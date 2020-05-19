Литовкин: Польша сама виновата в отсталости своих танковых войск

Военный аналитик Виктор Литовкин выразил уверенность, что деградация военной техники Польши связана с вступлением страны в НАТО.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Российская Федерация провела глубокую модернизацию танков Т-72, что существенно укрепило и без того сильные стороны этих боевых машин.

Бывший военный утверждает: Москва прекрасно справилась со своей задачей и до конца года получит более 120 танков последней модификации T-72Б3M. В свою очередь Польша ничем таким похвастаться не может.

«Польша 30 лет топчется на одном месте. Я танкист, мне знакомы эти темы уже 30 лет. И я могу точно сказать, что мы не в состоянии сделать ничего с этими танками, потому что мы не имеем соответствующего потенциала», — признал Скшипчак.

Вместе с тем Варшава опоздала и с модернизацией своих боевых машин, поэтому лучшим решением проблемы станет полный отказ страны от использования советской техники и переориентирование на рынок США. Генерал уверен, что оборонные предприятия Польши могут собирать американские танки Abrams.

Военный аналитик ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что судьба танковых войск Польши была предопределена давно, в момент вступления страны в блок НАТО. После этого Варшава стала активным вассалом Соединенных Штатов Америки, который не может обратиться к Белоруссии, Казахстану или Украине за помощью в модернизации своих боевых машин.

«Польше нужно было прогнуться перед американцами, что они и сделали. И потом в Польше были свои танковые заводы, вроде предприятия «Бумар» (BUMAR — Польский оборонный холдинг), которое производило для Польши по советским лицензиям всю артиллерийскую, инженерно-саперную технику, танки Т-72. Очень неплохо делали танки с минимальными изменениями: менялась только внешняя облицовка, ставилась немного другая башня, но в целом неплохой танк, они его называли PT-91 «Твердый». Но как только Польша вступила в НАТО, все это (производство — Прим. ФАН) рухнуло, «Бумар» прекратил свое существование, потому что никому не надо было ремонтировать и модернизировать советскую военную технику», — заявил эксперт в интервью Федерльному агентству новостей.

Какое-то время после вступления в Североатлантический альянс Польша еще могла поддерживать боеспособность своих танков за счет созданного ранее технического задела, но сегодня танковый парк страны не соответствует требованиям времени.

«И двигатели у них 750 лошадиных сил, а у современного нашего Т-72Б3 — 1200-1250 лошадиных сил, у нашего танка новые системы управления, прицеливания, комплексы защиты и т.д. В Польше ничего из этого не делалось. Поэтому незачем им заводить плач Ярославны, сами выбрали путь в НАТО. А то что наши танки хорошие — это правда. Помимо Т-72 и его модификаций, в наши войска также поступают модернизированные Т-80, начали поступать Т-90 «Прорыв», «Армата» еще на подходе, хотя мы ее не торопимся производить, потому что на Т-14 пока воевать не с кем, это принципиально важно. Поляки выбрали курс на НАТО, вот пусть с военного блока и спрашивают, почему им не дают самые новые натовские танки, хотя даже они в подметки не годятся российским машинам», — заключил Литовкин.

Напомним, в начале 2020 года Берлин и Париж, исключившие Польшу из своих совместных оборонных проектов, вынудили Варшаву сделать упор на американское оружие. Теперь Польша намерена закупить больше современных танков, чем есть у Германии и Франции вместе взятых.