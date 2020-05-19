Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

Москва, 19 мая. Ставки по ипотеке в России будут снижаться до конца 2020 года, считает глава Сбербанка Герман Греф.

В ходе онлайн-конференции 19 мая Греф напомнил о том, что «до конца этого года будет работать правительственная программа «6,5%», благодаря которой «ставки не просто упадут, а резко упадут».

«Что касается ипотеки на вторичке, то тоже ставки будут падать до конца года», — спрогнозировал глава Сбербанка.

Напомним, В РФ начала действовать программа льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Согласно нововведениям, до 1 ноября россиянам при покупке жилья в новостройках должны быть предоставлены ипотечные кредиты по указанной ставке в размере до трех миллионов рублей в регионах страны, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до восьми миллионов рублей.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что ипотеку по ставке 6,5% необходимо частично распространить на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объемами новостроек. Он направил соответствующее письмо министру финансов РФ Антону Силуанову. С точки зрения парламентария, во многих российских городах отсутствуют необходимые объемы строительства жилой недвижимости.