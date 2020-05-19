Сирия, 19 мая. САА выявила тайники террористов с американскими ракетами в провинциях Даръа и Эс-Сувейда. Союзники Турции обвиняются в поджогах сельскохозяйственных полей на северо-востоке САР. Взрыв произошел в зоне контроля SDF**** на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: распорядились об отправке подкреплений на запад Дейр-эз-Зора; обнаружили тайники боевиков в провинциях Даръа и Эс-Сувейда; нанесли ответные удары по позициям террористов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в штабе сирийских военных в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные бандгруппы: пережили взрыв в населенном пункте Антерия в северной части Хасаки.

Протурецкие силы: обвиняются в поджогах сельскохозяйственных угодий у города Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе города Камышлы в Северной Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (HalabTodayTV) заявляет о взрыве в административном центре региона. Детонировало СВУ, заложенное в военном штабе Республиканской гвардии Сирии. О возможных жертвах среди сирийских военных пока не сообщалось.

После этого на запад провинции были переброшены подкрепления Национальных сил обороны****** (NDF). По данным военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), ополченческие отряды движутся со стороны Дамаска. Отмечается, что они примут участие в зачистке территорий пустыни Бадия аш-Шам, где до сих пор сохраняется активность так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Даръа

На юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) состоялся новый этап работ по разминированию местности. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передает, что саперы правительственных сил обследовали пустынные районы провинций Даръа и Эс-Сувейда. В результате удалось обнаружить несколько тайников с оружием и боеприпасами, оставленных боевиками еще во время оккупации этих территорий. По данным информагентства SANA News, в числе изъятого вооружения находились ракеты TOW американского производства. Содействие военнослужащим сил САР оказали местные жители, которые сообщили о местонахождении тайников.

Провинция Хама

На северо-западе Хамы возобновились взаимные обстрелы между военнослужащими правительственных подразделений и боевиками вооруженной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что противники обмениваются ударами в долине Аль-Габ. По предварительной информации, обе стороны понесли потери в живой силе. Как и прежде, инициаторами столкновений на данном направлении выступили террористы. Таким образом, они продолжили нарушать действующий на линии разграничения сил режим прекращения огня, который вступил в силу 6 марта в рамках российско-турецких договоренностей.

Провинция Хасака

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что российская военная полиция осуществила патрулирование в северной части Хасаки. Бала обследована местность в районе города Камышлы.

Между тем в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) на севере провинции прогремел взрыв. Новостной портал SOHR передает, что СВУ сработало в населенном пункте Антерия. По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. В установке бомбы подозреваются члены «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Возобновились пожары в районах, контролируемых поддерживаемыми Анкарой формированиями. Значительные площади пшеничных и ячменных полей оказались охвачены огнем в окрестностях поселений Аль-Манажир, Аль-Ахрас, Аль-Амария, Тал-Аташ и Арат-Абу-Бакр в районе города Рас аль-Айн. По информации новостного портала SANA News, ответственность за случившееся лежит на протурецких боевиках, которые подожгли сельскохозяйственные угодья с целью вынудить местных жителей оставить свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.