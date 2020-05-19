Фейки, манипуляции и фальсификации: ФАН раскрывает, на чем построен доклад экспертов ООН о ЧВК в Ливии

«Да, мы действительно приезжали в августе 2016 года в Бенгази, сейчас уже не вспомню, какого числа. Местные приняли радушно, но без лишней услужливости. Видно, что привыкли к иностранцам, которые тут работали.



Объект был не особенно сложный, цементный завод, железа было много, Беркуты (миноискатель Беркут-5. — Прим. ФАН) отлично себя показали, легкие, на жаре работать одно удовольствие. Работали быстро, рядом иногда постреливали, но то местные — им особо повод не нужен. Отработали и уехали. Чего-то необычного не было. Как реагировать на информацию, что «РСБ-Групп» есть в Ливии? Ну, не знаю, сейчас я там не работаю. Но воевать Олег (Криницын, глава «РСБ-Групп». — Прим. ФАН) людей бы не отправил, незачем. Насколько я знаю, он в Северную Африку давно людей не собирал. Хотя я как сапер там бы поработал. Климат располагает к хорошему сохранению мин Второй и иногда даже Первой мировой войн, хотя и добавляет свою изюминку.



Те же авиабазы, по которым НАТО отбомбилось в 2011 году, — лакомый кусок для подрядчика. Без саперов и думать нечего их восстанавливать, если они кому-то нужны. Но, как я слышал, по этим базам сейчас турки бьют, так что туда Олег (Криницын, — Прим. ФАН) бы тоже не полез. Риск слишком большой, на кораблях работать проще и безопаснее.



Ремонтников у «РСБ-Групп», насколько я знаю, нет. Ну, по мелочи то любой авто починит, но так чтобы бронетехнику или тем более самолеты ремонтировать — нет, таких нет. Технари-авиаторы на гражданке работу находят, а на войне больше на пехтуру (пехоту. — Прим. ФАН) спрос», — объяснил сотрудник «РСБ-Групп».

