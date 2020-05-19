Бессараб рассказала, как найти работу во время кризиса из-за пандемии коронавируса

Федеральный портал «Работа в России» стал ресурсом, который в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции помог сотням тысяч людей найти работу в самый пик кризиса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала депутат Светлана Бессараб.

Таким образом она прокомментировала заявление зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о неэффективной работе службы занятости в России. Как пояснил Медведев, любой кризис всегда обнажает слабые места национальной экономики. В нынешней кризисной ситуации стало понятно, где «произошел» провал, говорит он. Так, службы занятости не стали связующим мостиком между работодателем и работником.

«Чтобы они не просто бумажки перекладывали или в компьютер какие-то данные вносили, а все-таки этим процессом не только помогали, но и управляли», — сказал Медведев.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что неэффективность служб занятости вызвана не качеством их работы, а наличием структурных проблем в экономике, в числе которых теневая занятость.

«По разным оценкам, в неформальной занятости задействовано от 15 до 30 млн россиян. К сожалению, все эти работодатели с учетом небольшой ответственности предпочитают не платить налоги государству и нанимать работников «в серую», — объяснила Бессараб. — Таким образом, устройство на работу происходит не через центры занятости, а с помощью теневых ресурсов».

Однако у центров занятости есть минус, который заключается в их разрозненности по всей России. В таких условиях обеспечить мобильность трудовых ресурсов было невозможно, потому что работнику приходилось самому искать вакансию в регионе. В настоящее время достаточно эффективно стал работать единый государственный портал по поиску вакансий «Работа в России», сообщила парламентарий.

«Этот ресурс долгое время находился в зачаточном состоянии, но сейчас коронавирус дал ему хороший толчок. Сегодня в работу портала внесено больше изменений, чем за все время, когда он готовился. «Работа в России» стала тем ресурсом, который помог в условиях коронавируса и самоизоляции сотням тысяч людей найти работу в самый пик кризиса. Сработал он очень хорошо. Находясь в одном регионе РФ, человек может выбрать для работы другой. Теперь встать на учет по безработице и получить пособие возможно дистанционно, подав заявление на соответствующий портал», — добавила она.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,6 млн человек, в мае и июне рост показателя будет продолжаться.

По прогнозам экспертов, в России количество безработных может приблизиться к 2,5 млн человек. По итогам прошлого и на начало текущего года зарегистрированная безработица в России оставалась в пределах 700–800 тыс. человек, отметил министр.

Напомним, граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице, которые равны минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублям. Кроме того, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса граждане имеют право на дополнительные детские пособия — по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.