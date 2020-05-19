Депутат Дегтярев советует турагентствам после пандемии снизить цены на билеты

Москва, 19 мая. При соблюдении всех рекомендованных противовирусных мер туристический сезон в России может открыться с 1 июля. Чтобы завоевать клиентов заново, турагентствам после пандемии было бы благоразумнее пойти по пути снижения цен на туры. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«После пандемии несомненно изменятся правила поведения людей. По моим оценкам, при условии соблюдения всех рекомендованных противовирусных мер, туристический сезон начнется с 1 июля. Хотя некоторые регионы могут начать открывать гостиницы с июня», — сказал он на пресс-конференции.

По словам депутата, не все участники туристической индустрии останутся на рынке. Он отметил, что многое зависит от того, успели ли компании застраховать риски, а также не продавали ли путевки в страны, где формально не ввели карантин, но уже были заболевшие.

«Кризис выкосит тех, кто не подготовился и был безответственным. Убежден также, что теперь общий курс на внутренний туризм останется навсегда», — сказал законодатель.

Дегтярев добавил, что после пандемии было бы благоразумнее пойти по пути снижения цен на туры, чтобы завоевать клиентов заново.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.