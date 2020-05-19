В МИД РФ уверены, что CША не откажутся от санкционного давления, несмотря на коронавирус

Москва, 19 мая. США продолжат санкционную политику даже в условиях пандемии COVID-19. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я не думаю, что COVID-19 и его уроки вразумят в достаточной мере тех в Вашингтоне, кто одержим идеей санкционного давления на своих геополитических соперников. Я думаю, что попытки прессинговать и добиваться того, что американцы называют изменением поведения, будут продолжены», — сказал он на онлайн-встрече внутрифракционной группы первого замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

Замглавы МИД подчеркнул, что в России выступают против политизации всего, что связано с распространением COVID-19. По его словам, особенно нельзя использовать в политических играх роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ не может превращаться в шайбу, которую гоняют по этой площадке, добиваясь совсем других целей, отличных от задачи наиболее эффективного выстраивания международного взаимодействия в борьбе с пандемией. Мы считаем, что слишком много вызовов в мире, чтобы таким образом размежевываться, оказываясь по разным квартирам, если не сказать, по разные стороны баррикад», — сказал Рябков

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, где предупредил его о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по «существенным улучшениям» в ближайшие 30 дней.