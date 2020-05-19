СБУ опубликовала заявление после интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Киев, 19 мая. Служба безопасности Украины отреагировала на заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что его интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным якобы были проведены в «содружестве» со спецслужбами.

Напомним, об этом, а также о том, что материалы этих бесед будут использованы в будущем «на суде в Гааге», Гордон рассказал в ходе видеообращения, записанного после того, как украинские националисты подвергли его резкой критике. 18 мая офис журналиста в Киеве был забросан яйцами.

В СБУ сегодня слова Гордона о том, что интервью якобы были проведены под патронатом спецслужб, опровергли. Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте силового ведомства.

«Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона», — говорится в релизе.

Тут же, правда, в СБУ уточнили, что информация из этих интервью в дальнейшем послужит материалом для будущих расследований в процессе «доказательства вины России в событиях в Крыму и в Донбассе».

Отметим, что Россия неоднократно заявляла о том, что не является участницей внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. Гражданская война в этом регионе вспыхнула после госпереворота в 2014 году. ЛНР и ДНР отказались признавать легитимность новых киевских властей, после этого против народных республик начали проводить так называемую антитеррористическую операцию.

Крым вышел из состава Украины весной того же года. Такое решение жители полуострова приняли после проведенного референдума. Однако Киев по-прежнему считает волеизъявление народа незаконным.

По мнению экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, с которой общался Гордон, журналисту обязательно стоит посетить полуостров, «там спокойнее». На Украине же, как отметила она, Гордону приходится кем только не называться, в том числе, и «спецагентом СБУ».