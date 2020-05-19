«Новая» дважды сменила мнение о самоизоляции с целью распространения негатива о COVID-19 в России

На минувшей неделе, 11 мая, президент России объявил об окончании единого периода нерабочих дней. С этого момента регионы на основе рекомендаций специалистов начали сами определять, сохранять ли им режим самоизоляции или начинать поэтапное снятие ограничений.

Российская либеральная пресса отреагировала на решение президента традиционно негативно и принялась запугивать читателей «тяжелыми последствиями». Оппозиционных журналистов совсем не смутило, что ранее они же агрессивно критиковали вводимые правительством ограничительные меры.

Как меняется позиция «независимой» прессы, можно хорошо рассмотреть на примере «Новой газеты», где за последние два дня вышло сразу несколько материалов, посвященных режиму самоизоляции. В одних статьях издание утверждает, что снятие карантина в регионах приведет к новым вспышкам эпидемии, в других же отстаивается позиция, что самоизоляция только вредит.

«Новая газета» против ослабления режима самоизоляции

Чтобы понять, как изменилась позиция «Новой газеты», обратим внимание на их материалы, публиковавшиеся в первые дни после объявления всеобщей самоизоляции. Издание ежедневно публиковало статьи, в которых то принижало опасность коронавируса, то запугивало читателей конспирологическими теориями о «вечности» карантинных мер.

Журналисты и сторонние авторы делились на страницах издания своими размышлениями о том, как теперь жить в вечном карантине и что отныне за каждым будут пристально следить видеокамеры.

А 18 мая «Новая» пишет уже совсем о другом. В статье «Всероссийский фальстарт» журналисты пытаются навязать читателям мнение, что власти регионов будто бы искажают статистику заболеваемости ради скорейшего вывода населения из самоизоляции.

Также 18 мая было опубликовано интервью с вирусологом Павлом Волчковым под заголовком «Ослабление карантина приведет к росту числа больных». Судя по оформлению, заголовок является прямой цитатой эксперта.

Следует отметить, что интервью вышло действительно интересным и познавательным. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, например, рассказал, что Россия сегодня обладает колоссальным объемом данных о COVID-19. Благодаря массовому тестированию можно четко маневрировать между ограничительными мерами, которые применяются.

Также он отметил, что в ближайшее время может начать увеличиваться статистический показатель по выявленным больным. Эту тенденцию Волчков объяснил началом массового тестирования населения на антитела к COVID-19. То есть медики будут выявлять не только тех, кто болен, но и тех, кто переболел коронавирусом ранее в бессимптомной форме. Эти люди ранее не сдавали анализы, медпомощь им не нужна, но в статистику они попадут. Исходя из слов вирусолога, такой рост статистики никак не будет связан со снятием ограничительных мер.

За все обширное интервью Волчков не озвучил ни один из тезисов, продвигаемых «Новой газетой». Вероятно, именно по этой причине в тексте невозможно найти цитату, которую журналисты издания использовали в качестве заголовка. В материале просто нет слов «ослабление карантина приведет к росту числа больных».

Вирусолог сообщил, что такой эффект может повлечь отказ только от некоторых предпринятых мер. И тут важно помнить, что правительство уже неоднократно повторяло: моментальной отмены самоизоляции не будет, процесс будет вестись поэтапно. То есть и федеральные власти, и главы регионов также понимают: есть меры, которые пока отменять нельзя.

Более того, эксперт отметил, что размышления о последствиях от снятия всех карантинных мер являются спекуляциями.

«Новая газета» за снятие режима самоизоляции

Как видно, в приведенной выше статье «Новая» приложила максимум усилий, чтобы выставить ослабление режима самоизоляции с негативной стороны. Тем удивительнее, что в тот же день, 18 мая, издание опубликовало статью под заголовком «Это концлагерь, а не карантин». Около 500 человек почти неделю удерживали в омском общежитии».

В ней журналисты пытались убедить читателей, что на самом деле режим самоизоляции не очень-то и нужен. Критике подверглась ситуация с одним из общежитий Омска, хотя даже из самой статьи «Новой» следует, что руководство города действовало в соответствии со всеми отечественными нормами и международной практикой.

Как сообщается, 27 апреля у одного из жителей общежития было подтверждено заражение коронавирусом. Пациент был изолирован, а медики начали проверять всех жильцов дома на вирус. Второй случай был диагностирован у 12-летней девочки, но заболевание протекало в легкой форме. Юную пациентку госпитализировали, а главный санитарный врач области выпустил предписание, обязывающее жильцов соблюдать режим самоизоляции.

Однако многие подписывать документ отказались, добровольно режим соблюдать не стали, а также отказывались от регулярной сдачи анализов. Только после этого Роспотребнадзор обратился за помощью к МВД. Правоохранители ввели вокруг общежития строгий режим изоляции, который продлился ровно две недели. Именно на такой срок по всему миру закрываются на карантин объекты, где были замечены вспышки инфекции. Так как за отведенный срок новых больных выявлено не было, карантин был снят 18 мая.

А у попавшей в больницу девочки две последующие пробы дали отрицательный результат. Но на данный момент неизвестно, был ли результат анализа ложным или пациентка просто перенесла болезнь в легкой форме и быстро выздоровела — массовые анализы на антитела в России только начинают проводить.

Повторимся, вся эта информация находится в статье «Новой газеты». Но либеральное издание подало материал в максимально негативной тональности, хотя повода для этого, как видно, нет.

Всего за один день «Новая» опубликовала статьи, которые в корне противоречат друг другу, хотя посвящены одной теме — режиму самоизоляции. Однако кое-что общее в них все же есть — негативное отношение к любым действиям российских властей, федеральным и региональным. Аналогичные «переобувания» можно наблюдать также и в других либеральных СМИ, а значит, происходящее можно оценить как хорошо скоординированную кампанию.

«Новая газета» и другая оппозиционная пресса планомерно пытаются исказить реальное положение дел в стране с распространением COVID-19, подрывая тем самым доверие россиян к властям. Целью таких действий является разжигание протестных настроений, ведь если режим самоизоляции ослабляется, то вскоре оппозиция вновь получит возможность устраивать свои акции и проводить митинги. Но прошлогодними лозунгами оппозицию разжечь уже не удастся, новых поводов для протестов нет, поэтому либералы вынуждены через подконтрольные СМИ «накачивать» аудиторию любым негативом, как бы абсурдно он ни выглядел.

Вот и у редакции издания и ее руководителя Дмитрия Муратова нет какой-то единой позиции касательно самого режима самоизоляции. Журналисты «Новой» готовы по несколько раз в день менять свою позицию, лишь бы использовать очередной информационный повод в своих основных целях — попытках дискредитировать Россию любой ценой.