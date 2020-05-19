Китайские журналисты предупредили об опасности размещения ядерного оружия США в Польше

Москва, 19 мая. Размещение ядерного оружия США в Польше создает угрозу не только для России, но и для самой Варшавы. Такую точку зрения высказали аналитики китайского издания Sohu.

Авторы материала подчеркивают, что Москва не оставит без ответа столь недружественный шаг, как появление американского ядерного оружия у своих границ, передает «ПолитРоссия».

«Если США развернут в Польше ядерные установки, то это будет равносильно тому, как если бы США приставили нож к горлу России», — пояснили китайские журналисты.

Варшава давно пытается ориентироваться на США, и, чтобы получить очередную порцию поддержки Вашингтона, согласилась принять американские ядерные заряды. Однако польские политики не учитывают, что возможный конфликт между США и РФ приведет к полному уничтожению их страны.

«Как только начнется настоящая война, Польша будет первой страной, которая превратится в ядерные руины», — подчеркивают эксперты Sohu.

При этом, как считают китайские аналитики, США с легкостью пожертвуют Польшей в случае конфронтации.

Таким образом, развертывание американского оружия по соседству с Россией толкает стороны на путь нового витка холодной войны. Этому способствует недальновидная политика Вашингтона и Варшавы, регулярно заявляющих о мнимой угрозе со стороны Москвы.