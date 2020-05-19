Британцу в 90-летнем возрасте понадобилось лечение от сексуальной зависимости

Москва, 19 мая. Ученые рассказали, что возраст пациентов, которые нуждаются в лечении от сексуальной зависимости, может превышать 70 лет. Об этом свидетельствует статистика Национальной системы здравоохранения Великобритании. Отчет был опубликован изданием Daily Mail.

В исследовании говорится, что за последние семь лет медицинскую помощь получили 170 таких пациентов. Восемь человек с этим расстройством перешагнули порог в 70 лет. Подчеркивается, что самому пожилому британцу, который лечился от сексуальной зависимости, было более 90 лет.

Статистика показала, что в минувшем году средний возраст британских секс-аддиктов составлял 45 лет. Отмечается, что три четверти пациентов с подобными расстройствами являлись мужчинами. Специалисты рассказали, что такие пациенты проходят когнитивно-поведенческой психотерапию, принимают специальные препараты, а также посещают группы психологической поддержки.

В 2018 году писательница Эрика Гарца выпустила книгу, в которой описала жизнь сексуально зависимых людей. В своем произведении она утверждает, что подобное расстройство может развиться у любого человека, а бороться с ним крайне сложно.