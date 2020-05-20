Дандыкин объяснил, почему отсутствие у России неатомных подлодок на Балтике не критично

Россия успешно наверстывает свое отставание в новейших двигателях для неатомных субмарин. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что шведские военные окрестили свою подлодку класса «Готланд», которая недавно вернулась в строй после модернизации, самой современной, незаметной и эффективной субмариной в Балтийском и Северном морях. Отмечается, что именно она в случае войны с Россией будет противостоять на Балтике нашим МРК «Буян-М», «Каракуртам», а также оставшимся еще с советских времен подлодкам «Варшавянка». Однако «Готланд» — это всего лишь дизель-электрическая, а не атомная подводная лодка, в строительстве которых преуспела РФ, поэтому их преимущества могут быть реализованы лишь в мелких стычках, а не в генеральных сражениях, которые определят судьбу условной «войны».

«Действительно, на последних поколениях немецких и шведских подводных лодок установлены воздухонезависимые энергетические установки (ВНЭУ) — двигатели замкнутого цикла, которые позволяют субмарине две-три недели не всплывать на поверхность, чтобы подзаряжать батареи — сказал Дандыкин. — В России такие устройства еще только создаются. Поставить их планируется на подлодки типа «Лада», которые строят на вервях близ Санкт-Петербурга».

Военный эксперт отметил, что удлиненное нахождение субмарины в «автономном режиме» — очень важный фактор ее скрытности, ради которой подлодки в основном и создают. Однако по другим характеристикам, в частности, «вооруженности «Калибрами», наши подводные боевые единицы не уступают немецким и шведским.

«В общем-то дело поправимое, — заметил капитан первого ранга. — Где-то они идут впереди, где-то мы. Например, у России есть большое преимущество в плане крылатых ракет («Калибр»), которыми оснащены не только подводные, но надводные корабли. Про успехи в авиации и противовоздушной обороне я вообще молчу: так, комплексы «Искандер», «Бастион» и прочие давно зарекомендовали себя с лучшей стороны как надежное и крайне эффективное оружие. Но, конечно, нельзя быть первыми во всем: в том, что касается неатомных субмарин, заметно серьезное отставание, которое наш ВПК тем не менее наверстывает».

Однако отсутствие таких подлодок именно на Балтике не так уж и критично — гораздо больше они нужны «в других широтах и на других глубинах», считает собеседник ФАН. Особенность Балтийского моря в том, что оно, по меркам подводников, слишком мелководно, а потому субмарины можно обнаружить даже на дне. К тому же Россия не единственная сверхдержава, которая не имеет на своих подводных лодках двигатели замкнутого цикла.