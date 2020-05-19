Прокуратура Анголы и Брюс Ли «ударили» по активам самой богатой женщины Африки с гражданством РФ

Предприниматель и старшая дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш обвиняет ангольскую судебную систему в использовании фальшивых документов для замораживания своих активов в Анголе и Португалии в начале этого года.

Впервые Изабель душ Сантуш сделала данное заявление 12 мая в своем твиттере:

«Провернули совершенно немыслимую аферу. Фальшивый паспорт, присланный посольством Анголы в Японии, был заверен ангольскими спецслужбами и использован Генеральным прокурором в суде. Судья вынес постановление о заморозке на основании поддельного паспорта в качестве доказательства».

Публикация сопровождается видео репортажа португальского телеканала. Ведущий дает более расширенную версию произошедшего, описанную также в пресс-релизе, опубликованном на личном сайте Изабель душ Сантуш 14 мая.

В пресс-релизе упоминается ряд нарушений, допущенных Прокуратурой Анголы, самым интересным из которых является опять же фальсификация паспорта.

Как указано в документе (на изображении выше текст подчеркнут красной чертой), «единственными доказательствами, представленными гражданскому суду Луанды по этим двум сфабрикованным делам, являются <…> несколько электронных писем, а в приложении-фальсифицированная копия паспорта на имя Изабель душ Сантуш, которая является поддельной (неверное имя и дата рождения; использование английского языка, который не является официальным языком Анголы; и подпись актера Брюса Ли в качестве сотрудника органа выдачи документа)».

Если мы посмотрим на копию паспорта, использованного прокуратурой Анголы, мы можем увидеть, что большая часть информации, указанной в пресс-релизе, является правдой. По поводу правильного написания имени и точности даты рождения могут быть сомнения. Что касается других пунктов, сомнений быть не может. На месте, где должна стоять подпись сотрудника выпускающего органа, действительно стоит подпись Брюса Ли (1); номер паспорта, указанный в верхней правой части страницы (5), не совпадает с номером, указанный в нижнем левом углу (5); для указания профессии использован английский язык, который не является официальным языком Анголы (3).

Для сравнения предлагаем посмотреть на подпись Брюса Ли:

Как сказано в пресс-релизе, правомерность действий прокурора Анголы сомнительна как минимум по двум причинам. Во-первых, прокурор не оспаривает, что он представил поддельный документ в гражданский суд Луанды. Во-вторых, фальшивый паспорт не был использован для демонстрации предстоящей продажи активов Изабель душ Сантуш, в связи с чем было бы логично задать следующий вопрос: почему прокурор счел уместным приложить этот фальшивый документ к постановлению о замораживании?

Подлинность сайта, на который указана ссылка на официальном аккаунте душ Сантуш, не вызывает сомнений.

Открытая атака на Изабель началась 31 декабря 2019 г. с объявления об аресте её счетов в Анголе. В январе 2020 года консорциум ICIJ, известный по расследованию «Панамского досье», опубликовал расследование Luanda Leaks, где рассказал миру о предполагаемых махинациях Душ Сантуш. Согласно итогам расследования консорциума журналистов, Изабель душ Сантуш и ее супруг — предприниматель Синдика Доколо — приобретали ценные государственные активы и превратили богатую нефтью и алмазами страну в одну из беднейших на планете. При этом ангольский бюджет потерял 1,6 миллиарда долларов. Затем в феврале были заморожены банковские счета в Португалии, а в марте и активы — акции в медиа-холдинге NOS и нефтегазовой компании Galp Energia.

Напомним, Изабель душ Сантуш, ангольский предприниматель, имеет русские корни. Она родилась в 1973 году в столице Азербайджана, где ее отец учился в институте нефти и химии. Изабель является старшей дочерью второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша и гражданкой Анголы и России. Ее мать Татьяна Куканова является экс-гражданкой Советского Союза.