему.

Что же касается многочисленных спекуляций в СМИ, на значимость которых опирается Панель экспертов, составлявшая доклад, то все эти СМИ содержат одну риторику и принадлежат одним и тем же ресурсам — Госдепу США, Турции, ПНС и Украине. Все они содержат только одну точку зрения, все необъективны и являются элементами информационной войны и антироссийской пропаганды.
То есть те спецслужбы, которые заставили написать экспертов доклад, они же предварительно создали и ажиотаж в СМИ. Вывод группы наших журналистов — данный параграф опять ничем не обоснован, содержит ложные сведения. Фактически еще один полноценный фейк.
ПАРАГРАФ 3
Параграф 3. В приложении 43 S/2017/466 Панель изначально выявила, что ЧВК «Российские Системы Безопасности» (RSB) присутствовала в Восточной Ливии на протяжении 2017 года. Компания осуществляла коммерческий контракт по очистке от взрывчатых веществ, оставшихся после войны (ERW), и очищала промышленный комплекс близ Бенгази, Ливия, от мин и взрывчатых веществ. Хотя стандарт качества независимо обеспечивался компанией из Великобритании, деятельность не была согласована с Ливийским центром по разминированию (Libmac) или центром ООН по разминированию (UNMAS).
В параграфе 3 Панель экспертов указывает на присутствие «РСБ-Групп» в Ливии и проведение мероприятий по разминированию в рамках коммерческого контракта. Опять же, в докладе не приводится ни единого этому подтверждения, кроме ссылки на главную страницу сайта РСБ.
На своем сайте «РСБ-Групп» сообщает, что не занимается наемничеством, не принимает участия в боевых действиях на стороне иностранных государств и незаконных вооруженных группировок.

Если бы эксперты ООН удосужились хоть немного изучить материал, то они бы обнаружили, что специалисты «РСБ-Групп» были в Ливии в 2016 году, а не в 2017-м, как указывается в параграфе 3. Они выполняли контракт по разминированию цементного завода по официальному приглашению владельцев завода. Об этом подробно рассказывал РБК глава «РСБ-Групп», бывший офицер ФСБ Олег Криницын. Эту информацию изданию подтвердил и Моххамад Гунайем, медиасоветник из окружения командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

На сайте Libyan Cement Company можно найти фотографии завода с названием компании «РСБ-Групп» среди других надписей, предупреждающих об опасности объекта по причине его минирования.
Что же касается деятельности самой компании, она охватывает сферы военного консалтинга, разминирования, сопровождения судов и охраны.

Кроме того, 25 мая 2015 года «РСБ-Групп» прошла авторизацию, была одобрена и утверждена на мировом рынке Организацией Объединенных Наций в качестве потенциального поставщика для оказания помощи ООН и организации работ, связанных с охраной и помощью палестинским беженцам на Ближнем Востоке (UNRWA). В зону интересов по оказанию услуг охраны и сопровождения беженцев также входят Сирия, Ирак и другие страны Ближнего Востока. Это также можно увидеть на сайте организации.

На сайте «РСБ-Групп» также указано, что с ремонтом авиационной техники где бы то ни было организация никак не была связана.
Получается, что Панель экспертов ООН выдвигает некие необоснованные обвинения в адрес организации, авторизованной самой же ООН, при этом не приводя никаких достоверных доказательств нарушений. В то же время все выдвигаемые утверждения не противоречат резолюции 1970 (2011) ООН по Ливии. Подобные действия можно объяснить только злонамеренностью или непрофессионализмом.
ПАРАГРАФ 4
С осени 2018 года росло число жалоб по поводу присутствия ЧВК «Вагнера» в качестве поддержки сил Хафтара.
С осени 2018 года росло число жалоб по поводу присутствия ЧВК «Вагнера» в качестве поддержки сил Хафтара.

В этом параграфе панель экспертов ссылается на публикацию информационного агентства South Front «Британские медиа сходят с ума: теперь Россия отправляет войска, военные базы, системы С-300 и ракеты «Калибр» в Ливию» (British Media Goes Wild: Now Russia Sends Troops, Military Bases, S-300 Systems And Kalibr Missiles To Libya). Там есть одно единственное упоминание ЧВК «Вагнера» буквально в одном абзаце.
Нас очень заинтересовала данная публикация, и одному из участников «Отдела Разоблачений», проживающему в Лондоне, удалось связаться с журналистом, участвовавшим в ее создании.
«У меня есть знакомые в проекте South Front. Я сразу понял, что они могут прояснить ситуацию. Так вот, оказалось, что они опирались на единственную британскую публикацию по данной теме. Это была статья газеты The Sun. Я спросил свой контакт в проекте, подтверждали ли они информацию из этой публикации. Он сказал, что изначально сразу было понятно, что вся информация в The Sun — фейк. Поэтому они и ссылались на газету напрямую. Присутствие «Вагнера» они просто выдумали для усиления подачи материала аудитории», – рассказал участник «Отдела Разоблачений».
Перевод:

Дэвид, как так получилось, что вы опубликовали фейки, зная, что это полная чушь?

Да мы ссылаемся на The Sun, так что все претензии будут адресованы им?

То есть вы опубликовали полный бред, а эксперты поверили в него?

Это проблема экспертов.

Вау.

У нас есть скриншоты данной переписки, в которой подтвердилось то, что сообщил нам участник группы. Получается, что и это утверждение Панели экспертов вновь основано на фейке и фальсификации. Только в этот раз вроде бы не подготовленной специально.
Кстати, журналисты The Sun в конце статьи, на которую в дальнейшем опирался South Front, сами подчеркивают, что эти обвинения не подкреплены никакими доказательствами.
Кроме того, в своем видео о ЧВК «Вагнера» The Sun показывает кадры с российской военной полицией в Сирии, то есть это фейк в фейке.
Вторым сайтом, на который ссылается комиссия в четвертом пункте доклада, является сайт «Джеймстаунского фонда». Данный ресурс давно известен своей антироссийской деятельностью и ангажированностью США.
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала «Джеймстаунский фонд» нежелательной американской неправительственной организацией, поскольку деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Федеральное агентство новостей публиковало подробный обзор деятельности «Джеймстаунского фонда», который рассматривает Россию как одну из угроз для американского миропорядка. Кроме этого, данной организацией ведется проект под названием Russia in Decline («Россия в упадке»), сконцентрированный на поиске наиболее эффективной стратегии устранения нашей страны из числа американских соперников. Об этом также ранее писал ФАН.

Нормальные эксперты не стали бы ссылаться на данный ресурс, который заранее является ангажированным. Это еще раз доказывает, что составители доклада четко понимали — они делают фальсификацию.
ПАРАГРАФ 5
Вводная информация по ЧВК «Вагнера», которая работает, используя другие связанные и похоже названные подставные компании, прикрывая прямое вовлечение Евгения Пригожина, информация в приложении 1.
Пункт 1. Изначально ЧВК «Вагнера» официально не существовала и являлась теневой организацией, названной по позывному Дмитрия Валерьевича Уткина, который сейчас руководит организацией и планирует операции. 9 декабря 2016 года Уткин был сфотографирован вместе с другими участниками ЧВК «Вагнера» во время вручения наград президентом Путиным в Георгиевском зале Кремля. 14 ноября 2017 года Уткин занял пост руководителя принадлежащей Евгению Пригожину управляющей и консалтинговой компании «Конкорд». Также на снимке (обведен оранжевым) изображен Александр Кузнецов (М-0271), получивший ранения во время боевых действий в Ливии (см. пункт 50).
Этот параграф изначально построен на недостоверной информации, которой благодаря антироссийски настроенным пользователям и СМИ наполнен весь Интернет. Разберем подробней приложение к нему.

Для начала — странно, что эксперты не заметили: в пункте 1 приложения 1 указанная ссылка на ресурс «Медуза» ведет к ошибке 404 — статья не существует. Как они могли добавить в отчет несуществующую статью, непонятно.
Идем далее, в статье ТАСС экспертами перевраны слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который подтвердил, что на приеме 9 декабря 2016 года, организованном в честь ветеранов, присутствовал Дмитрий Уткин.
Несмотря на громкое название статьи, Песков нисколько не утверждает, что Уткин имеет хоть какую-либо принадлежность к ЧВК «Вагнера».
«Я не знаю, как он известен. Дмитрий Уткин действительно был, кавалер орденов Мужества, он был действительно от Новгородской области. Мы не знаем, есть ли у него бойцы, находятся ли они в Сирии и есть ли у них какой- то статус. Бойцы есть у Минобороны», — сказал Песков.
Заметьте, нет ни слова про ЧВК.
Издание РБК также пишет, что «некоторые СМИ» указывают на связь Уткина с ЧВК «Вагнера», но не подтверждает это самостоятельно. При этом официальный прием был освещен широким спектром СМИ, в том числе федеральных.

Разбираемся дальше.
Пункт 2. ЧВК «Вагнера» в настоящее время оценивается более чем в 5000 человек, обладающих опытом в рамках всего спектра военных специальностей. Личный состав включает граждан Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины, хотя в основном он все еще укомплектован русскими. Эта организация, предположительно, действовала в Центральноафриканской Республике, Мозамбике (2019 год), Украине (2014 год >), Судане и Сирии (2015 год >).
По пункту 2. Панель экспертов не приводит никаких достоверных данных о ЧВК «Вагнера». «Конфиденциальный источник» просто вводит группу экспертов в заблуждение, подбрасывая им фейки со страниц украинских СМИ. В частности, это заметно по указанным местам присутствия. В Центральноафриканской Республике по официальному контракту находятся 225 гражданских и военных инструкторов, так же как в Судане и Сирии. Присутствие в Мали, Венесуэле, Ливии, Мозамбике и Украине не подтверждены данными Панели экспертов. Мы также не смогли найти информации о российском присутствии в указанных странах.

Эта информация уже многократно опровергалась. И, судя по всему, конфиденциальным источником были украинские националисты, которые ежедневно занимаются антироссийской пропагандой. Стоит только сделать мониторинг СМИ.

Эксперты поленились найти все сообщения о том, где, по мнению зарубежной пропагандистской прессы, действовала ЧВК «Вагнера». Мы сделали это за них. Так, можно вспомнить сообщения о присутствии в Мали, Венесуэле, Сирии, Судане, ЦАР, ну и, конечно, Ливии.
Пункт 3. Оперативники ЧВК «Вагнера» были опознаны при использовании техники, обычно предназначенной для Вооруженных сил Российской Федерации, такой как вездеход БПМ-97 «Выстрел». Оперативники ЧВК «Вагнера» также тренируются на базе ГРУ в Молькино, юго-запад России. Примечательно, что летом 2018 года была возведена часовня в память об убитых в Сирии боевиках ЧВК «Вагнера» близ города Горячий Ключ, в 20 км от Молькино. Строительные работы велись еще одним пригожинским предприятием ООО «Мегалайн» (см. табл. 1.А. 1).
Отметим, что по пункту 3 12 марта 2019 года в пресс-службу компании «Конкорд» даже был направлен от редактора Reuters Кристиана Лоу следующий запрос:

Компания «Конкорд» публично отрицала связь с ООО «Московский школьник», сотрудница которого Наталья Шилова рассказывала о многочисленных нарушениях на подведомственных предприятиях. Как Вы можете прокомментировать публичную информацию из ЕГРЮЛ, показывающую, что две компании связаны через господ Новикова, Полякова, а также компании ООО «Мегалайн», ООО «Вертикаль» и ее преемницу ОО «Бизнеспроект» и ОО «КДП — Розница»?
А вот ответ пресс-службы компании «Конкорд»:
«Приведенные вами данные о связях компании «Конкорд» с перечисленными организациями являются вымышленными. Названные вами компании не являются ни фактически, ни юридически подразделениями «Конкорда», а также не находятся под управлением или иным влиянием компании».
Кроме того, в докладе со ссылкой на украинский сайт euromaidanpress.com сказано, что были опознаны на видеозаписи оперативники ЧВК «Вагнера», которые использовали технику, стоящую на вооружении только у ВС Российской Федерации, — вездеход БПМ-97 «Выстрел»
На приведенном авторами публикации скриншоте голословно утверждается, что изображен именно БПМ-97 «Выстрел», однако установить модель техники по данному изображению крайне тяжело. В статье не говорится о том, что был проведен анализ или привлечены эксперты. Данное утверждение подается как факт совершенно бездоказательно. Мужчина, изображенный рядом с техникой, также остался неизвестен, но авторы приписали его в сотрудники ЧВК «Вагнера», чтобы получить популярность для своей статьи.
Пункт 4. Для того чтобы перевести ЧВК «Вагнера» на более легальную основу в пределах России, в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» были внесены изменения, позволяющие гражданину находиться в мобилизационном резерве (...) участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или пресечению террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. Таблица А.1
Пункт под номером 4 является намеренным введением ООН в заблуждение относительно российского законодательства. Еще в момент принятия поправок к закону все было предельно ясно объяснено. Закон дает военнослужащим возможность заключать контракт на срок не более чем на один год «для оперативного участия в решении ряда задач».
Находящихся в запасе сотрудниках Министерства обороны РФ. О гражданских россиянах без военной специальности и тем более «наемниках» речи не идет.
«Поправки решают актуальные вопросы военных. Во-первых, это служащие на флоте — их контракт может закончиться, в то время как они на год «ушли в море». Чтобы не прерывать службу, морякам было бы удобно перезаключать контракт до конца плавания», — заявил в интервью «Коммерсанту» первый зампред комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР Александр Шерин.
Подобное мнение выразил и замминистра обороны Николай Панков:
«Законопроект точечный, но очень важный для Вооруженных сил РФ, так как его реализация позволит не допустить снижения боеготовности и боеспособности вооруженных сил и, что особенно важно, боевых кораблей».
Второй, более распространенный случай касается военных специалистов, которые не хотят связывать жизнь с армией, но при этом готовы «принять участие в определенной миссии», говорит депутат. Даже оппозиционный военный эксперт Павел Фельгенгауэр назвал законопроект «чисто техническим», поскольку он «предлагает человеку комфортный период службы, можно заключать контракт на меньший срок».

Проще говоря, законопроект регламентирует заключение краткосрочного контракта с Министерством обороны РФ и ничем иным. ЧВК, ЧВОК и прочие охранные структуры данным законом не затрагиваются.

Получается, что все сведения в этом приложении недостоверны. И тогда встает вопрос, как эксперты, которые утверждают, что разбираются в том, что окружает ЧВК и Ливию, не могут знать о таких фейках.
ПАРАГРАФ 6
Халифа Хафтар и высокопоставленные чины из его организации регулярно поддерживали работу и связь с российскими контрагентами с как минимум 29 ноября 2016 года. Подобные связи, в том числе встреча в Москве 7 ноября 2018 года с министром обороны Сергеем Шойгу и Евгением Пригожиным (см. рисунки 1 и 2) и встречи с Пригожиным в Бенгази 11 и 15 января 2019 года.
В параграфе 6 со ссылкой на The Guardian указывается на то, что Халифа Хафтар провел ряд встреч с российскими официальными лицами. Вместе с тем даже беглый обзор СМИ позволяет понять, что главнокомандующий ЛНА поддерживает постоянные контакты с лидерами ряда стран и с массой других людей. Наиболее частые контакты осуществляются с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой МИД Италии Луиджи ди Майо, а также главами государств, внешнеполитических ведомств и дипмиссий Египта, Великобритании, Германии и др. Кроме того, Хафтар встречается с представителями бизнеса.
Президент Франции Эммануэль Макрон и генерал Хафтар (AFP)
Встреча с главой МИД Германии Хайко Маасом.
Встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте
Кроме того, сообщается о регулярных связях российских контрагентов и Халифы Хафтара, но уже не раз в СМИ упоминалось, что г-н Пригожин на тех самых переговорах предоставлял исключительно кейтеринговые услуги. Интересно, что именно это и написано в приведенном Панелью материале РИА Новости.
Встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. 17.01.2020
Встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. 14.04.2019
Встреча с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. 27.03.2019
«Ресторатор Евгений Пригожин был на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, так как занимался организацией официального обеда. Об этом журналистам сообщил военно-дипломатический источник», — об этом говорится в новости.
Встреча с послом США в Ливии Ричардом Норландом. 20.02.2020
Встреча с главой МИД Франции Жаном Ле Дрианом. 29.05.2018
Встреча с наследным принцем Абу Даби шейхом Мухаммадом бен Заид бен Султаном Аль Нахайяном.08.07.2017
То есть присутствие Евгения Пригожина было официальным, но никаких заявлений он не делал. Мало того, наш источник в дипломатических кругах заявляет, что с ливийской делегацией он обсуждал исключительно культурную программу. В приведенной ссылке на AfricaIntelligence бездоказательно утверждают, что Пригожин посетил Восточную Ливию на частном самолете 11 и 15 января. Данная информация не соответствует действительности в связи с тем, что указанный в публикации самолет Hawker 800XP (M-VITO) 11.01.2019 находился в Москве. В 00:00 12.01.2019 он прибыл в Санкт-Петербург, а 13.01.2019 прибыл в Бейрут (Ливан). Маршрут легко увидеть в специальном приложении.
Кроме того, AfricaIntelligence сообщает о предоставлении Египтом концессии на разработку месторождения «Зохр» российской компании «Роснефть». Данная сделка была официальной, переговоры по ней, как и присутствие российских представителей в процессе ее заключения, не были тайной. Но при этом они не имеют отношения ни к Ливии, ни к резолюции 1970 (2011).
Стоит подчеркнуть, что российский бизнес осуществляет тесное сотрудничество со странами Ближневосточного региона. Множество российских бизнесменов реализуют совместные проекты в указанных странах, следовательно, и перелетов совершается достаточно много. Так, в период, указанный в докладе экспертов ООН (январь 2019 года), в Бейрут прибыла делегация Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) во главе с руководителем МАИБ по Москве и Московской области Муратом Геховым.
Благодаря этой информации мы смогли выяснить, кто же летал на самолете Hawker 800XP (M-VITO) в Бейрут 13 января. И это оказался совсем не Евгений Пригожин.

Мужчину армянской национальности зовут Грант ******** (Фамилию мужчина попросил не указывать, но полное ФИО имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред). Он занимается строительным бизнесом, в том числе и за рубежом. Для него и его партнеров было очень важно попасть в Ливан как минимум за неделю до встречи ливанских бизнесменов с делегацией Россотрудничества.

Вот что он рассказал нашему журналисту:
«Там решался вопрос на строительные тендеры, на которых я мог заработать огромные деньги. Ливанцы попросили срочно прибыть в Бейрут, чтобы обсудить ситуацию и возможности моей фирмы, чтобы они могли заявить обо мне российским коллегам на встрече 22 января. Пришлось заказывать частный самолет. Это был Hawker 800XP (M-VITO). Пригожина или иных людей, кроме меня и нескольких моих подчиненных, в самолете не было. Прилетели мы в Бейрут глубокой ночью 13 января. Обратно я уже возвращался 27 января на обычных авиалиниях. Вот и весь секрет перелетов».
Про то, что самолет был взят в аренду частным предпринимателем Грантом, сообщил нам и один из сотрудников, обслуживающих самолет.
«Там был деловой молодой мужчина с несколькими подчинеными. Они всю дорогу выясняли что-то про строительные материалы. Человека, которого вы мне показываете (журналист показал сотруднику фотографию Пригожина. — Прим. ред.) среди них не было. Точно заявляю. Там все молодые были, до 35–40 лет», — рассказал нам мужчина.
Ливанские партнеры Гранта подтвердили его слова о прибытии в Бейрут, но от комментариев отказались.

Получается, что вся информация из этого параграфа вновь не соответствует действительности. Эксперты ООН ошибаются и в части про встречи Хафтара, и в части про самолет, на котором летал Пригожин. Все данные не совпали с реальностью.
ПАРАГРАФ 7
Параграф 7. Панель подтвердила, что один из высокопоставленных связующих агентов сил Хафтара с организациями ЧВК, присутствующими в Ливии, — это полковник Халифа абу Шейгар, позывной 1) Абу Чаигар и 2) Абу-Швейер (Khalifa abu Sheiger, a.k.a 1) Abou Chaigar; 2) Abou-Shweier). Панель разговаривала с полковником Шейгаром по телефону 30 января 2020 года, и тот подтвердил, что россияне присутствуют и ремонтируют военное оборудование (также см. параграфы 13 и 15), но на все остальные запросы он переправил в штаб сил Хафтара.
Полковнику ЛНА Халифе Абу Шейгару был направлен запрос о достоверности представленной информации в параграфе 7 доклада экспертов ООН о присутствии российских ремонтников в Ливии. На что был получен официальный ответ с опровержением. Полковник Абу Шейгар отрицает, что с ним связывались эксперты или журналисты, и он никогда не сообщал о выполнении россиянами указанных работ.
Перевод:

Я сообщаю вам, что я не комментировал и не буду комментировать отношения Ливийской национальной армии с иностранными ЧВК и, кроме того, я отрицаю существование таких отношений. Военнослужащие Ливийской национальной армии ремонтируют военную технику: Я не общался с прессой, информационными агентствами или ООН.
Халифа Абу Шейгар

Таким образом, налицо явный подлог и очередная фальсификация, которые и ранее мы видели в других параграфах доклада Панели экспертов ООН.
ПАРАГРАФ 8
Центр интернет-мониторинга Стэнфорд (The Stanford Internet Observatory) выявил применение расширенной кампании в социальных сетях, проведенной организацией, связанной с ЧВК «Вагнера», направленной на поддержку сил Хафтара и его наземных операций. Социальные сети использовались в конце 2018 года, чтобы распространить тематическое сообщение о том, что только Хафтар сможет принести «мир и безопасность» в Ливию и что операции сил Хафтара оправданны. Это было высокотехнологическое вмешательство, и мониторинговый центр Стэнфорда признал, что они бы и не знали об источнике, если бы не документ центра «Досье». 30 октября 2019 компания Facebook удалила страницы сети по оказанию влияния, имеющие своей целью Ливию, которые, как указал Facebook, были связаны с компаниями, управляемыми Евгением Пригожиным. Facebook удалил 468 страниц, поддерживающих Хафтара, о которых сообщил пользователь Facebook ID 207521970189143 Ipv4 IP адрес 157.240.22.35.
Согласно информации Центра интернет-мониторинга Стэнфорд (The Stanford Internet Observatory), все страницы имели администраторов в Египте и по крайней мере одного дополнительного администратора в другой стране, менеджеров из Ливии не было. Нет никаких доказательств того, что менеджеры управляли страницами из России или имели к ней отношение.

В качестве примера Центр интернет-мониторинга приводит страницу журналиста, созданную 25 декабря 2018 года. Большинство ее менеджеров базируются в Египте, а один — в Италии.

Все остальные страницы объединяет то, что они имеют одинаковые (во многих случаях идентичные) даты создания и контент, направленный против Правительства национального согласия.
«Но вот в чем нюанс. Одинаковые даты создания страниц хотя и позволяют сделать вывод, что все они являются частью одной сети, но не доказывают причастность РФ или россиян к их созданию», — рассказал нам эксперт по интернет-технологиям и социальным сетям Николай Мележик.
Как проходило расследование, в интервью Africa Center рассказала научный сотрудник Центра интернет-мониторинга доктор Шелби Гроссман. Она указала, что модераторы Facebook провели масштабную работу по выявлению фейковых аккаунтов, о чем они отчитались отдельно в официальном заявлении.

Заявление социальной сети не приводит никаких конкретных доказательств тому, что за медиакампанией стоит Евгений Пригожин или связанные с ним лица. Более того, компания признает, что помимо ложных заблокировала подлинные учетные записи местных граждан на Мадагаскаре и в Мозамбике, которые использовали их для управления своими страницами и группами, а также для размещения на них контента.

Кроме того, мониторинговый центр Стэнфорда признал, что об источнике «расширенной кампании по вмешательству» эксперты узнали только благодаря центру «Досье», который принадлежит Михаилу Ходорковскому, известному своей работой на Госдеп США.

Найти информацию на сайте самого «Досье», которая бы подтвердила эти данные, не удалось. Поиск на сайте центра «Досье» и в других открытых источниках результата не дал. В то же время существуют свидетельства того, что «Досье» фабрикует доказательства для своих расследований. Информационное издание «Блокнот» ранее публиковало интервью с бывшим сотрудником «Проект.Медиа» Андреем Константиновым, который рассказал, как, в частности, рисовал «официальные документы» для статьи под названием «Шеф и повар. Часть четвертая. Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии». Материал был подготовлен совместно с центром «Досье» Ходорковского и американским изданием The Daily Beast.

То есть вывод из всего 8-го параграфа — однозначный фейк, запущенный в целях дискредитации России Ходорковским, его ресурсами, Facebook и курирующими их всех спецслужбами. Также стоит отметить, что ведение страниц с различных аккаунтов не является преступлением. Но американские контролирующие соцсеть органы и спецслужбы об этом забывают.
ПАРАГРАФ 9
Панель считает, что эта деятельность подпадает под военную категорию «психологических операций», так как они предназначены для передачи информации выбранным целевым аудиториям с целью влияния на их объективное мышление и впоследствии поведение по отношению к силам Хафтара. Таким образом, развертывание подобных мощностей идет в разрез с параграфом 9 резолюции 1970 (2011) и попадает под «техническая (…) и иная поддержка» для расширения операций сил Хафтара.
В пункте 9 эксперты не указывают ни одного подтверждающего факта проведения «психологической операции». Все связанные с этим утверждением взяты опять же из центра «Досье» Ходорковского.
Между тем даже если внимательно разобрать резолюцию 1970 (2011), то можно понять, что там ничего не сказано про поддержку Халифы Хафтара, а «иные действия» трактуются слишком широко и становятся субъективным мнением, объявленным голословно.

Получается, что этот параграф тоже стопроцентный фейк и фальсификация.

Очень хотелось бы ознакомиться с теми экспертами ООН, которые расследуют незаконную деятельность ПНC Ливии, захватившего власть в стране. Или хотя бы с одной организацией, которая расследует деятельность США по вмешательству в дела других стран.
ПАРАГРАФ 10
Панель указала информацию из открытых источников, говорящую о предположительном вовлечении ЧВК «Вагнера» в Ливии. Информация основана на отрывке внутренних переговоров между организациями, связанными с Пригожиным, в Ливии и Санкт-Петербурге, которые были тайно получены центром «Досье». Панель имела доступ к оригиналу информации, полученной центром «Досье», проверила часть фактов по данной информации в других независимых источниках и считает, что эта информация достоверна.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ НЕТ НА САЙТЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ. МАТЕРИАЛ ПРОСТО ОТСУТСТВУЕТ НА САЙТЕ.
В данном случае в качестве открытого источника указан сайт https://www.jinfowar.com/. Однако на данном англоязычном ресурсе нет материалов с упоминанием ЧВК «Вагнера» за такую дату. В чем можно убедиться, проверив в поиске на данном сайте по запросам «Ливия», «ЧВК «Вагнера», «Вагнер» и «ЛНА» на английском языке.
ПАРАГРАФ 11
Информация, относящаяся к мандату Панели, изложена с отрывками из оригинальных переговоров и официального перевода ООН.

Тут докладчики ссылаются на «внутренние переговоры между организациями, связанными с Пригожиным», тайно полученные центром «Досье». Подтвердить или опровергнуть «внутренние переговоры», как и предполагаемую связь с Пригожиным, невозможно. У «Досье» нет никаких аудиозаписей, переписок или иных доказательств данных переговоров.
«От наших источников у нас есть информация, что у них нет ничего из заявленного. Просто они решили так написать для придания достоверности своему материалу», — сообщил нам источник в оппозиционной прессе.
Тем временем указанная в докладе ссылка на Daily Beast, таблоид, ведет на страницу с ошибкой 404. Тут следует процитировать главного редактора The Daily Beast Джона Авлона: «Мы ищем сенсационные новости, скандалы и байки о тайных мирах; нам нравится выступать против хулиганов, фанатиков и лицемеров». Но даже для таблоида о скандалах и «байках о тайных мирах» материал не выдержал проверку.

Панель утверждает, что имела доступ к оригиналу, и считает информацию достоверной. Однако возникает вопрос, почему эта «достоверная информация» не опубликована.

Кроме того, докладчики Панели указывают, что проверили только «часть фактов». С учетом постоянной подтасовки фактов связанными с Ходорковским изданиями любая информация, опубликованная в «Досье», требует жесточайшей и полной проверки, а не выборочной «проверки в независимых источниках».

Снова наша группа расследователей может с уверенностью утверждать: это заявление экспертов — фальсификация.

ПАРАГРАФ 12
Хоть ЧВК «Вагнера» хорошо финансируется компаниями и организациями под контролем Евгения Пригожина, она не имеет местных логистических ресурсов, чтобы позволить организации независимо работать при крупном развертывании. Требуется внешняя гибридная коммерческая и военная логистическая поддержка, в особенности что касается авиации и морского имущества, чтобы развернуться и поддерживать свои операции.
Получается, что в пункте 12 сами эксперты Панели указывают, что никаких связанных с Евгением Пригожиным структур нет, не имеется логистических ресурсов, а также нет подтверждающей информации снабженческого и финансового характера.
«В этом параграфе эти эксперты начинают путаться в своих же собственных заявлениях. Тут четко говорится, что у ЧВК «Вагнера» в Ливии нет ничего. Тогда как они могут вообще что-то заявлять. Без логистики ты военную технику не провезешь, людей не доставишь. Все это просто вымышленная информация. Словоблудие и фальсификация», — прокомментировал один из членов расследовательской группы.
ПАРАГРАФ 13
Команда из 23 механиков из ЧВК «Вагнера» была развернута в Ливии с 17 октября 2018 года по 12 марта 2019 года, чтобы осмотреть, провести оценку повреждений и восстановить более 500 бронированных машин и полевой артиллерии сил Хафтара.
Материал «Досье», где упоминаются «ремонтники ЧВК» и «более 500 бронированных машин», был опровергнут 6 мая 2020 года. «Доказательства» и «справки» были нарисованы графическим дизайнером Андреем Константиновым. Упомянутая «справка по работе ремонтной бригады из РФ в Ливии» делалась на основе чисел, придуманных Баданиным, а затем нарисована.

Снова фейк.
ПАРАГРАФ 14
Эта деятельность по технической военной поддержке была подтверждена в заявлении спикера сил Хафтара генерал-майора Ахмада аль-Мисмари (Ahmed al-Mesmari) 23 ноября 2019 года, в котором он сказал: «Если тут будут русские, я об этом впервые скажу на вашем канале. Я вам прямо скажу, тут могут быть 1 или 2 технические команды по танкам и артиллерии, чтобы отремонтировать и внедрить в бой некоторые части, в особенности потому что все оружие российское (…)».
Приводимая цитата пресс-секретаря ЛНА, генерал-майора Ахмада Мисмари, где он говорит о том, что «если тут будут русские», подразумевает потенциальное приглашение российских специалистов. Кроме того, приводимые допущения о присутствии технических специалистов не противоречат резолюциям ООН, так как их деятельность, предположительно, должна была быть направлена на ремонт техники.

Получается, что слова выдернуты из контекста и подтасованы факты.
ПАРАГРАФ 15-16
В двух указанных параграфах Панель экспертов пытается выдать за единый эпизод вброс о том, что механики «РСБ-Групп» якобы обслуживают авиацию ЛНА, и введение в эксплуатацию после перерыва истребителя-штурмовика Сухой, находящегося на вооружении сил Хафтара.
Параграф 15. Панель была проинформирована, что команда из примерно 15 механиков из «РСБ-Групп» (см. параграфы 3 и 32) работают на авиабазе Аль-Кхадим, улучшая, обслуживая и восстанавливая МИГ и истребитель-штурмовик Сухой российского производства. Эта команда недолго располагалась в единственной гостинице «Аль Мардж».
Параграф 16. Доказательства об этом включают: 1) истребитель-штурмовик Сухой сил Хафтара стал делать боевые вылеты 15 августа 2019 года после двухмесячного перерыва. Налеты самолетов с неподвижным крылом сил Хафтара участились с этого дня; и 2) полеты транспортной авиации российских ВВС (ВТА) значительно участились в августе 2019 года (также см. параграф 19).
Согласно данным открытых источников, компания «РСБ-Групп» проводила разминирование на территории Ливии в 2016 году по официальному контракту.

Источник ФАН в «РСБ-Групп», участвовавший в миссии в Ливии, поделился некоторыми подробностями разминирования завода.
«Да, мы действительно приезжали в августе 2016 года в Бенгази, сейчас уже не вспомню, какого числа. Местные приняли радушно, но без лишней услужливости. Видно, что привыкли к иностранцам, которые тут работали.

Объект был не особенно сложный, цементный завод, железа было много, Беркуты (миноискатель Беркут-5. — Прим. ФАН) отлично себя показали, легкие, на жаре работать одно удовольствие. Работали быстро, рядом иногда постреливали, но то местные — им особо повод не нужен. Отработали и уехали. Чего-то необычного не было. Как реагировать на информацию, что «РСБ-Групп» есть в Ливии? Ну, не знаю, сейчас я там не работаю. Но воевать Олег (Криницын, глава «РСБ-Групп». — Прим. ФАН) людей бы не отправил, незачем. Насколько я знаю, он в Северную Африку давно людей не собирал. Хотя я как сапер там бы поработал. Климат располагает к хорошему сохранению мин Второй и иногда даже Первой мировой войн, хотя и добавляет свою изюминку.

Те же авиабазы, по которым НАТО отбомбилось в 2011 году, — лакомый кусок для подрядчика. Без саперов и думать нечего их восстанавливать, если они кому-то нужны. Но, как я слышал, по этим базам сейчас турки бьют, так что туда Олег (Криницын, — Прим. ФАН) бы тоже не полез. Риск слишком большой, на кораблях работать проще и безопаснее.

Ремонтников у «РСБ-Групп», насколько я знаю, нет. Ну, по мелочи то любой авто починит, но так чтобы бронетехнику или тем более самолеты ремонтировать — нет, таких нет. Технари-авиаторы на гражданке работу находят, а на войне больше на пехтуру (пехоту. — Прим. ФАН) спрос», — объяснил сотрудник «РСБ-Групп».
Как сообщил полковник Халифа Абу Шейгар (см. параграф 7), ремонтом техники занимались военнослужащие Ливийской национальной армии.

Стоит отметить, что в советских учебных заведениях разного профиля прошли обучение почти 30 тыс. ливийцев. Ныне в России обучается лишь несколько десятков ливийцев, в основном в Казанском государственном университете им. Туполева.

В августе 2018 года официальный представитель Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал, что почти все ливийские офицеры прошли обучение в России.
Приведенные данные опровергает утверждение параграфов 15 и 16. Налицо очередной фейк и перевирание информации. Документ ссылается только на координаты гостиницы и авиабазы, без каких-либо подтверждений.

Федеральному агентству новостей удалось взять комментарий у сотрудника гостиницы «Аль Мардж». Он сказал, что случай сам по себе удивительный.
«Я был дежурным в Новый год с 31 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Ко мне обратился один человек, ливиец, он предложил мне за финансовое вознаграждение внести в списки проживающих нескольких русских. Я думал, что они будут у нас проживать, хотя на моей памяти у нас ни разу не останавливались гости из России. Но в указанные сроки и после так никто и не приехал», — рассказал сотрудник гостиницы.
Налицо подлог. Мы готовы обвинить Панель экспертов ООН в явной фальсификации по заказу одного или группы иностранных государств. У ФАН в распоряжении есть видеозапись с заявлением сотрудника ливийской гостиницы.

При этом доклад Панели экспертов ООН ссылается на публикацию, где не приводится подтверждающих данных указанной информации. Журналисты сообщают, что пишут материал со слов представителей ПНС. Из чего можно сделать вывод, что это продолжение PR-кампании ПНС, заказанной у американских лоббистов, о чем мы писали в первой части расследования.

Кроме того, из материалов СМИ известно, что на вооружении ЛНА к началу операции в Триполи находилось по меньшей мере 15 действующих самолетов: около восьми МиГ-21, три МиГ-23, два Су-22 и два миража F1. Об этом писал Middle East Monitor.

Источник в Ливии дополнил эту информацию. По его словам, летом 2019 года Ливийская национальная армия располагала еще 16 самолетами этих типов, готовыми к введению в эксплуатацию. Они сохранились благодаря хранению в убежище на авиабазе.
ПАРАГРАФ 17
Параграф 17. Воздушная линия связи (ALoC) почти наверняка установлена между Российской Федерацией и Восточной Ливией, преимущественно с грузовыми полетами, проходящими через российскую воздушно-военную базу (Хмеймим), расположенную вместе с международным аэропортом Латакия (OSLK) (Bassel al-Assad) в Сирии.
В параграфе 17 опять же не приводится никаких доказательств выдвинутым утверждениям. Единственный источник — это статья в ТАСС. В публикации сообщается только о подписанном договоре между Россией и Сирией об эксплуатации сроком на 49 лет морской базы в Тартусе и авиабазе в Хмеймиме на безвозмездной основе. Во всей статье нет ни единого слова про Ливию в принципе.
Ссылаясь на статью о заключении договора в Сирии, авторы доклада делают утверждения о Ливии. Опять налицо прямая фальсификация подаваемой экспертами информации.
ПАРАГРАФ 18
Панель выявила, что самолет Туполев ТУ-154М 223-го воздушного подразделения российского министерства обороны (регистрационные номера RA-85041 и RA-85155) были ранее использованы для воздушного транспорта ЧВК «Вагнера» и ее сообщниками на других операциях. Панель отмечает, что два полета ТУ-154М RA-85155 в Ливию были осуществлены в тот же временной период, что и развертывание технических специалистов (октябрь 2018 года) (см. параграф 13). Полеты самолета ТУ 154-М, в том числе RA-85155 из 223-го воздушного подразделения, в Бенгази были возобновлены в январе 2020 года.
В параграфе 18 приводятся данные по полетам компании «М-Инвест», которая занимается добычей полезных ископаемых в Судане.
Деятельность по добыче ископаемых в Судане не запрещена никакими резолюциями ООН. Поэтому указываемая взаимосвязь «М-Инвест» и ЧВК «Вагнера» сообщается голословно, бездоказательно.

При этом источником данных для экспертов является турецкий Twitter-аккаунт @YorukIsik, который уже не раз обвиняли в распространении фейков и патриотических турецких вбросов. При этом количество его читателей очень мало для топовых Twitter-аккаунтов. Согласно статистике, он даже не входит в первые десять миллионов популярных блогов. Объективным доказательством его сообщения быть никак не могут.
Британское издание Daily Star со ссылкой на данный Twitter сообщило об опасном сближении российского грузового корабля «Кызыл-60» с судном Королевского военно-морского флота HMS Enterprise в Черном море. Впоследствии издание «Коммерсант» опубликовало опровержение, полученное от Южного военного округа. Сообщается, что суда разошлись в штатном режиме на дистанции примерно 180 м.
«Никаких опасных маневров, связанных с пересечением встречных курсов «Кызыл-60» и «Энтерпрайз» не было», — сообщили военные.
Среди актуальных вбросов — репост фейка о коронавирусе.
В репосте сообщается, что в РФ не будут пользоваться ИВЛ, произведенные после 1 апреля, а 1 апреля была поставка в США, — автор намекает, что российская сторона поставила в США ИВЛ плохого качества. На самом деле мораторий был объявлен на один конкретный завод, а не на все производство ИВЛ в России.
ПАРАГРАФ 19-20
В двух следующих параграфах Панель экспертов пытается связать полеты транспортных самолетов с фейками о развертывании российских ЧВК в Ливии.
Параграф 19. С момента встречи Хафтара в Москве 7 ноября 2018 года, транспортный самолет ВТА совершил как минимум 137 полетов на ливийские авиабазы, контролируемые Хафтаром (изложено в приложении 6). В феврале 2019 года Панель запросила информацию у стран-членов по поводу полетного листа и списка пассажиров по полетам, совершенным в 2018 году, и до сих пор ждет ответа.
Параграф 20. Анализ потенциальных мощностей для этих полетов ВТА показывает 3 пиковых периода поставок (таблица 5). Первый период был в ноябре и декабре 2018 года, сразу после развертывания команды по технической поддержке ЧВК «Вагнера». Второй период был в сентябре 2019 года, покрывая период информации из открытых источников относительно операций ЧВК «Вагнера» по обучению и боевым действиям (см. параграфы 28–35) и деятельность по обслуживанию воздушных суден от «РСБ-Групп» (см. параграф 15). Причина 3-го пикового периода с декабря по январь 2020 года еще не определена Панелью.
Ранее мы уже объясняли, что сотрудники «РСБ-Групп» не осуществляли обслуживание авиатехники на территории Ливии или где бы то ни было еще, как и другие компании, упомянутые в докладе экспертов ООН. Это была очевидная фальсификация, такими же сфабрикованными являются представленные в этих параграфах факты.

Правительством Российской Федерации регулярно оказывается гуманитарная помощь по всему миру, поставляются медикаменты, предметы первой необходимости, продукты питания длительного хранения. Так, в ноябре 2013 года были совершены гуманитарные рейсы на Филиппины для оказания помощи пострадавшим от тайфуна; в 2008 году на Кубу; в октябре 2018 года в Индонезию; в пострадавшую от наводнения Республику Конго в 2020-м; в рамках вспышки коронавируса в 2020 году были совершены рейсы в Китай, Италию, Сербию, Молдавию. Регулярные рейсы гуманитарной помощи отправляются в Сирию.

Указанные данные по гуманитарным полетам в Ливию подтверждаются источниками в Минобороны РФ.

Отдельно хочется обратить внимание на крайне неквалифицированные отчеты относительно возможно перемещаемого веса. Эксперты ООН ставят вес перемещаемого груза 48 тонн. ФАН связался с компетентными в данном вопросе специалистами.

Они рассказали, что максимальная посадочная масса самолета составляет 155 тонн, вес снаряженного самолета — 98 тонн, расход топлива на перелет — 22 + 15 (запас), итого полезная нагрузка самолета ИЛ-76 равна 20 тоннам. Что на 28 тонн меньше, чем утверждает Панель.

В то же время максимальная посадочная масса самолета АН-124 составляет 330 тонн, вес снаряженного самолета — 190 тонн, расход топлива на перелет — 40 + 28 (запас), итого полезная нагрузка самолета АН-124 равна 72 тоннам. Что на 158 тонн меньше, чем утверждают эксперты ООН.

Два следующих типа самолетов маршрут в обе стороны, который указывается в докладе, без дозаправки не осилили бы. Поэтому НЗ на случай экстренного возвращения не предусмотрен.

Максимальная посадочная масса самолета составляет 80 тонн, вес снаряженного самолета — 55 тонн, расход топлива на перелет — 17, итого полезная нагрузка самолета Ту-154 равна восьми тоннам. Что на две тонны меньше, чем утверждаются в докладе.
Следовательно, мнение Панели экспертов ООН является ошибочным, что ставит под вопрос их компетенцию в данном вопросе.

А далее следует явный подлог. Панель приводит конкретные цифры полетов, не выдавая, впрочем, источник информации. Мы подсчитали все приведенные рейсы, включая Cham Wings.

Если бы на самолетах летали исключительно бойцы, в Ливию бы прибыло более 40 тысяч человек. А это вдвое больше, чем количество бойцов ЛНА и ПНС под Триполи, вместе взятых. В таком случае экспертам для ООН пришлось бы искать ливийцев среди русских на записях с фронта, а не фальсифицировать мнимое присутствие россиян.
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