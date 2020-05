Познер призвал российские СМИ не опускаться до фейков как NYT и FT

Москва, 19 мая. Российский журналист Владимир Познер прокомментировал фейки западных изданий The New York Times и Financial Times о том, что якобы в России на 70% занижаются показатели смертности от коронавируса. Ведущий призвал российские СМИ не опускаться до уровня западных изданий.

Познер отметил, что в своих расследованиях The New York Times и Financial Times не обратились ни к одному из врачей или людей, отвечающих за ситуацию, сработав по меньшей мере непрофессионально.

Познер обратил внимание, что в российских СМИ стали появляться материалы о том, что в Италии, Испании и США уровень смертности от коронавируса значительно выше.

«Зачем же нам отвечать примерно таким же образом? Почему бы просто презрительно не проигнорировать это и не опускаться на их уровень», — заметил Познер.

Журналисты The New York Times и Financial Times утверждали, что власти столицы РФ якобы занижают реальное количество умерших от COVID-19. На Западе уверены, что летальных случаев в России якобы не может быть так мало.

После фейковых публикаций департамент здравоохранения Москвы направил изданию NYT официальный ответ, в котором был проведен подсчет пациентов, умерших от коронавируса в сравнении с общим количеством летальных случаев из-за респираторных болезней. Согласно представленным данным, в апреле было зарегистрировано 11 846 смертей, в апреле 2019 года этот показатель был меньше на 1841, а в апреле 2018 году — на 985.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее заявила, что Россия корректно ведет свою статистику, разделяя умерших от COVID-19 и тех, у кого вирус выявили, но умерли они от других заболеваний, и не видит оснований полагать, что смертность занижают сознательно.